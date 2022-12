Uno de los problemas detectados por la concejalía de Movilidad de Sant Joan d'Alacant ha sido la gran cantidad de entradas y salidas a través de vías públicas de vehículos que no pagan la correspondiente tasa al Ayuntamiento. De hecho, son más los que no se han puesto al día que quienes pagan religiosamente por su vado. No llega a 1.000 el número de placas que el Ayuntamiento de Sant Joan tiene identificadas.

El estudio realizado en 2020, poco antes de iniciarse la pandemia, detectó hasta 1.500 vados irregulares, espacios que no cuentan con la correspondiente placa ya que nunca han regularizado su situación. Y ello supone una merma en la recaudación de 100.000 euros al año según la estimación municipal. Las cifras son muy exiguas, y ello a pesar de que el Ayuntamiento ha realizado una profusa campaña para advertir de que es necesario hacer una regularización para adaptarse a la nueva Ordenanza. Ya que hasta ahora, la anterior era mucho más laxa. Las cifras de aquellos en los que ha calado la campaña son muy escasas, son poco más del 10% el número de propietarios que han acudido al Ayuntamiento para legalizar su vado. Son menos de un centenar de accesos a vivivendas particulares y a complejos de viviendas que se han sumado a los que ya pagan por ello. Pero aún quedan algo más de 1.400 que no lo han hecho. Y el concejal del área, el socialista Pablo Celdrán, advierte que quienes no legalicen su acceso y salida de vehículos se enfrentan a multas de hasta 750 euros. El edil atribuye esta situación a que "puede ser que la gente lleva toda la vida sin pagar y no consideran que vaya a pasarles nada". Placa y código QR El Ayuntamiento finalizará el próximo 31 de diciembre la campaña que bajo el título "Tu entrada y salida de vehículos, con placa y código QR", se puso en marcha en mayo pasado, y cuya novedad ha sido, precisamente, la incorporación de los lectores QR para conocer el estado del vado. Celdrán advierte de que ha sido una campaña muy visible porque se han repartido folletos y además, ha habido mucha información visual con la instalación de publicidad en las marquesinas de las paradas de autobús y en otros soportes publicitarios. Los vecinos tienen menos de 15 días para regularizar su vado "si aún lo han hecho, ese es el plazo que determinó como moratoria la Ordenanza recién aprobada por el Ayuntamiento", advierte el edil, que añañde que "a partir del 1 de enero todas las viviendas que estén disfrutando de una entrada y salida de vehículos a la vía pública desde sus domicilios y no dispongan de su placa de vado podrán ser sancionados hasta los 750 euros". "Animamos a que de forma virtual en nuestra sede electrónica o de manera presencial en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana sita en la plaza de l'Esglesia, los titulares de entradas y salidas de vehículos soliciten su placa antes del 31 de diciembre y así no serán sancionados", apremia el concejal. Todas las viviendas están identificadas El edil advierte que únicamente hacer la solicitud antes de esta fecha "te exonera de la sanción aunque no dispongan aún de la placa física". Y de hecho, el concejal apunta que tras el envío personalizado a través de carta ordinaria a los titulares de los vados actuales para informarles de que el código QR también será obligatorio exponerlo a partir del 1 de enero, el ayuntamiento está procediendo al buzoneo personalizado de las viviendas detectadas en el transcurso del estudio realizado que no disponen de la placa en la actualidad. "Tenemos perfectamente identificados quienes deberían tener vado y no lo tienen, ya que una trabajadora contratada en los proyectos EMCORP recorrió todo el pueblo identificando todas las viviendas carentes de vado. Por eso animamos a que los vecinos soliciten de manera inmediata su placa de vado y así se evitarán poder ser sancionados conforme a la nueva Ordenanza", avisa Celdrán. Contratar a más personal Ante el aumento de trabajo que va a suponer los trámites administrativos que se van a tener que realizar a partir de enero, el concejal añade que ha solicitado al área de Recursos Humanos una ampliación de personal mediante uno de los programas de empleo para que se incorpore un administrativo adicional.