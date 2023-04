La única concejala de Vox en el Ayuntamiento de El Campello, María José Sañudo, edil que forma parte además del equipo de gobierno en el municipio aunque sin competencias, ha comunicado esta mañana que deja su formación y se une al grupo de los no adscritos. Lo hace dolida tras sentirse apartada de su formación. Hace una semana Vox anunció la candidatura local y la edil no forma parte de la primera línea.

En un comunicado que ha hecho público este miércoles indica que el partido político "desde el que he trabajado por los campelleros todos estos años, ha decidido que debe ser otra persona sin arraigo en el municipio, ni apoyo a ésta concejal durante los 4 años de legislatura, quien les represente", en referencia a la candidatura del abogado José Manuel Grau.

La concejala lamenta que "no sólo no se cuenta conmigo sino que se da de lado a decenas de campelleros que me han apoyado en la gestión municipal y que conocen a la perfección su municipio y los proyectos y soluciones que teníamos preparados para la próxima legislatura".

812 votos

La concejala recalca que su objetivo ha sido defender los intereses de los 812 campelleros que votaron a la formación "por ellos acepté ser parte de una mayoría absoluta y portavoz en Junta de Gobierno, de la que a día de hoy sigo siendo parte y donde he aprendido lo gratificante del municipalismo, pero también la dificultad que comprende", expresa la edil.

Sañudo adelanta que será en el pleno de abril, uno antes de las elecciones municipales, donde hará efectivo ese paso, manteniendo el "compromiso con todos los ciudadanos de El Campello", pero no desde la representación de un partido "que ha decidido dejar fuera del proyecto a quienes por nuestros principios y valores no aceptamos arribistas o pago de favor alguno".

Sañudo continúa explicando que su objetivo es terminar este mandato y sobre su futuro "hasta que no finalice el compromiso que he adquirido con todos ellos no voy a tomar ninguna decisión que no sea una alternativa municipalista que me permita seguir dando voz a quienes han confiado y apoyado mi trabajo".

A la espera de conocer en qué condiciones se marcha al grupo de los no adscritos, desde el grupo municipal Popular recuerdan que la firma del acuerdo de gobierno fue con Vox. Hasta junio pasado era un tripartito, hasta que el PP decidió sacar del gobierno a Ciudadanos.