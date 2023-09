"Hemos ganado una batalla decisiva", sostiene la Plataforma Centro Digno sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) echa pública el viernes que tumba la peatonalización en el centro histórico de Alcoy.

Los representantes de la plataforma vecinal creada a raíz de la peatonalización del centro de la ciudad, han ofrecido una rueda de prensa en la que han expuesto a la ciudadanía, medios de comunicación y partidos políticos las conclusiones que han sacado con su abogado sobre el fallo.

A la rueda de prensa han acudido representantes de distintas asociaciones vecinales de la ciudad y representantes políticos, sobre todo del PP.

"Lo más importante es que hemos ganado la primera batalla, que es decisiva", explica Cristina, una de las vecinas que está detrás de la plataforma. "En la sentencia solo aparece un nombre, pero detrás de ese hay 50 nombres más, ya que fuimos todos al notario para presentar el recurso".

El pasado viernes salía una sentencia del TSJCV que anulaba en primera instancia la peatonalización del centro histórico de Alcoy, puesta en marcha en marzo de 2021. La sentencia, fechada el pasado 31 de julio, anula el acuerdo plenario por el que se aprobó el plan, así como la ordenanza que regula su ámbito de alcance, las autorizaciones para entrar en la zona acotada, su régimen sancionador y demás aspectos de esta regulación. Además, le impone al Ayuntamiento de Alocy 4.000 euros en concepto de costas.

La plataforma recalca que "con un texto y un plano se puede montar una ordenanza" y se muestra "muy satisfecha" de poder cantar victoria aunque sea de momento, ya que el ejecutivo municipal anunció el mismo día que se conoció la sentencia que recurriría la misma.

En lo referente a las multas, tras la consulta con los abogados, los representantes que abogan por el centro peatonal han asegurado que "una vez sea la sentencia firme se podrá pedir directamente la devolución". La plataforma ha querido recalcar que los gastos ocasionados por la demanda han venido del bolsillo de los demandantes.

Sentencia

En el fallo, al que ha tenido acceso este periódico, el tribunal entiende que no se informó debidamente a los ciudadanos acerca del plan de peatonalización. Sí se difundió a través de la página web municipal un borrador de la ordenanza y su ámbito de actuación, pero el Ayuntamiento "no puso a disposición de los ciudadanos ningún informe técnico ni memoria justificativos del contenido". Los magistrados también tachan de "sorprendente" que en la leyenda del plano mostrado al público "se indique que forma parte de un estudio de peatonalización realizado o encargado por el Ayuntamiento en el año 2020 y. sin embargo, éste no pusiera a disposición de los ciudadanos en la consulta previa tal estudio de peatonalización".