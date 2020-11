El aumento de ingresos en los últimos días ha obligado a varios hospitales de la provincia a habilitar nuevas plantas de hospitalización para pacientes con coronavirus. Es el caso del Hospital General de Alicante, el mayor centro sanitario de la provincia, donde en las últimas horas se ha tenido que abrir una planta más, la cuarta, según han precisado desde los sindicatos CC OO, UGT y Satse en el centro sanitario. Ayer a mediodía había medio centenar de enfermos de covid hospitalizados, ocho de ellos procedentes de las pateras que han llegado en las últimas horas a las costas alicantinas. Además, hay seis enfermos de covid en la Unidad de Cuidados Intensivos y cuatro a cargo del servicio de Anestesiología. Aunque lo que más preocupa en este hospital es la elevada ocupación de camas para enfermos graves, desde CC OO señalaron ayer que aún hay un colchón de 22 camas libres, contando con todas las que hay de reserva en las zonas de Anestesiología y quirófanos ante una posible avalancha de pacientes.

En el vecino hospital de Sant Joan, también se ha habilitado una segunda planta en las últimas horas debido a la avalancha de ingresos que se ha producido este fin de semana. En la mañana de ayer había 38 pacientes en planta y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos, dos de ellos procedentes del Hospital de Orihuela.

En el hospital de Alcoy se ha habilitado también una segunda planta para albergar a los ingresados de coronavirus. Ayer había 15 hospitalizados, y dos en las Unidad de Cuidados Intensivos, con una mejoría leve de la situación en las últimas horas, según fuentes sanitarias.

En el Hospital Vega Baja, uno de los centros que más está sufriendo esta segunda ola de la pandemia, se ha tenido que habilitar una tercera planta para ingresos de pacientes con covid. Ya hay varios ingresados en esta planta, que se une a las otras dos que se dispusieron para infectados de coronavirus dentro del plan de contingencia por el elevado número de casos. Actualmente, hay 50 pacientes con covid ingresados en planta en el Hospital Vega Baja. En la Unidad de Cuidados Intensivos hay 16. De hecho, todos los ingresados en la UCI del centro hospitalario son por covid. Como informó este diario, dentro del plan de contingencia puesto en marcha por el Hospital Vega Baja se ha decidido el traslado de pacientes de UCI con otras patologías a otros centros hospitalarios.

Desde el centro hospitalario aseguran que tienen aún suficientes respiradores y camas disponibles, tras ampliarse, para evitar, por el momento, la saturación en el hospital.

Los ingresos en los hospitales por covid han aumentado un 214% en tan solo un mes en la provincia de Alicante y la tendencia es que en las dos próximas semanas la situación siga empeorando debido al aumento diario y sostenido de contagios.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que durante estos días se estudiarán las medidas adoptadas la semana pasada para tratar de frenar el avance del coronavirus en la Comunidad y, «en función del devenir y de cómo avancen los distintos parámetros, se tomarán nuevas medidas». Cabe recordar que la Generalitat Valenciana adoptó las primeras medidas restrictivas en las localidades de Elche y Orihuela hace casi tres semanas para tratar de frenar el avance de la pandemia. Días después llegó el toque de queda nocturno y la prohibición de juntarse más de seis personas. Ante la ineficacia de estas medidas para tratar de frenar la pandemia, la semana pasada Puig anunció el cierre permietral de la Comunidad, que comenzó a aplicarse el viernes a mediodía, y nuevas restricciones para 25 localidades de la provincia, especialmente del Medio Vinalopó y de la Vega Baja. Puig aseguró que desde el ámbito sanitario se están preparando para lo que está siendo ya una realidad, como es el aumento de hospitalizaciones y de ingresos en UCI de pacientes con covid-19. «No estamos en un momento de estrés pero hay que prepararse para que cualquier ciudadano que se vea afectado tenga la mejor respuesta posible», aseguró Puig, quien ha insistido en la importancia de la corresponsabilidad de cada persona para frenar los contagios.

PRIORIDAD PARA LAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN INGRESOS PROLONGADOS



El aumento de ingresos comienza a repercutir ya en las intervenciones quirúrgicas. En los últimos días, la Conselleria de Sanidad ha dado instrucciones a los hospitales para que se reprogramen las cirugías, de manera que se dé prioridad a aquellas que apenas supongan días ingreso hospitalario para así no ocupar camas que pueden ser necesarias ante un previsible aumento de hospitalizaciones en las horas siguientes. Quedan excluidas de esta instrucción las operaciones de prioridad 1, como son las oncológicas, además de las urgencias o las fracturas. Hay centros sanitarios que ya han empezado a aplicar esta instrucción, como es el casos del Hospital de Sant Joan, o el General de Alicante, según han confirmado fuentes médicas de ambos centros hospitalarios. No obstante, hay hospitales que, debido a la enorme presión asistencial, se han visto ya obligados a suspender intervenciones no urgentes para liberar camas. Es el caso de Elda y Orihuela. Por contra, hay otros centros que siguen operando con normalidad, como es el caso de Marina Baixa, debido a la baja incidencia de la pandemia.