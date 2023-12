Esquerra Unida-Podem afirma que San Vicente salva el presupuesto municipal para 2024 gracias a la aportación del Estado. Este concepto, junto con el ahorro en el contrato de la luz y los beneficios que proceden de los bancos, permiten que los presupuestos para 2024 elaborados por PP y Vox y que irán a pleno en enero aumenten para más de cuatro millones.

Una vez conocido el presupuesto para el próximo año, "el Grupo Municipal Esquerra Unida-Podem quiere aclarar algunos aspectos sobre el aumento de 4.400.000 euros (9,62%) respecto al ejercicio 2023 y del que tanto presume el Partido Popular y sus socios de gobierno de la extrema derecha. Unos aspectos que no mencionaron en la rueda de prensa", celebrada en el pasado jueves, "y que han sido básicos para el aumento del presupuesto, ha explicado la coalición de izquierdas en un comunicado.

"Más de 18 millones y medio de euros de la aportación del Estado al Ayuntamiento han salvado los presupuestos municipales del dúo PP-Vox. La mayor cantidad de dinero que ha recibido el Ayuntamiento de San Vicente en estos últimos años. Se trata de una apuesta del gobierno progresista de izquierda del Estado español para ayudar a todos los ayuntamientos y por ende a la ciudadanía en general. De hecho, en el año 2024 las entidades locales dispondrán de más recursos procedentes del sistema de financiación local que en 2023. Un detalle de gran importancia que al equipo de gobierno se le ha olvidado reconocer, siendo este el principal ingreso que ha permitido el incremento del presupuesto".

Junto a este aumento en la aportación del Estado, "se suman otras medidas fruto del trabajo y la gestión del anterior gobierno progresista, que han permitido que el presupuesto para el 2024 haya aumentado en 4.456.000 euros", ha destacado EU-Podem.

"Entre ellas se encuentra la rebaja en el coste del recibo de la luz. Un ahorro de más de 600.000 euros que ha sido posible gracias al cambio de luminarias en el alumbrado público, pasando de sodio a LED, realizado por el anterior equipo de gobierno formado por Esquerra Unida, Podem y PSOE. Ahorro que se consolidará y aumentará con otras medidas ya presupuestadas".

"Esquerra Unida-Podem también quiere recordar que la decisión política del anterior gobierno municipal de abrir en el año 2019 una cuenta corriente en el Banco de España, está generando unos intereses de entre 70.000 y 90.000 euros mensuales al Ayuntamiento. Y estos intereses, junto a los que se generan en otros bancos donde se encuentra el dinero municipal, a la espera del pago por las obras realizadas, son otras de las acciones que también han permitido incrementar el presupuesto para el próximo año", ha destacado.

"Solo es necesario sumar y saber que la diferencia de los cuatro millones más con respecto al presupuesto actual de 2023, son fruto del trabajo y planificación de otros. Una herencia y una aportación económica procedente de gobiernos progresistas de izquierdas que el actual gobierno de derechas no reconoce".

"A Esquerra Unida-Podem no le sorprende que el PP y la extrema derecha presuman ante la ciudadanía de un trabajo que no procede de su esfuerzo, ya que nos estamos acostumbrando a ello. Sin embargo si nos sorprende que se hayan olvidado de su único logro, que no es otro que subir la partida destinada a los sueldos políticos con respecto al presupuesto municipal de 2023 en un aumento porcentual del 14%. Uno de los mayores incrementos producidos en los gastos que comentaremos en próximas publicaciones", han agregado desde la coalición.