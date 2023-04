La familia de Marta Pérez Verdejo, la joven vecina de Ibi en coma por un choque anafiláctico desde septiembre del año pasado a consecuencia de una grave reacción alérgica, ha pedido prolongar de forma indefinida su estancia en la clínica de València donde se encuentra ingresada en estos momentos. La Conselleria de Sanidad ha prorrogado por dos meses la hospitalización de la chica en el centro privado donde está siendo tratada, hasta mediados del próximo junio. Sin embargo, los allegados piden que el ingreso continúe mientras sea necesario, y que no se interrumpa la evolución favorable que ha tenido desde que está allí.

La madre de Marta, María Verdejo, ha defendido este viernes que "mi hija no es un producto con fecha de caducidad", y que "cualquier persona se merece un tratamiento" médico adecuado a sus circunstancias. La familia ha mantenido la concentración que tenía prevista ante el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, convocada antes de que desde Sanidad les confirmaran la prórroga del ingreso de la joven en la clínica de València, para pedir que Marta continúe allí y protestar por el trato recibido en el centro sanitario comarcal. Alrededor de un centenar de personas, en su mayoría también procedentes de Ibi, les han arropado.

María Verdejo ha lamentado que "no se puede consentir el trato" que han recibido por parte de la dirección del hospital alcoyano y de la Conselleria de Sanidad, ante el cual "nos hemos sentido desamparados". "Hemos tenido que luchar tres meses para que Marta tenga la atención necesaria", ha señalado. "Pedimos no tener que estar mendigando" para que la estancia de la joven en València no termine en junio. "Mi hija no es un yogur, que caduca", ha insistido. La madre ha recalcado que Marta "evoluciona", de manera lenta pero continuada, por lo que considera que debe continuar con su tratamiento y seguir ese camino a la mejoría.

La familia denuncia la "falta de profesionalidad y de humanidad" recibida en el Hospital Virgen de los Lirios, y niega el argumento de Sanidad de que "el trato ha sido exquisito". En este sentido, critica que "ninguna persona de la Conselleria se ha puesto en contacto conmigo", y se enteró de que la estancia de Marta en València se prorrogaba a través de los medios de comunicación. Fuentes del departamento autonómico, sin embargo, insisten a este periódico en que el trato a la joven y a su familia ha sido siempre correcto. Añaden que, llegado el momento, se decidirá "atendiendo siempre a criterios médicos" si permanece en esta clínica o si se toma alguna otra decisión.

La madre de la joven ha agradecido el apoyo mostrado por los asistentes a la concentración, entre los que se encontraba el alcalde de Ibi, Rafael Serralta. "Hoy luchamos por todos nosotros", ha señalado Verdejo, porque "hoy es Marta, pero si no se hace algo mañana puede ser otra persona". "Es muy vergonzoso que haya que montar todo esto para que te escuchen", ha lamentado. Pese a todo, no obstante, ha sentenciado que "no pararé nunca de luchar por mi hija".

Además de en Ibi, la familia cuenta con un importante apoyo en Cardona (Barcelona), de donde es originaria. Este domingo se ha convocado en la localidad catalana un evento solidario para ayudarles, con diferentes actuaciones y la participación de comercios de la población, con el objetivo de recaudar fondos, informa Arnau Valverde. La estancia de Marta en el centro sanitario privado de València corre a cargo de la Conselleria de Sanidad, pero aparte de los continuos desplazamientos que implican los 130 kilómetros que separan Ibi de València, el padre de la joven ha tenido que dejar su trabajo para poder estar con su hija de manera continuada, tal y como ha recordado este viernes María Verdejo.