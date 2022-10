La comunidad educativa del IES Andreu Sempere de Alcoy ha decidido plantarse ante el gran retraso que acumulan las obras de reforma el centro, que según los primeros anuncios que se realizaron al respecto debían haber comenzado en el verano de 2021. El proyecto se licitó finalmente en enero de 2022, pero el concurso quedó desierto, y desde entonces el proceso administrativo se encuentra paralizado. Esto, unido a los continuos aplazamientos que ha venido teniendo históricamente esta actuación, ha terminado de irritar tanto a los docentes del centro como a las familias de los alumnos. Hay que recordar, en este sentido, que la primera vez que se habló de reformar este instituto fue en 1999, hace ya nada menos que 23 años, pero que hasta 2018 no se empezó a poner realmente la maquinaria para que fuera una realidad.

Esta semana, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha emitido un duro comunicado en el que denuncia que, casi un año después de que la licitación quedara desierta, "las noticias que nos llegan, de manera no oficial ni pública, no pueden ser más decepcionantes". Lamentan que "no hay noticias de un nuevo proceso de licitación, y aún no sabemos la ubicación temporal de todo el alumnado" mientras duren las obras. Además, afirman que "nos llegan rumores sobre contratiempos burocráticos que, más de cuatro años después de anunciar la obra, nos parecen inconcebibles".

Aunque sin especificar cuáles, las familias de los estudiantes afirman que están dispuestas a llevar a cabo movilizaciones, "de la mano de docentes y alumnado", con el objetivo de "subrayar la injusticia que sufren" los matriculados en el IES Andreu Sempere. "No podemos entender que no se nos aporten soluciones", recalcan, insistiendo en que "queremos un centro nuevo y lo queremos ya". Y por ello, urgen a la Conselleria a que desbloquee el proyecto, así como que el Ayuntamiento, que es el que teóricamente iba a acometer la otra a través del Plan Edificant, reivindique también esta postura. "Nuestros hijos merecen un centro en condiciones, que hace más de 20 años que nos prometen y nunca llega", sostienen.

El director del centro, Jesús Martínez, comparte la indignación de las familias de los alumnos y asegura que los docentes también están "muy cansados" por esta situación. En declaraciones a este periódico, coincide en señalar, exactamente, que "nuestras familias y nuestro alumnado se merecen un centro en buenas condiciones" y considera que la remodelación de este instituto debería ser "una prioridad", por los años de retraso que acumula. En este sentido, lamenta que hace pocos días se anunciaran varias actuaciones del Plan Edificant, entre ellas una en otro centro de Secundaria y Bachillerato de Alcoy, el IES Pare Vitòria, pero no se contemplaran las ansiadas obras en el Andreu Sempere. El director recuerda que "es un centro con muy buenos resultados académicos", y que además afronta "la presión de tener cerca centros concertados que ofrecen los mismos niveles educativos".

Próxima reunión en València

Te puede interesar: Alcoy La obra del IES Andreu Sempere de Alcoy se atrasa al no adjudicarse

La Conselleria de Educación ha convocado a una reunión en València el próximo miércoles 2 de noviembre al director del centro y al concejal de Educación, Jordi Silvestre, para tratar de desbloquear el proceso, tal y como han confirmado ambos responsables a este periódico. El concejal recalca que "hemos insistido" en la celebración de este encuentro, con el objetivo de poder poner en marcha de nuevo la iniciativa. Silvestre admite que ha habido "contratiempos burocráticos" porque, si bien se recalculó el coste de la obra, su dirección ya estaba adjudicada, pero para el precio inicial, lo que ahora implica un problema administrativo. Con todo, espera que se solucione a la mayor brevedad, y reitera que el Ayuntamiento "va siempre de la mano del centro educativo".

El coste de las obras estaba presupuestado inicialmente en 3,7 millones de euros. Al quedar desierta la licitación y tener que redactar un nuevo proyecto, se aprovechó para introducir algunas mejoras solicitadas por el centro escolar. El coste actual de los trabajos se cifra en 6,1 millones de euros, una cantidad, en cualquier caso, inferior a la de otras actuaciones anunciadas en otros centros, tal y como recuerda Jesús Martínez. El director del centro insiste en apremiar a la Conselleria y al Ayuntamiento a desbloquear el proyecto, porque "a la gente le cuesta entender qué pasa con el Andreu Sempere".