El Ayuntamiento de Alcoy negociará con los bancos los créditos necesarios para disponer de los 8,5 millones de euros que se requieren para realizar las diferentes inversiones previstas. El pleno municipal se ha mostrado favorable este viernes a llevar a cabo esta operación, siguiendo así los trámites oportunos para poder contar con el citado montante en un plazo próximo. Ha sido en una sesión extraordinaria, de apenas diez minutos de duración y en la que este era el único punto del orden del día, en una fecha tan atípica como el 21 de abril, horas antes del comienzo de las Fiestas de Moros y Cristianos.

La iniciativa ha salido adelante con 15 votos a favor, los 12 del equipo de gobierno socialista más los de los dos ediles de Podem y el concejal no adscrito Marcos Martínez. El resto de grupos municipales se ha abstenido. Con este resultado, el Ayuntamiento puede comenzar a negociar con las entidades financieras las condiciones de los préstamos que vaya a suscribir. El pasado 24 de marzo, la corporación ya aprobó en otro pleno extraordinario solicitar esos créditos, con el objetivo de financiar las diferentes inversiones anunciadas por el equipo de gobierno esa misma semana, y que alcanzan el mencionado valor de 8,5 millones de euros.

En esa sesión del pasado marzo, el inicio del proceso para pedir los créditos se aprobó solo con los 12 votos del PSOE, gracias a la abstención de otros 12 concejales, ya que el único "no" fue el del edil de Vox. Entonces, Podem criticó la medida y lamentó que aún no se hubiera aprobado el presupuesto, algo a lo que también aludió Marcos Martínez. Sin embargo, en esta ocasión, tanto el citado grupo como el edil no adscrito se han mostrado a favor. La formación morada no ha hecho uso de su turno de palabra, mientras que Martínez se ha limitado a señalar que había decidido votar "sí" por "responsabilidad política, para que no se paralice lo que está en funcionamiento".

Más críticas al retraso del presupuesto

Tampoco han intervenido en este pleno el PP ni Compromís, pese a que ambos grupos criticaron duramente hace un mes que el Ayuntamiento fuera a suscribir créditos para pagar inversiones y mostraron su malestar con que todavía no estuvieran los presupuestos de 2024. En cambio, sí lo ha hecho Guanyar Alcoi. El concejal Pablo González ha ironizado con que "el gobierno cree que mejora la política del PP [en relación a los gobiernos municipales populares hasta 2011] y dice que tiene liquidez y remanente de Tesorería positivo, pero luego pide créditos a los bancos. No parece lógico", ha afirmado.

González también ha reprochado a los socialistas que "ahora tienen prisa por lo que no han hecho antes", y que "no se aprueban los presupuestos cuando toca". "Se ha vendido que es la inversión más grande jamás hecha, pero la ciudadanía puede juzgar si sus necesidades son cubiertas", aludiendo al caso concreto de las demandadas obras de acondicionamiento del Centre Cultural Mario Silvestre. El edil ha reiterado que "arrastramos problemas des de hace años", y que esto son "síntomas de una gestión que no es responsable". También ha aseverado que "nos han convocado aquí para lucir en campaña electoral".

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha replicado a González que "desconoce por qué estamos aquí", ya que "vamos a aprobar el porcentaje de préstamo que vamos a pedir", y que, al margen de los 8,5 millones que se necesitan, "desde Europa nos han venido subvenciones por 20 millones de euros y estamos esperando otros 10". "Este gobierno debe sacar pecho de la gestión que ha hecho", recordando que, en la liquidación del presupuesto de 2022, el informe de Intervención autoriza a realizar este tipo de operaciones. "No estamos decidiendo nada que no se haya acordado antes", ha insistido.

El alcalde, Toni Francés, ha intervenido al final para apuntar que "el préstamo no tiene que ver con el presupuesto, sino que el requisito para pedirlo es tener la liquidación del anterior", y esta se presentó "en plazo". Además, ha defendido que el periodo habitual para pedir estos créditos "es siempre en abril, haya elecciones o no". También ha recordado que aún se tendrá que convocar otro pleno sobre este tema, en este caso para decidir si se aprueban las ofertas que expongan las entidades financieras.