Alcoy cuenta los días para que los Reyes Magos de Oriente lleguen a la ciudad. Por ello, la ciudad se encuentra preparando la majestuosa cabalgata donde participarán 350 pajes de diez entidades.

Los pajes serán los encargados de repartir los paquetes que el viernes 5 se deberán de llevar al IES Pare Vitòria de 9.00 a 13.30 horas, donde los voluntarios paqueteros se encargarán de todo el trabajo de organización.

Sobre los paquetes, el Ayuntamiento recomienda que sean envueltos en papel de estraza marrón y que "sus dimensiones y peso sean las adecuadas", es decir, no voluminosos ni pesados, haciendo así, más fácil y accesible la tarea de los pajes a la hora de su entrega. El peso máximo del paquete será de 12 kg. La suma de la longitud, anchura y altura del paquete no superará los 150 cm, sin que el lado mayor exceda de 65 cm.

Los paquetes podrán ser entregados tan solo en las casas ubicadas dentro del recorrido de la cabalgata. En el instituto, se facilitarán pegatinas para indicar nombre y apellidos (familia), y la dirección de recepción de los paquetes (timbre, n.º, piso, puerta).

En referencia a los paquetes que se entregarán por exterior, es decir montando con escalera al balcón, las mismas fuentes destacan que prima la seguridad de los voluntarios paqueteros, por lo tanto, habrá entregas que no se podrán realizar con escalera, aunque "por tradición" se haya subido siempre y, se tendrá en cuenta también si el paquete es muy voluminoso o pesado. Estos paquetes pasarán a entregarse por interior, es decir, por la escalera de la misma casa.

Los organizadores ruegan a los vecinos y vecinas que lleven sus encargos que estén en sus domicilios desde el inicio de la cabalgata para no retrasar la distribución de paquetes que realizan los pajes de los reyes. Además, hay que destacar que la entrega de los paquetes por parte de los pajes no se realizará hasta que no pase el primer Rey por el lugar recepción.

El Ayuntamiento aclara, que no hay un precio estipulado a la hora de dejar los encargos, se trata de un donativo, que irá destinado a entidades/colectivos sociales e infantiles.