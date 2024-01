Alcoy ejecuta más de 50 proyectos de la Edusi con casi 17 millones

Más de 50 actuaciones con una inversión total de casi 17 millones, gracias a la Edusi-Alcoidemà. El Ayuntamiento de Alcoy ha ejecutado un 84,24% de los proyectos incluidos en su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi-Alcoidemà), cantidad que supone una inversión total de 16.847.702,15 euros, de los que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) ha aportado el 50%, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (Pope) 2014-2020.

Cabe señalar que el Consistorio ha descartado licitar un 6,92% de los proyectos incluidos inicialmente en su Edusi, que se incorporarán a próximas convocatorias o se llevarán a cabo con la ayuda de otras líneas de financiación, como los fondos Next Generation. Teniendo esto en cuenta, el porcentaje de ejecución es aún mayor y se eleva a un 90,50%.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado el esfuerzo realizado desde todos los departamentos municipales que han participado en esta estrategia y subraya que “con estas cifras, alcanzamos un nivel de ejecución muy elevado y conseguimos situarnos como referente entre las localidades de tamaño y características similares a las nuestras, teniendo además en cuenta que el nuestro era un proyecto muy completo y ambicioso”. El regidor añade que la visión estratégica del Ayuntamiento de Alcoy no acaba aquí, ya que “estamos trabajando en una serie de proyectos financiados con Fondos Next Generation de la Unión Europea, para los que hemos conseguido 16,8 millones de euros hasta el momento”.

Cuatro grandes objetivos temáticos

Gracias a la Edusi, Alcoy ha desarrollado más de 50 proyectos desde la aprobación de su estrategia en 2017. Estas actuaciones están distribuidas en una quincena de líneas, que responden a cuatro grandes objetivos temáticos.

El primero de estos objetivos es “mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación”. En este apartado, destacan acciones como el impulso de la Administración Electrónica (proyecto que ha supuesto una inversión de 234.740 euros); la creación de una Plataforma de Comercio e Industria (43.075,88 euros); la instalación y explotación de una red IoT (437.207,45 euros); o una plataforma de Ciudad Inteligente (427.391,53 euros).

El segundo objetivo temático es el “apoyo a la transición hacia una mejora de las bajas emisiones de carbono”. Aquí destacan acciones como la renovación y mejora de las infraestructuras públicas en la calle Entenza (1.814.532,11 euros); las mejoras de la eficiencia energética en el Centre Cervantes Jove y en la Casa Consistorial (que han supuesto una inversión total de 1,5 millones de euros); la renovación de las infraestructuras públicas y la mejora de la movilidad urbana sostenible (1,1 millones de euros), con proyectos como la mejora del entorno de la estación de Renfe, las obras para mejorar la accesibilidad en diferentes barrios de Alcoy, la reurbanización de la calle San Jaime o la pasarela bajo el puente de Cervantes, que finalizará en los primeros meses de 2024.

La tercera gran área de la Edusi de Alcoy se ha centrado en la “preservación y protección del medio ambiente y la eficiencia de los recursos”, con líneas de actuación como la revitalización y renovación urbana del centro histórico, con una inversión total de 1,2 millones de euros. Aquí sobresalen algunos proyectos como la rehabilitación de la Torre-Portal de Cocentaina; las mejoras en el puente de San Jorge y en el puente del Viaducto o la reurbanización de la calle Sant Francesc, plaza Ramón Cajal y calles adyacentes, entre otros.

El cuarto objetivo temático de la Edusi es el “Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación”. En este apartado destaca la reforma de un edificio en la calle Sant Maure con viviendas que se ofrecerán en régimen de alquiler a colectivos con dificultad de acceso a la vivienda, un proyecto valorado en 495.115,76 euros, que estará finalizada en el primer trimestre de este año.

El proyecto más importante de la Edusi, que aborda varios de sus objetivos temáticos y está presente de forma transversal con diferentes líneas de actuación es la rehabilitación del complejo industrial de Rodes, su transformación para acoger un Parque Tecnológico Urbano y la adaptación de este espacio como edificio inteligente, un ambicioso proyecto para el que se han ejecutado, a través de la Edusi, actuaciones por más de nueve millones de euros. El proyecto, que prevé abrir sus puertas en la segunda mitad de 2024, se complementará con la construcción del Centro de Desarrollo Turístico de Interior (CDTI) y la rehabilitación de los antiguos edificios de viviendas en la calle Tibi, donde se ubicará un espacio de trabajo compartido, viviendas temporales para nómadas digitales y dependencias municipales.

La parte sin ejecutar

Los proyectos que no se han licitado de la Edusi se han descartado porque la estrategia original de 2017 ha ido evolucionando y también porque algunos proyectos que se ha decidido posponerlos o financiarlos con otras líneas. Por ejemplo, había una línea de mejora de la movilidad sostenible con nuevos puntos de suministro de energía limpia y vehículos eléctricos que se sacó de la Edusi porque se vio que se podía financiar con las ayudas de los fondos Next Generation, con un porcentaje superior de cofinanciación. Y en cuanto al porcentaje no ejecutado, se debe a que están pendientes de finalizar a 31 de diciembre, como una parte de la pasarela bajo del puente de Cervantes o una parte de Rodes.