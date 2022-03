El Cristo del Hallazgo de Alicante saldrá en procesión adornado con hojas de helecho

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa saldrá en procesión desde el convento de las Reverendas Madres Capuchinas, en pleno centro de Alicante, también el Domingo de Ramos, una jornada en la que la Semana Santa volverá fuerte con la participación de siete hermandades y más de una docena de pasos. Esta cofradía, que tiene su sede canónica en la parroquia de Villafranqueza, donde las imágenes están expuestas al culto, desplaza cada año sus pasos a la capital, excepto en los dos últimos por la suspensión de la celebración a causa del covid-19 que, afortunadamente, no ha tenido gran impacto en una corporación pequeña y con pocos socios, en la que prácticamente todos continúan.

Este año, el Cristo del Hallazgo, una talla marinera con cinco siglos de historia hallada en una playa de Galicia, estrena rejas en el altar donde está expuesta al culto, que no las tenía. La cofradía podrá celebrar una ceremonia de apertura de rejas para "bajar" al Cristo y entronizarlo, acto que tendrá lugar el Viernes de Dolores a las 19.30 horas. La imagen, que entrará al interior del convento de las Capuchinas para salir desde allí en procesión, estará adornada con hojas de helecho, en lugar de flores, un dato que explica Águeda Ferrández, hermana mayor de la cofradía fundada en 1992 por el reverendo Pascual Ortín.

"Nuestro Cristo fue encontrado en las playas de Galicia, donde el pescado se pone en los cestos con helechos. Hay un pasaje de la Pasión que cuenta que cuando Jesús y Juan Evangelista vieron a Pedro, que volvía del mar de pescar pero no había pescado nada, le dijeron que volviera a echar las redes y todo el fondo de la barca se lo llenaron de helechos. Dice la historia bíblica que los peces al saltaron al barco. Nuestro Cristo es marinero, fue encontrado en las playas. Nuestra cofradía pensó que no es adecuado ponerle flores sino helechos. Es un paso sencillo y solo se le tiene que ver a él. Antes no llevaba nada y ahora helechos", explica Ferrández. Además de redes de pescador.

La imagen del Cristo del Hallazgo llegó a la parroquia de Villafranqueza a principios de la década de los 90 del pasado siglo «en un motocarro, tapado con una tela blanca», procedente del convento de las Reverendas Madres Capuchinas de Alicante, donde se custodiaba. La valiosa tallada, datada en el siglo XVI por los estudios que hizo la Conselleria de Cultura cuando se restauró para la exposición de la Luz de las Imágenes, fue hallada por unos marineros, en trozos, en una playa gallega pero acabó en el convento alicantino, donde, según la hermandad, se conserva el madero original.

La imagen del Cristo expirando despierta una gran devoción en El Palamó. "La gente viene constantemente, aunque no se queden a misa, le ponen velas y se arrodillan a rezarle. A veces las personas dejan papelitos con peticiones y fotografías. Cuando bajamos el Cristo del altar (para prepararlo para la procesión) los cogemos sin mirarlo y lo dejamos debajo de un paño, y cuando el Cristo vuelve al altar ponemos de nuevo los papelitos», explican desde la hermandad.

Esta talla es de autor anónimo, aunque se presume de la escuela castellana por sus características. Se aprecian las líneas por donde fue ensamblada y se descubrió que el paño de pureza, que lleva atado a la izquierda, es de color tierra, pero se dejó en blanco para no disgustar a los feligreses.

Apóstoles vivientes

Otra de las características más significativas de esta procesión es que se trata de la única de Alicante que desfila con apóstoles vivientes que representan escenas de la Pasión. Como novedad, los niños del colegio Jesús y María de Villafranqueza tocarán los tambores delante de la procesión. "Siempre llevábamos la banda del Consuelo y este año vienen los alumnos por primera vez, tocando el tambor. Antes hacían una pequeña procesión en el cole pero no habían salido en Alicante. Estamos muy ilusionados, creemos que va a ser muy bonito", señala la hermana mayor. Detrás irá la banda de música de El Palamó que interpretará la marcha del Santo Cristo del Hallazgo, compuesta por el catedrático y compositor Miguel Brotons Pérez.

La hermandad trasladará el Domingo de Ramos a primera hora las imágenes desde Villafranqueza. El Cristo entra al convento pero la Virgen se queda en el exterior. Los cofrades han pedido soluciones al Ayuntamiento dado el corte de la avenida de Constitución por las obras de peatonalización. Han pedido alternativas y están a la espera de respuesta.

También será de estreno el Libro de Reglas, portado por damas de mantilla; y es de interés, además de la salida del convento, la subida por Labradores, y el Encuentro entre las dos imágenes en la plaza de San Cristóbal. La Virgen Dolorosa porta la Reliquia del beato Francisco Castelló. También se desconoce la autoría de esta imagen que fue entronizada el 18 de septiembre de 1803. La mandó hacer José Guijarro, propietario del Panteón de los Guijarro.

A una de las cofrades su padre le contaba que un grupo de hombres del pueblo quisieron quemar a la Virgen durante la Guerra Civil pero la metieron en un saco y la tabicaron en un camerino del panteón, por lo que pudo conservarse. La hermana mayor recordó la leyenda que cuenta que el barón de alta alcurnia José Guijarro tenía mucha fe en la Virgen, agradecido porque le liberó de una dolencia. En el panteón un azulejo recuerda a la Dolorosa. Patrimonio de la Generalitat realizó una intervención en 2012 sobre la imagen, «y le sacaron el color de los ojos, que los tenía pintados, y las uñas también. Recuerdo de niña verla con una lágrima, que se la habían quitado", recordó la hermana mayor.

Datos de interés

Año de fundación: 1992

Indumentaria: Túnica morada y capirote morado. Zapato negro y capa marfil

Pasos: Santísimo Cristo del Hallazgo, de autor anónimo, datado en el siglo XVI. Y Nuestra Señora de los Dolores, de autor anónimo, del siglo XIX

Participantes: en torno a 115 hermanos, nazarenos y damas de mantilla. La Virgen lleva portadoras mujeres, ya que sale a varal. El Cristo es un paso mixto

Hora y lugar de salida: Domingo de Ramos 10 de abril a las 19 horas desde el convento de las Reverendas Madres Capuchinas

Recorrido: calle San Ildefonso, Cándida Jiménez Gargallo, Susana Llaneras, Alfonso el Sabio, López Torregrosa, Rambla (petición de venia a las 20.15 horas), Mayor, Abad Penalva, Concatedral de San Nicolás, Labradores y plaza de San Cristóbal

Hora de llegada: sobre las 21.45 horas

Duración: unas dos horas y 45 minutos

Dónde verla: salida del convento, subida por Labradores y Encuentro en San Cristóbal

Acompañamiento musical: la banda del Colegio Jesús-María de Villafranqueza en la cabecera. Con la Virgen la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza