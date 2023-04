El Ayuntamiento de Agost paraliza licencias para frenar la avalancha la plantas fotovoltaicas, que afectan a 4,5 millones de metros cuadrados de su término municipal, el equivalente a 900 campos de fútbol. Y además restringe su implantación a un máximo del 3% de su suelo no urbanizable común. El alcalde Juanjo Castelló (PP) ha decretado la moratoria por dos años de cualquier licencia para plantas solares, con excepción de instalaciones para autoconsumo, una medida que será ratificada por el pleno este miércoles.

Esta iniciativa, firmada el 23 de marzo, se adopta tras la presentación de seis nuevos proyectos por parte de una misma mercantil y del rechazo y preocupación que ha generado entre la población. Y es que los vecinos se han movilizado también para parar estos proyectos, presentando más de 2.700 firmas, una cifra muy elevada para un municipio que ronda los 5.000 habitantes. Y han convocando para este miércoles una concentración frente al Ayuntamiento, coincidiendo con el pleno ordinario.

El alcalde ha explicado este lunes que ha firmado una resolución por la que se suspende el otorgamiento y la admisión a trámite de las licencias urbanística a los efectos de establecer instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica o eólica, con el fin de facilitar el estudio para reforma de la ordenación urbanística de estos usos en suelo no urbanizable. Y el pleno debe ratificarla en su sesión ordinaria prevista para este miércoles a las 20.00 horas.

El primer edil ha manifestado este lunes que "el Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer y rápidamente. Es ahora cuando se han presentado los últimos proyectos y cuando podemos adoptar esta suspensión de forma efectiva. Este es un tema que no controla el Ayuntamiento, no depende de nosotros. Y es ahora cuando han llegado los proyectos cuando podemos hacer algo, no antes". Por ello, el Consistorio ha suspendido licencias, para poder regular en su planeamiento urbanístico dónde se pueden ubicar este tipo de instalaciones. Un planeamiento que depende de las Normas Subsidiarias, ya que Agost carece de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo borrador lleva año y medio en manos de la Generalitat para su evaluación.

Justificación

La propuesta explica que "a los efectos de que la calidad de vida de los ciudadanos de Agost que residen en el campo o cerca del mismo no se vea afectada, a los efectos de que la agricultura y todas las actividades vinculadas con esta, y los puestos de trabajo directos e indirectos que crea no se vean mermados, y de orientar la implantación de estas instalaciones a los espacios con menor afección ambiental y paisajística, resulta necesario introducir en el planeamiento municipal, las modificaciones necesarias para regular la instalación de plantas de energía fotovoltaica y eólica".

Del mismo modo se lleva a pleno también un cumplimiento estricto del 3% como máximo del suelo rústico que se pueda destinar a plantas solares, sin aplicación de ponderación para el suelo de moderada capacidad agrológica. Y es que la Ley permite ampliar este 3% si están afectados suelos ya degradados por usos preexistentes

o cuando están catalogados como de baja o moderada capacidad agrológica, facultando eso sí a los Ayuntamiento a que se pueda ampliar de forma estricta el 3%,

El Consistorio recuerda que "los proyectos presentados por las diferentes empresas se han contabilizado hasta un total de 4,500,000 m2 (450 hectáreas) de suelo no urbanizable (con calificación de común) afectados con este tipo de uso. Esta cifra supone más de 7 veces la superficie del casco urbano de Agost".

Plataforma vecinal

Se han presentado al menos ocho proyectos, que afectan también en algunos casos a Monforte del Cid, Novelda y Elche, sumando más de 1.000 hectáreas y 400 MW de potencia entre las cuatro poblaciones, y que tiene su eje en la localidad alfarera. Seis de ellos, bajo la denominación de Mediterráneo, acaban de hacerse públicos, lo que ha generado una gran alarma entre los residentes de casas de campo y urbanizaciones cercanas, que ven como quedan casi rodeados de placas solares o atravesados por sus tendidos eléctricos. Y eso ha movilizado a los vecinos, que han hecho reuniones y han recogida más de 2.700 firmas que ya han sido presentadas ante el Consistorio.

Esta plataforma alerta que "estos macroproyectos afectarán a viviendas, campos de cultivo en producción, expropiaciones, 400 familias que se quedarán en paro y afectación de especies protegidas. Los ciudadanos de Agost queremos hacer un llamamiento colectivo para el próximo 5 de abril. Nos concentraremos en la plaza del Ayuntamiento a las 20 horas", coincidiendo con el pleno.

Esta coordinadora explica que "las macroplantas fotovoltaicas llevan amenazando al pueblo desde el año 2021, desconociendo los ciudadanos la gran magnitud de los proyectos por falta de información y transparencia desde la Alcaldía. La oposición, pleno tras pleno, ha realizado presión sobre el tema, pero no ha sido suficiente para que el alcalde se movilizara". Por su parte el alcalde ha insistido en que hasta que no se han presentado los proyectos no se podía hacer nada, negando la falta de transparencia que alegan residentes. Y Castelló ha recordado que si se hubieran suspendido licencias en 2021, la moratoria expiraría ahora, en 2023, al ser como máximo de dos años.

Tras la movilización de los vecinos, el alcalde lo convocó a una reunión en la Casa de Cultura el 23 de marzo, de la que "salimos más preocupados que tranquilos. El alcalde se comprometió a realizar un escrito de alegaciones, el cuál, a día de hoy todavía no tenemos. Desconocemos más información por parte del Ayuntamiento desde la celebración de dicha reunión. Existe un plazo de alegaciones, si no se moviliza el Ayuntamiento rápido, los macroproyectos fotovoltaicos invadirán nuestras tierras, nuestras casas y rodearán al pueblo en su gran mayoría".

Alertan que "muchos ciudadanos ya tienen la carta de expropiación en sus manos", que en ningún caso supone enajenaciones para instalar las placas solares, sino solo para los tendidos eléctricos, según ha reiterado en varias ocasiones la Generalitat, que ha manifestado en otras ocasiones respecto a otros proyectos que no autorizará expropiaciones para las propios huertos solares, cuya instalación tendrá que venir con acuerdos con los propietarios.

Los residentes han agregado en un comunicado que "queremos transmitir nuestra preocupación y la falta de apoyo por parte del Ayuntamiento de Agost. A día 31 de marzo, tras la gran movilización vecinal y el trabajo empleado en ello, entregamos al Ayuntamiento 2.773 firmas, 1940 manuscritas, otras 833 en la plataforma change.org, para que se movilice la Alcaldía de forma urgent, pues el plazo de alegaciones finaliza el 11 de abril. Nos encontramos en situación de desamparo. Se verán afectadas nuestras tierras, nuestras viviendas, especies protegidas, el turismo, la vía verde y un largo etcétera. Por estas razones queremos hacer público lo que está sucediendo y solicitar toda la ayuda externa posible".