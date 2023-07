Vecinos de Castalla permanecen hasta 10 horas sin luz por una avería en una línea subterránea de media tensión. Los cortes tuvieron lugar el lunes de 10.30 a 17.30 horas y la madrugada del martes de 0.30 a 4.30 horas, aproximadamente.

Una incidencia en una línea subterránea ha sido la causante de que varias viviendas se hayan quedado sin suministro de luz, lo cual ha provocado quejas y, sobre todo, problemas a los vecindarios afectados.

Desde la suministradora eléctrica sostienen que la avería ya se ha solventado y que "no es nada extraordinario" que pasen este tipo de situaciones sobre todo en estaciones en las que se dan fenómenos climáticos de mucho calor o frío. "Pueden pasar en cualquier época del año, pero ahora la gente es más sensible porque necesita la luz en casa por el calor" y al tiempo añaden que "no se produce por exceso de consumo".

En concreto, se han visto afectados por el incidente unos 5.000 clientes. No obstante, la suministradora aclara que gracias al sistema de red inteligente que hace maniobras de realimentación, a los 15 minutos el 80% de los usuarios ya tenían resuelta la primera avería, que se dio en horario de mañana.

Para las incidencias que no pudieron ser solventadas tuvieron que prpporcionar a los clientes un grupo electrógeno -una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de combustión interna- a aquellos que solicitaron su instalación.

Estos generadores fueron los que provocaron el corte de luz de madrugada ya que el suministro se normalizó y no se desconectaron las máquinas, según fuentes de la suministradora. Igualmente los ciudadanos también denuncian varios cortes de luz en las pasadas semanas, a lo que el proveedor de electricidad responde que "antes de que se produzca la avería, esta va avisando por eso se producen los cortes de luz en días o semanas previas".

Afectados

Entre los afectados por los cortes en el suministro eléctrico se encuentran particulares y negocios. La dependienta de una panadería del municipio R.S. lamenta que el horno se ha visto afectado por la falta de luz de madrugada, puesto que estos establecimientos trabajan en dicha franja horaria.

"Hemos tenido muchos problemas en la producción, somos una panadería que se ha quedado cinco horas sin luz. Aunque lo cierto es que hemos hecho el parte de incidencias con la suministradora eléctrica y se ha podido solucionar todo porque nos lo abonarán", relata R.S.

Los particulares relatan que algunos fueron avisados por sms una hora tarde del corte de luz y que estaba previsto para unas pocas horas, a pesar de que en algunos casos se alargaron hasta diez. Otros cuentan en las redes sociales que directamente no fueron avisados. Historias de todo tipo que van desde electrodomésticos estropeados por el apagón a "atracones de comida" con lo que se ha descongelado por no funcionar los frigoríficos.

"No solo es por el aire, como se me estropee la comida de los congeladores y la nevera a ver quien lo paga", comenta una vecina.

El Ayuntamiento de Castalla explica que con la falta de suministro eléctrico se decodificaron los relojes del alumbrado, por lo que los tuvieron que volver a programar. Hecho que ha provocado que las farolas hayan estado encendias a deshoras.

En esta línea, afirman que ya se ha solucionado el problema eléctrico y que si algún vecino de la localidad continúa afectado, debe ponerse en contacto con el consistorio.