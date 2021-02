El pleno de la ciudad de Alicante votará este jueves una propuesta de rechazo a los cargos políticos que se han vacunado irregularmente. Ante las reticencias de Ciudadanos de llevar la iniciativa a pleno, para evitar así un debate político que erosionase a su socio de gobierno (PP), Unidas Podemos y Compromís han decidido rescatar el texto que la formación naranja impulsaba como pacto político para presentar una declaración institucional conjunta, que por ahora no ha firmado el otro socio de la bancada progresista, el PSOE. "Unidas Podemos y Compromís rescatan el texto de Ciudadanos sobre las vacunaciones VIP, ante la negativa de la formación de presentarlo como declaración en el pleno, y lo presentarán de forma conjunta con la única modificación de endurecer la respuesta de los partidos que se comprometerán a apartar de sus grupos institucionales a quienes se salten la cola de vacunación", recoge el comunicado conjunto de ambos grupos municipales, que consideran "absolutamente intolerable estas conductas" y valoran que “son tan bochornosas que los y las aprovechados tienen que irse. No es sostenible socialmente que, mientras se pide a la población que realice numerosos sacrificios para luchar contra la pandemia, algunos usen sus privilegios de forma vergonzosa”.

El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, ha explicado que “tenemos que trazar una línea roja ética desde las organizaciones; no podemos permitirlo”. López ha insistido en que “un comportamiento tan egoísta y aprovechado como el de colarse en las vacunas debería inhabilitar para el ejercicio de la actividad política, por eso pedimos al resto de partidos que se sumen a esta iniciativa si tienen el mismo listón ético”.

Por su parte, Natxo Bellido, portavoz del grupo municipal de Compromís, ha remarcado que "dado que Ciudadanos nos se atreve a que en el pleno del Ayuntamiento de Alicante el PP de Barcala y Mazón se retrate sobre los cargos públicos que se han saltado la cola del proceso de vacunación, presentaremos una iniciativa que no solo condena esta actitud, si no también pide la dimisión y que si no lo hacen que sean apartados de sus grupos institucionales".

Y es que la propuesta impulsada por el grupo municipal de Ciudadanos para señalar también desde la ciudad de Alicante a los políticos que se han vacunado contra el covid irregularmente (y a los que puedan hacerlo en un proceso que se alargará durante meses) había acabado generando malestar en el seno del bipartito y abriendo la puerta a la izquierda para sacar rédito político.

El choque entre los socios se evidenció durante la Junta de Portavoces celebrada este lunes, en la que el alcalde, Luis Barcala, rechazó la alternativa elegida por el grupo naranja y defendida por la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez. Y todo porque Cs querían cumplir con la dirección de su partido (que presiona para llevar a los municipios la propuesta ya aprobada en la Diputación) sin molestar en exceso a su socio en el bipartito, por lo que decidieron proponer un pacto político que no se llevase a votación del Pleno, evitando así el debate. Sólo pretendían que se diera cuenta pública de su firma en una sesión plenaria. Ahí llegó el «no» de Barcala, quien defendió que esa fórmula no se contempla en un Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) muy laxo para otros asuntos recientes.

Esa respuesta del alcalde, inesperada en el entorno de Ciudadanos donde defienden que la alternativa del pacto político se había acordado previamente con el PP en busca de no quebrantar la lealtad entre socios, es la que abrió la puerta inmediatamente a que grupos de la izquierda empezaran a entablar conversaciones para llevar una propuesta al pleno idéntica a la de Ciudadanos. Así, tras confirmarse las intenciones de la izquierda, el movimiento inicial de Cs para llevar la polémica de las vacunaciones VIP al Ayuntamiento de Alicante acabará finalmente con debate y posterior votación (salvo que la mayoría del Pleno vote en contra de la urgencia del asunto, lo que ha sucedido en ocasiones puntuales, aunque no es la norma), en los que estará presente el concejal y también presidente de la Diputación, Carlos Mazón, criticado por la gestión de la polémica vacunación del diputado Bernabé Cano.