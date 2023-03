La base de la grúa municipal de El Campello volverá a albergar una barraca de los Moros y Cristianos. Al menos esa es la previsión, ya que este inmueble privado consta en el listado de la Junta Festera como barraca para las próximas fiestas de octubre. Mientras que el Ayuntamiento afirma que el contrato del servicio no incluye un uso exclusivo para la grúa, EU asegura que no es compatible con la función acordada con el Consistorio, y que la empresa se comprometió a no darle otro uso.

La formación de izquierda ya denunció en enero irregularidades en esta contrata, alertando de deficiencias en su adjudicación, defectos en el vado y "fiestas" en la base de la grúa, apuntando a un posible "fraude", al asegurar que el vehículo no se guarda allí. El Ayuntamiento y la empresa negaron irregularidades, aunque esta admitió que algunas noches se aparca en una calle cercana y que albergó una barraca en los Moros y Cristianos. Tras esta denuncia se modificó el vado, admitiéndose deficiencias en el mismo que fueron subsanadas al tener más metros de los permitidos, tal y como mantenía EU. El Campello licita la grúa municipal tras más de un mes sin servicio EU presentó una denuncia hace un mes ante el Consistorio el que alertaba que "durante el desarrollo de las fiestas de Moros y Cristianos, celebradas del 12 al 15 de octubre de 2022, se habilitó como local festero el correspondiente a la base de la grúa municipal, sito en calle Alcalde Baeza", aportando dos vídeos en los que "puede constatarse fehacientemente la ocupación del local por personas bebiendo, barras habilitadas, música a alto volumen y hasta ruido de material pirotécnico". Así, alertaba de que esto supone un incumplimiento grave del contrato y solicitaba la apertura de un expediente a la empresa. La mercantil, en declaraciones a INFORMACIÓN en enero, reconoció respecto a esta actividad, que en octubre, durante los Moros y Cristianos, funcionó como barraca, al pedirlo uno de los dueños del local, que está alquilado a esta empresa. Y este lunes el concejal de Policía, Rafael Galvañ (PP), ha insistido en que a la adjudicataria del servicio "lo que se le pide es una base donde pernocte la grúa", insistiendo en que no hay una exclusividad para su uso. Así, Galvañ ha instado a EU a pedir un informe a Contratación por si se incumple el pliego si tiene dudas sobre ello. Y es que en el pliego de condiciones no se hace ninguna referencia a que el uso tenga que ser exclusivo. Críticas El edil de EU Pedro Mario Pardo ha explicado en un comunicado que "cada día es más sorprendente el descontrol e irresponsabilidad con el que este gobierno gestiona los servicios públicos municipales. ¿Cómo es posible que se permita que una base en la que debe estar guardada la grúa municipal se utilice como barraca festera? ¿Porqué si desde la concejalía de seguridad dirigida por Rafa Galvañ (PP) se entendió conveniente incluir en el contrato un criterio particular, respecto a la distancia donde se alojaba la grúa, en el que se justificaba que dicha distancia afectaba a los tiempos de respuesta, y, por lo tanto, una localización más próxima al municipio y a la sede de la policía, garantizaba que los tiempos de respuesta eran más adecuados y mucho más rápidos". Pardo lamenta que "Ahora se le permiten celebrar eventos que no están relacionados con la prestación del servicio. ¿Al concejal responsable le parece adecuado? ¿Al técnico responsable del contrato también? A Esquerra Unida desde luego que no. Además, incluso en las propias actas de las mesas de contratación, se informaba que 'solo la empresa Campello Motor SLU acredita documentalmente contrato de arrendamiento de la efectiva disposición de la base'. Pues si acudimos al documento que sirve para la acreditación, como es el contrato, establece en su primera cláusula que “el local se utilizará exclusivamente como local comercial para desarrollo de su actividad comercial y/o profesional. Quedando prohibido cualquier otro uso'”. EU explica que esto ni figura en el pliego de la contrata, sino que es lo que estipula el contrato de arrendamiento entre la empresa y el dueño del local, documento que se aportó y valoró, y que sirvió para que se le adjudicara el servicio en la mesa de contratación. Así, EU concluye que "llegado a esta disyuntiva solo quedan dos caminos. O nos encontramos ante un incumplimiento grave del contrato, tal y como argumentamos en la denuncia que presentamos hace un mes y que sigue sin contestar. O lo que es peor aun, nos podríamos encontrar ante un fraude documental por parte del licitador y con la complicidad del Ayuntamiento que ha estado mirando hacia otro lado. La situación es muy grave, por lo que exigimos, tal y como le trasmitimos en el pleno municipal al concejal de Seguridad, una respuesta convincente a la situación sucedida que pueda esclarecer este asunto cuanto antes. Ahora, parece que empiezan a encajar las piezas de porqué el Partido Popular de Campello quería privatizar con tanta ansia un servicio que desde la gestión directa funcionaba bien. Una vez más, no estaba pensando en la mejora del servicio que pagamos todos".