Tiendas de ceremonia y restaurantes recuperan al 100% el negocio de las comuniones

Las comuniones vuelven a la normalidad, sin límites de aforos en las ceremonias y los banquetes, ni de invitados y tampoco hay que llevar mascarilla aunque hay familias que las siguen encargando a juego con los vestidos. Las tiendas de ceremonia, la hostelería y el sector de eventos en general tiene unas expectativas muy positivas para el mes de estas celebraciones por excelencia, que comienzan oficialmente este primer domingo de mayo.

Las reservas de convites y de trajes para estas ceremonias se han reactivado con el fin de las restricciones covid y solo los banquetes generarán ingresos de unos 20 millones de euros en la provincia, en la que comulgarán unos 8.000 niños, aunque este año lo celebrará un 20% menos de familias sobre todo de los grandes núcleos de población. La Unión de Consumidores (UCE) advierte de una subida de hasta un 20% en el coste de los menús principalmente por la crisis energética y el aumento del precio de las materias primas, que repercuten en el precio final a no ser que previamente estuviera cerrado por contrato aunque la tendencia ya era al alza.

Según la entidad, hay familias que se gastan 9.000 euros en la comunión. Pero en general “la gente intenta economizar con menos invitados y regalos para que el presupuesto no se les dispare”, señala el presidente de UCE, Cecilio Nieto. Por la crisis y el incremento de precios la gente mira más el presupuesto y se ajusta a la horquilla más económica.

Algo que también confirman los restaurantes, que recibirán grupos en general más pequeños. De acuerdo a las últimas estimaciones realizadas por la organización de consumidores, el 80% de la familias que celebran una comunión se gastan en la comida entre 50 y 60 euros por persona.

Desembolso

El momento de la primera comunión supone un desembolso importante para las familias, en vestidos, convite, recordatorios, sesión de fotos y en algunos casos viajes. Esta ceremonia religiosa se ha convertido en un acto social en algunos casos equiparables a las bodas que suponen un endeudamiento para muchas familias.

Una celebración que según se desprende del estudio realizado por la Unión de Consumidores puede llegar a superar los 9.000€ en algunos casos entre vestuario, complementos y banquete.

La elección del traje del niño o niña y el restaurante donde celebrar la comunión son las partidas que suponen un mayor desembolso. El vestido de la niña puede costar alrededor de 495 euros de media, no obstante, todo depende de la calidad de la tela, el trabajo que lleve, si es de diseñador o no, por lo que hay trajes de comunión desde 195€ y hasta los 1.200€. Otra opción más económica sería el alquiler del vestido de comunión cuyo precio oscila sobre los 60 euros.

El vestido necesitará una serie de complementos como diademas, flores o lazos, que pueden costar entre 18 € y 66€. Además, también necesita can can y guantes que sumará de media unos 49€. Los zapatos y la muda pueden ser otros 65 € de media.

Ropa de niño

En principio la ropa de los niños es menos costosa para el bolsillo. El traje de almirante oscila entre 300 y 350 euros. Lo mismo ocurre con otras opciones, como el traje de marinero o el de chaqueta, unos 240€ de media. Hay que añadirle el coste de los zapatos, muda y calcetines.

Una vez equipados, hay que tener en cuenta los complementos como reloj, pulsera, cadena, cruz, etc. El desembolso económico destinado a esta partida es muy amplio, ya que dependerá si se opta por bisutería, joyería etc. Como dato orientativo, los complementos pueden costar entre 245€ y 1.300€.

Moda unisex

La moda unisex se impone en las comuniones. Cada vez más niñas han pedido este año modelos de pantalón en Marieta, comercio de referencia en el sector de ceremonias en Alicante. En cuanto a los niños, “ya no se identifican con el marinero de antaño y si las niñas quieren pantalón, los chicos botas. Son prendas con tejidos naturales, hipoalergénicos, de lino, más frescos, de algodón. Todo esto está en auge”, señala Carmen Vicent, propietaria del negocio desde hace 40 años, y que este año se ha desbordado, recuperándose al 100%, afirma Almudena Espí, empleada.

“La gente tiene ganas de fiesta y está harta de la pandemia, aunque en estos dos años hemos dado un servicio a las personas y ánimos en momentos de baja moral, porque a los niños hay que darles ilusión, que no se pierda. Había familias con miedo a bautizar a su hijo, a que tomara la comunión. Esta pandemia nos ha puesto a prueba en muchos sentidos”. Ya están preparando las bodas y ceremonias del verano y señalan que hay gente que sigue comprando mascarillas para estos eventos.

“No podemos quejarnos. Viene gente de muchos lugares, desde la provincia y hasta de Madrid. Hemos vendido en Almería y en Galicia porque nuestro nombre suena por todas partes. Siendo un negocio pequeño, damos mucha vida a algo en desaparición como es el pequeño comercio”. De hecho, tienen familias entre su clientela a las que han vestido hasta para cinco comuniones.

En cuanto a los precios, afirman que este año se mantienen aunque algunos proveedores querían subir costes por el encarecimiento de materias primas y combustibles. Es un comercio con variedad de precios, de gama alta y media, y cuentan con un outlet para bolsillos menos pudientes, con trajes de otros años, que tiene mucho éxito. “Apoyamos a todo el mundo que entra en nuestra casa. La gente hace sacrificios para dar a sus hijos lo mejor que pueda pagar”.

Cuentan con otra tienda en Elda; y en Alicante Patricia Verdú, hija de la propietaria de Marieta, regenta un establecimiento para invitados de comunión y vestidos para eventos de línea más moderna, que empieza a reactivarse. De hecho vendieron bastante para el estreno del Domingo de Ramos. “Ha estado muy parado todo, ha sido muy triste pero los eventos van arrancando”, afirma.

Banquete

Es la partida más cara, siempre y cuando se decida celebrar la comida en un restaurante con invitados. Es lo más habitual, con unos 65 asistentes, aunque muchos restaurantes señalan que este año serán más pequeños, en muchos casos con la mitad de invitados. El cubierto puede costar unos 3.575 euros de media, dependiendo del menú. También se suele contratar la opción de un menú infantil, que para unos 15 niños costaría de media unos 375€.

Habitualmente las familias negocian con el gerente del restaurante y eligen un precio de menú. Según los gustos de los comensales, los hay de 35 y 85 euros. Otro gasto que cada año aumenta de manera considerable es el servicio adicional de animación para los niños.

Otra partida importante en el presupuesto es el reportaje para inmortalizar la celebración. Es habitual que la propia iglesia encargue a un fotógrafo que haga un reportaje a todos los niños que ese día celebran su comunión en ella, y que después se dividan los gastos entre todos, encargando cada familia tantas copias como desee.

Sobre los regalos, la Unión de Consumidores aconseja encargar una lista en una tienda especializada, donde los niños han seleccionado previamente los regalos que quieren recibir, o bien abrir una cuenta bancaria para que los invitados ingresen dinero en calidad de regalo.

Completo en los restaurantes

Este año la hostelería recupera el nicho de negocio de las comuniones, con una demanda tan elevada que en algunos establecimientos han tenido que rechazar encargos.

“Se está activando todo a tope, comuniones ahora, y bodas, que se habían parado, con un importante auge para el verano”, señala el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca. Sobre las comuniones, explica que son cuatro semanas muy intensas, con más invitados este año.

Explica según sus previsiones que la media en los convites son 30 invitados y el coste medio de menú 40 euros. Los niños que harán la comunión son entre 8.000 y 9.000 en 200 parroquias de la Diócesis Orihuela-Alicante, a las que hay que sumar las de la zona de Alcoy y Marina Alta que pertenecen al Arzobispado de Valencia.

En el restaurante Juan XXIII de Alicante “tenemos muchas reservas y también para 2023. La verdad es que es una normalidad total, este año estamos al 100%. Actualmente ya nadie solicita tener algo especial así que viva la normalidad”, explican desde este negocio.

Aunque en otros locales de hostelería recibirán a grupos más pequeños, en este caso, dado que son salones grandes, las reservas son “sin miramiento de reducción de comensales”. En cuanto al precio de los menús, aseguran que en su caso lo han mantenido pero admiten que para años próximos están subiendo.

En El Sorell más de lo mismo. “Tenemos todos los fines de semana reservados en mayo y algunos convites no los hemos podido coger”, indica Irene Mas, propietaria del negocio. “Esperamos que no haya otro brote extraño (de covid) que nos tumbe el trabajo”.

Tienen contratadas tres comuniones cada sábado del mes y otras tres el domingo, hasta la primera semana de junio, con una media de 30/40 invitados. “Son convites más pequeños que antes, igual en comuniones que en bodas, los multitudinarios no se suelen presentar”.

En cuanto a los costes, señala que “hoy todo el mundo mira el gasto tal y como está la situación”. Disponen de dos menús, uno de ellos más económico, y la gente “se suele tirar al más barato para comer. Miran el precio. Aunque las familias hayan estado ahorrando, con la subida de la luz y de los alimentos se lo han fundido todo”.

Falta de camareros

Aunque todo esto ayuda, señalan desde la asociación ARA, “tenemos una falta de profesionales brutal, muchos asociados y no asociados nos llaman pidiendo camareros y cocineros”. Cree que el problema está en que no existen vocaciones sobre todo para trabajar en sala y que el 90% de empleados cogen este trabajo de forma temporal o mientras estudian. “Hay que profesionalizar el sector mucho más, con una reforma ambiciosa. La hostelería es un refugio pero no hay profesionales”, concluye.