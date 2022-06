El tráfico y la insuficiente capacidad del cruce generan colas a primera hora en el acceso norte a Alcoy

El tráfico y la insuficiente capacidad del actual cruce existente en la misma entrada norte a Alcoy genera importantes colas diarias en este acceso, que no desaparecerán mientras no se construya la rotonda prevista en este punto. Este punto soporta una circulación de 26.197 vehículos diarios, tal y como consta en el proyecto para ejecutar esta infraestructura y que actualmente se encuentra en exposición pública. De ellos más de 13.000 son de entrada, y en jornadas laborables más de 11.000 se concentran entre las 8.00 y las 20.00 horas, según se desprende del análisis de los datos que se muestran a diario en la web municipal de la Smart City, recabados a través de las cámaras instaladas en este punto.

La entrada a Alcoy desde Cocentaina por la N-340 presenta ahora mismo una glorieta partida en la que el tronco principal de la carretera tiene preferencia, lo que dificulta el acceso al polígono Cotes Baixes, especialmente para vehículos largos, como recoge el proyecto de la futura rotonda. El tráfico pesado no es especialmente intenso, pero eso no evita que a primera hora de la mañana, cuando este punto registra la punta de circulación en sentido de entrada, se produzcan congestiones con bastante facilidad. A modo de ejemplo, señalar que este lunes han entrado a Alcoy por este lugar 1.221 vehículos entre las 7.00 y las 8.00 de la mañana.

Esta situación es una constante en jornadas laborables, si bien es cierto que por las mañanas se produce un pico y que después el flujo se estabiliza en unos 550-600 vehículos de entrada cada hora. Eso se nota también en la velocidad media, que por las mañanas es inferior a los 30 kilómetros por hora y después sube hasta situarse por la tarde en unos 37. Los datos de tráfico desmienten también una cierto falso mito algo extendido en Alcoy, el de que son más los ciudadanos que trabajan fuera que quienes acuden al municipio: este lunes, durante la misma hora en que entraban los citados 1.221 vehículos, han salido únicamente 938. Y por la tarde, de 18.00 a 19.00 horas han entrado 602 y han salido 959. La misma tónica, aunque con cifras distintas, se repite cada día.

Los números muestran en buena medida la necesidad de ejecutar la rotonda de entrada norte a Alcoy, largamente reivindicada por el Ayuntamiento y los empresarios de la ciudad y que, si el proceso administrativo no sufre ninguna interrupción, deberá ser una realidad en un plazo no muy largo. El propio proyecto incide en la mejora para la distribución del tráfico que supondrá la infraestructura, y no únicamente para acceder al polígono Cotes Baixes sino también hacia el centro urbano. La idea es que parte del actual flujo de entrada se desvíe hacia la avenida Tirant lo Blanc, en vez de canalizarlo de forma mayoritaria por la calle València como hasta ahora.

Se da la circunstancia de, desde comienzos de la década de 1990 hasta aproximadamente 2007, la avenida Tirant lo Blanc formó parte de la travesía de la N-340. Sin embargo, tras la apertura de la calle Espejo, de nueva creación por aquellos años, se decidió orientar el tráfico de entrada por la calle València y después por la nueva vía. Una decisión que, a juzgar por lo que se dice en el proyecto de la nueva rotonda, puede considerarse errónea a día de hoy, vista con el tiempo. El documento señala que la calle València "se estrangula en la calle Espejo", pero su amplitud inicial "engañosamente invita al tráfico de paso a entrar en la ciudad por este itinerario, en detrimento de la vía de circunvalación interior existente", la avenida Tirant lo Blanc.

Así, la futura rotonda devolverá a esta avenida la condición de vía principal que tuvo en su creación. De hecho, la calzada tiene incluso más anchura que la de las calles València y Espejo, pero la regulación semafórica y la señalización horizontal dan preferencia al trayecto por estas últimas. La glorieta será construida, como ha venido publicando este periódico, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y tiene un presupuesto de 906.101 euros.