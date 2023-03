El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes en pleno dos créditos extraordinarios por un montante total de 8,5 millones de euros, que se destinarán a realizar distintas inversiones. La propuesta, anunciada ya por el equipo de gobierno a lo largo de esta semana, ha recibido únicamente el apoyo de los 12 concejales del gobierno socialista, pero la abstención de casi toda la oposición ha permitido que salga adelante. No obstante, esos mismos grupos han criticado con dureza esta operación, al tiempo que han lamentado que siendo ya finales de marzo todavía no se haya llevado a pleno el presupuesto municipal de 2023.

Las críticas más aceradas han venido del portavoz municipal del PP, Quique Ruiz, quien ha vuelto a poner el foco en afirmar que estas y las anteriores modificaciones de crédito que se han venido aprobando obedecen a una mala situación económica del Ayuntamiento. El concejal ha señalado que, dada esa circunstancia, comprende que se deban explorar otras vías para conseguir fondos, porque de lo contrario el Consistorio "no podría pagar obras que ya están en marcha", y mucho menos acometer nuevos proyectos. Asimismo, ha insistido en asegurar que el equipo de gobierno "está ocultando facturas como si no hubiera un mañana".

Otros grupos también han mostrado su disconformidad, aunque de manera mucho más comedida y haciendo más hincapié no tanto en que se hagan modificaciones de crédito, sino en que todavía no estén listas las cuentas de 2023. Ha sido el caso del portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, quien ha recriminado a los socialistas que "volvemos a aprobar tarde el presupuesto este año" y que las operaciones que se llevaban este viernes a pleno "no son la mejor forma" de actuar. Con todo, ha dicho que "entendemos que puede ponerse en riesgo el equilibrio presupuestario" si no se conseguía el crédito, por lo que su grupo ha preferido abstenerse.

También el concejal de Guanyar Alcoi Pablo González ha apelado a que "nos replanteemos si este es el camino a seguir". Para el edil, sería bueno "reflexionar para qué nos sirven todas estas operaciones" y si se destinan en cubrir necesidades reales de la población. En este sentido, ha criticado que "no se resuelva la situación del Centro Cultural", donde hace ya mucho tiempo que usuarios y trabajadores tienen que soportar temperaturas muy altas en verano y frío en invierno porque el sistema de climatización no funciona.

Igualmente crítica ha sido la postura del edil de Podem Aarón Ferrándiz: "Si hubiéramos aprobado ya el presupuesto, es posible que no hubiéramos llegado aquí". Por ello, ha llamado a "trabajar para que este préstamo no se convierta en deuda". El concejal no adscrito Marcos Martínez ha reprochado también al equipo de gobierno que "otro año más constatamos que hacemos los deberes tarde y dependemos de subvenciones para cuadrar las cuentas".

Sin facturas escondidas

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha respondido en su turno de réplica fundamentalmente al PP. Ha defendido la política económica del Ayuntamiento y ha señalado que "puedo entender su frustración" por ver que los datos, ha indicado, desmienten las afirmaciones de los populares de que el Consistorio está "en quiebra" y que "no tenemos un proyecto de ciudad". "Puedo entender que se sientan frustrados cuando la liquidación demuestra que tenemos buenas cifras", ha recalcado. Un documento que, ha insistido, "no lo hace el gobierno", como ya ha venido manifestando en los últimos días.

En opinión de Moltó, el PP "debería rectificar", pero en lugar de eso continúa, ha lamentado, con el mismo discurso tremendista "a costa de la veracidad". "Hemos cerrado el ejercicio con una liquidación perfecta, no hay nada reprobable", ha continuado, lo cual "nos permite hacer un préstamo ambicioso para hacer inversiones también ambiciosas". Y ha contrapuesto esta situación con la que se encontraron al llegar al gobierno en 2011, porque el PP, según la concejal socialista, "sí tenía facturas en el cajón, literalmente".

Aunque se han debatido de forma conjunta, las dos modificaciones de crédito se han aprobado por separado, si bien con idéntico resultado. PP, Podem, Guanyar, Compromís, Ciudadanos y el concejal no adscrito se han abstenido, mientras que Vox lo ha hecho en contra. Esta formación, no obstante, no ha expuesto ningún argumento para justificar su voto, dado que su representante ha declinado hacer uso de sus turnos de palabra.

Antes de que concluyera el debate, la edil de Hacienda ha respondido también a Guanyar que entre las actuaciones que se prevé realizar con los fondos obtenidos a través de estas modificaciones de crédito estará el arreglo de la climatización del Centro Cultural. La adquisición de autobuses urbanos eléctricos y la creación de puntos de recarga, y la compra de un vehículo para la recogida de residuos en diferentes fracciones son otras de las inversiones que el gobierno municipal socialista prevé llevar a cabo con estos 8,5 millones de euros, como ya avanzó la propia edil a mediados de semana.