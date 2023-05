El Ayuntamiento de El Campello ha subsanado las deficiencias de accesibilidad de la cala entre la Muchavista y el río Seco. Tras la remodelación acometida por el Ministerio de Transición Ecológica, los residentes habían denunciado que no podían acceder a esta cala del Rincón de la Zofra, al haber un gran desnivel entre el paseo y la playa y no haberse habilitado acceso alguno. Además, alertaron de la peligrosidad del paseo, al no haber ninguna protección que evitara una caída. Esto último lo resolvió Costas con una barandilla, y ahora el Consistorio ha resuelto la otra deficiencia.

El Ayuntamiento ha informado este jueves a que a petición de los vecinos, el departamento de Playas que dirige el concejal Rafa Galvañ ha instalado dos escaleras de acceso directo al arenal en la zona de La Zofra, en el lateral norte de Muchavista. Con esta intervención se completaría el paseo marítimo construido en 2021 por el departamento de Costas, que sin embargo no incluía una barandilla protectora, que instaló el propio Ministerio el año pasado a instancias de los residentes, y los accesos, cuyo solución dejó Costas en manos del Ayuntamiento. Costas estudia mejoras en el nuevo paseo de La Zofra ante las quejas de los vecinos Para salvar la altura de 90 centímetros del paseo a la playa se han instalado dos escaleras de madera que tiene un tratamiento especial para resistir más en exteriores. El Servicio Provincial de Costas instaló en junio de 2022 una barandilla de 750 metros de longitud para evitar caídas a la cala. Y es que la obra había dejado un desnivel en algunos puntos de más de un metro, sin protección alguna, por lo que representaban un peligro, sobre todo para personas mayores y niños, tal y como habían denunciado los vecinos y el Ayuntamiento. Los vecinos remitieron escritos en noviembre al Ministerio y Costas alertando de las deficiencias de la obra, entre las que figuraban la ausencia de protecciones y de accesos a la playa por también este peligroso desnivel, ya que solo hay un punto con escaleras y otro desde el que se puede acceder sin problemas por la altura de la cala. El Ministerio respondió que estudiaría la instalación de una barandilla y mejorar la accesibilidad. Y el Ayuntamiento también manifestó la necesidad de colocar una protección. Esta obra para recuperar el frente litoral ha representado una inversión de 617.268,40 euros, con el objetivo de frenar la erosión de este tramo de costa mediante la aportación de canto rodado y la creación de un paseo de 750 metros con un muro de contención que permite el tránsito peatonal, que solo existía antes en una parte, y que se realizó en 2021.Unas obras además que fueron muy polémicas, ya que impedían el disfrute de la playa a los residentes en pleno verano, lo que primero obligó a Costas a dividirlas en fases, y finalmente, ante la imposibilidad de seguir sin cortar el acceso, se suspendieron en agosto de 2021 ante las quejas de los vecinos.