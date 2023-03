El jurado experto se reunió para elegir a los finalistas de los premios «Pueblo del Año», una distinción que Prensa Ibérica e INFORMACIÓN organizan por primera vez a través de sus cabeceras para visibilizar, cuidar e impulsar los pueblos españoles y sus entornos rurales. Entre los municipios finalistas se encuentra Mutxamel , en la categoría de Pueblo del Año Agrícola.

Seña de identidad de la comarca de L’Alcantí, también llamada «Campo de Alicante», es la huerta, que reúne las condiciones climáticas y edáficas idóneas para la agricultura, factor al que hay que añadir el interesante y complejo sistema hidráulico que permitió el aprovechamiento de las aguas del Riu Sec a su paso por el municipio desde tiempos muy antiguos. Puesto que la huerta es una de las prioridades del Ayuntamiento de Mutxamel, hace casi 20 años, la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el consistorio inició un proyecto de investigación para la recuperación del tomate de «Muchamiel», con el fin de recuperar este cultivo tradicional. Desde entonces, y fruto de este esfuerzo, se ha conseguido el reconocimiento de la Marca de Calidad CV Tomate «Muchamiel».

Cabe destacar que en el mes de julio se celebra la Feria del Tomate Muchamiel, que pretende promocionar a la sociedad mutxamelera y de la provincia de Alicante las bondades, no solo de este fruto, si no de todos los productos agrícolas y artesanales de la localidad. Además de su huerta, Mutxamel que posee rincones donde parece que no han pasado los años. Es una localidad con gran riqueza patrimonial que se puede observar callejeando sus calles y rincones, siendo uno de los más especiales el Barrio del Ravalet, que fue el primer núcleo urbano de Mutxamel de procedencia árabe.

