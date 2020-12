El fuerte interés en la provincia por adelantar la despedida del año con la «tardevieja» y la Nochevieja australiana ha disparado todas las alarmas por temor a aglomeraciones que se conviertan en nuevos focos de coronavirus. Los principales municipios blindarán con policía las zonas de ocio y desplegarán más de 600 agentes a lo largo de toda la jornada para evitar celebraciones en la calle que agraven la situación sanitaria. Es la respuesta al crecimiento de la demanda en un 90% en los locales de restauración para celebrar el tardeo ante el toque de queda que obliga a estar en casa a medianoche e impide la Nochevieja tradicional. Esta restricción horaria ha provocado un aluvión de cancelaciones de cenas en restaurantes y hoteles, cuyos clientes tendrán que tomarse las uvas en la habitación al rechazar el Consell alargar el cierre en media hora como pedía el sector.

La evolución de la pandemia ha llevado al Ayuntamiento de Alicante a declarar la Nochevieja día de alto riesgo y a diseñar un plan de choque que se aplicará entre las 10 de la mañana y la medianoche con controles antibotellón, de alcoholemia, de fiestas ilegales (con especial atención a las partidas rurales) y de las aglomeraciones de personas en las zonas de ocio, con un redoble de la vigilancia en la Playa de San Juan, el Casco Antiguo y Castaños. En esta calle, donde se concentran numerosos locales de ocio y hostelería, se instalarán controles policiales con delimitación de entrada y salida, para evitar que se sobrepase el aforo, y dispersar los corrillos.

Alicante controlará el aforo en Castaños ante el aumento de la demanda del tardeo, que crece un 90% para Fin de Año

El control de entrada a esta zona de tardeo estará en la calle del Teatro con Bailén y el de salida en Gerona y Bazán. El alcalde, Luis Barcala (PP), que presentó ayer el plan de choque, recalcó que las medidas no van en menoscabo de la hostelería pues se permitirá el disfrute con medidas de seguridad. Las personas deberán estar sentadas en las terrazas y se permitirá el paso de peatones y de personas hacia los establecimientos pero la Policía cortará el paso en caso de «apelotonamientos» hasta disolver las multitudes. Barcala, la vicealcaldesa, el edil de Seguridad y el jefe de Policía apelaron a la responsabilidad de los ciudadanos porque «un día de fiesta sin respetar las recomendaciones puede salir carísimo. No queremos que a la vuelta de Fin de Año nos veamos abocados a nuevas restricciones».

En el Casco Antiguo y las playas se reforzarán las patrullas para que se cumplan las medidas anticovid, en este último caso en el eje entre la avenida Costablanca, Países Escandinavos, Historiador Vicente Ramos y el Golf. Los controles de alcoholemia se realizarán en los accesos y salidas de Alicante y en áreas de gran movilidad como las playas.

El dispositivo en Alicante estará formado por 300 efectivos entre agentes y voluntarios de Protección Civil, en colaboración también con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el control de las fiestas ilegales en los chalés de las partidas rurales que puedan exceder el aforo máximo aprovechando la dispersión de estos núcleos.

El Consell rechaza la petición de los hoteles de tener abierto una hora más para poder celebrar las campanadas

En Elche, habrá refuerzo policial desde mediodía. Aparte del turno ordinario trabajarán 152 agentes de refuerzo, con despliegue en los puntos calientes del tardeo para evitar que se colapsen. Una unidad de la Policía Local acudirá a las zonas de ocio y establecimientos y se realizará un control escrupuloso de los aforos. A media tarde se prevé un despliegue por los centros comerciales y el centro de la ciudad, y se cerrará la Plaça de Baix, es decir, la plaza del Ayuntamiento, a las 20.30 horas. También se reforzará la vigilancia en las zonas rurales para evitar fiestas ilegales en una jornada que se prevé complicada.

Un total de 69 agentes velarán por garantizar la seguridad en Benidorm durante el día de Fin de Año y por el cumplimiento de la normativa anticovid. Al dispositivo policial preparado por el Ayuntamiento se suma la colaboración de efectivos del cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Alcoy repite el dispositivo de Nochebuena y Navidad, con cuatro patrullas de la Policía Local y dos de la Policía Nacional, según explicó el concejal el concejal de Seguridad, Raül Llopis. Elda reforzará a la Policía Local con Nacional y Autonómica para el control de locales públicos y patrullarán el extrarradio para evitar fiestas ilegales en casas de campo. En Torrevieja se ha reforzado el turno habitual de la Policía Local con agentes que realizarán horas extra. Lo más importante del operativo preparado por el Ayuntamiento es la coordinación con el despliegue que va a realizar la Guardia Civil, según indicó el edil de Seguridad, Federico Alarcón.