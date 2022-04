La hermandad de Santa Cruz de Alicante homenajea la memoria de Perfecto Arjones

La hermandad de Santa Cruz, que preside Moncho Riquelme y que sale en procesión el Miércoles Santo, homenajea la memoria del redactor gráfico del diario INFORMACIÓN, Perfecto Arjones, fallecido el pasado año, en el Anuario 2019-2021. El volumen fue presentado el martes 5 de abril en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Se contó con la presencia del actual director, Alfredo Carvajal, y del anterior, Juan Cabello.

Rafa Arjones, en el artículo “Santa Cruz, en el objetivo de Perfecto Arjones”, condensa las sensaciones que la Procesión del Miércoles Santo producía en su padre: “Era algo único, emocionante y emotivo, con cada paso de los costaleros, con cada uno de sus cuatro pasos. Su cara de esfuerzo me han aportado imágenes que no se me olvidarán nunca y permanecerán siempre”.

Para Cholas, como era conocido en la profesión periodística, “intentar captar cada instante es como un reto entre empujones que, de repente y en volandas, te trasladaban a otra calle, y a otra. Sin darte cuenta al estar tan concentrado que habías recorrido toda la calle San Rafael y habías llegado a la Plaza del Carmen”.

El artículo, con fotografías originales de Arjones en blanco y negro y color sepia, se complementa con instantes del Miércoles Santo en la bajada por las calles Diputado Auset, San Rafael, San Antonio o Plaza del Carmen.

La procesión de Santa Cruz volverá a las calles el Miércoles Santo para celebrar el 75 aniversario de la llegada a Alicante del paso del Descendimiento, un trono conocido en la popular hermandad del Casco Antiguo como "El rey" por sus 2.200 kilos de peso y sus seis imágenes en la escena en que Jesús es desclavado para bajarle de la cruz tras la crucifixión. Es obra del escultor sevillano Castillo Lastrucci.

Como explicaba el hermano mayor, Ramón Riquelme, "la corporación se refundó en 1945, y al año siguiente llegó para reemplazar a un Cristo que durante la guerra lo tiraron por el Portón y quedó destrozado”. Por entonces, Tomás Valcárcel recibió el encargo del gobernador José María Paternina de un Descendimiento que se hizo en Sevilla. “Es un paso único en España. Hay otro en Badajoz pero es de talla, no tiene nada que ver. El de Alicante es de policromía”. Aunque el aniversario se cumplía en 2021, lo celebrarán este año con la vuelta de las procesiones.

También se verá por primera vez en procesión la saya nueva del Cristo Cautivo pues se encargó para hace dos años en el 25 aniversario de la primera salida de la imagen, pero la celebración fue cancelada a causa de la pandemia.

La hermandad recoge en su anuario, además del homenaje a Perfecto Arjones, su obra social y las acciones “para ayudar en este tiempo a todo el que lo ha necesitado”; y celebrará su pregón el 9 de abril en la plaza de la Ermita de la mano del alcalde, Luis Barcala. Afirma Riquelme que la procesión no se resentirá por la pandemia puesto que “sigue habiendo demanda de costaleros y hay mucha ilusión en la gente por participar en los ensayos y en la salida. La gente tiene mucha iniciativa y ganas de que Alicante vuelva a llenar Santa Cruz”.