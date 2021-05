Esquerra Republicana de Mutxamel "se opone frontalmente a la liquidación de la cultura y la intelectualidad del País Valenciano por parte de la derecha local". En un comunicado explican que "ante la decisión de la derecha antivalenciana, con el apoyo de la extrema derecha, de quitar el nombre del ilustre gramático y escritor Enric Valor en la avenida que llevaba su nombre para trasladarlo al antiguo Camino de Benetia el entrada este de Mutxamel, nos vemos obligados a manifestar que la decisión inicial de la derecha y extrema derecha local era la de eliminar el nombre de Enric Valor. Una decisión ligada a la voluntad reiterada de eliminar cualquier referente cultural en el País Valenciano, aceptado y reconocido a título académico y social. La derecha más antivalenciana, con el apoyo de la extrema derecha, trabaja de lo lindo para ocultar la cultura del País Valenciano. Lo que no se ve no existe".

Explican que "la que, hasta ahora, ha sido avenida Enric Valor pase a decirse Avenida de España es un insulto a la memoria del intelectual y a toda la gente del País Valenciano, incluidos los centenares de miles de niñas y niños que han crecido con las fábulas recuperadas por él. Enric Valor fue a lo largo de su vida un valencianista convencido que, conocedor de nuestra historia, hablaba del peligro que supone perder nuestra identidad a manos de aquellos que, justamente ahora, insultan su memoria. Esta decisión, nada inocente, forma parte del objetivo de la derecha de desprecio y aniquilación de la cultura".

"Si el gobierno local de Mutxamel ha modificado la decisión inicial de eliminar el nombre de Enric Valor de nuestro pueblo ha estado por la presión social que los miles de personas y entidades han ejercido al saberse la noticia, después de que la comisión del pasado miércoles aprobara la eliminación de su nombre. Los demócratas de Mutxamel, de l'Alacantí y de todo el País Valenciano estamos obligados a desterrar las posturas tibias ante cualquier tipo de agresión a nuestra cultura, a nuestra identidad o a nuestro autogobierno. Ya no vale ponerse de perfil o mirar hacia otro lugar ante la más mínima agresión".

Desde ERC "instamos a todas las fuerzas políticas a emprender iniciativas valientes en la defensa de nuestra lengua y cultura, en la exigencia de un sistema fiscal propio y, en definitiva, en todo aquello que nos haga avanzar como nación, tal como decía el señor Valor. Enric Valor no es solo un nombre, es un referente cultural con mérito propio y no solo en el ámbito del País Valenciano. Hay líneas que no se pueden traspasar en democracia. La derecha de Muxamel la ha atravesado".