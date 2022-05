La Plaza Nueva no estará lista para Hogueras

El objetivo era más que ambicioso. El bipartito pretendía que la obra de reurbanización de la Plaza Nueva finalizara en apenas dos meses, pese a que el plazo de ejecución inicial era de medio año, según la licitación de proyecto. El alcalde, Luis Barcala, ha admitido este lunes que no se llegará a tiempo, que la actuación no estará lista para Hogueras. "El eje de Constitución, que es el que más puede afectar, está listo para Hogueras, ya que la obra está ya soterrada. Ahora toca despejar la zona, celebrar las Hogueras y luego continuar con la obra. Era lo previsto. Así que se va a poder disfrutar de todo el Centro de la ciudad, salvo de la Plaza Nueva, que se quiere que esté al menos transitable. El objetivo es que haya las mínimas incomodidades porque las obras son necesarias", ha señalado el regidor popular en una atención a medios este lunes.

Otras fuentes municipales puntualizan que antes de Hogueras estarán finalizadas las actuaciones previstas en las calles Pirula Arderius, Navas, Susana Llaneras, además de totalmente retirado el acuario, que fue derribado la pasado semana tras más de dos décadas en pie. Así que las instalaciones festeras podrán plantar sin problemas, según subrayan desde el Ayuntamiento. Cuando finalicen las fiestas, las obras continuarán en el entorno de la Plaza Nueva, que será el último tramo en terminar, a priori a finales de julio, según las mismas fuentes.

A finales del mes de marzo, se supo que el bipartito de Alicante pretendía que el retraso en el inicio de la obra de reforma de la plaza Nueva, que no empezó a finales de 2021 por no estar aprobado el Presupuesto para 2022, no afectase a las fechas previstas para su ejecución. Es decir, que la actuación, que tenía un plazo de ejecución de seis meses según la licitación, esté lista antes de que lleguen los días grandes de las Hogueras.

Para ese propósito, según el bipartito, la mercantil adjudicataria de las obras, CHM Obras e Infraestructuras, se comprometió a poner a trabajar a varios equipos. La actuación tiene un presupuesto de 578.800 euros.

La pasada semana, dentro de la obra de reurbanización del entorno de la Plaza Nueva, se acabó con más de dos décadas de existencia del acuario. El proyecto municipal supone el punto final al acuario que se inauguró en 1998, durante el mandato de Luis Díaz Alperi y en el que fallecieron decenas de peces en los últimos años. El gobierno local, a mediados de 2018, decidió sacar definitivamente a todos los ejemplares marinos del acuario tras varios episodios de muertes masivas en la instalación. Los peces (más de 177 ejemplares) murieron poco después de la llegada del tripartito de izquierdas en el verano de 2015.

Tras un cierre temporal que se prolongó veinte meses, el acuario volvió a reabrir a principios de 2017 tras una actuación sobre el sistema interno que superó los 120.000 euros. Un año después de esa reinauguración, ya con el gobierno liderado por Luis Barcala decidió cerrar definitivamente las "puertas" después de que otra veintena de animales fallecieran al estropearse la maquinaria y de que los técnicos municipales no pudieran "garantizar la supervivencia de los peces".

El acuario ha estado desde entonces clausurado tras la extinción de las especies marinas. En abril de 2019, el bipartito anunció que esta instalación se convertiría en un espacio de educación ambiental y ludoteca pero sin peces, y presupuestó la transformación de la infraestructura en 100.000 euros. Esa idea quedó en nada.

El proyecto ya en marcha permitirá reurbanizar la emblemática Plaza Nueva, ampliando aceras para ganar espacios para los peatones, así como crear nuevas áreas polivalentes que logren modernizar y renovar este importante espacio urbano, creándose un corredor peatonal que conecte un itinerario desde la Rambla de Méndez Núñez hasta la Montañeta.

Según el gobierno municipal, una de las novedades de la actuación radica en la creación de un "gran espacio abierto en la plaza, con un ágora, como lugar de encuentro para dinamizar el barrio, dotándolo de un espacio vivo donde poder a su vez celebrar eventos, actividades y activar el comercio, que va a cambiar todo el entorno del centro de Alicante, ganando nuevos espacios ajardinados para hacerla más habitable".

Dentro de las aportaciones realizadas por las asociaciones se encuentra la petición de poder "mantener el arbolado de la zona, el olivo y las zonas ajardinadas, y la esencia de la plaza". El bipartito confirmó que se "mantendrá su arbolado, así como la pérgola que se encuentra en buen estado de conservación, y va a ser rehabilitada y pintada para que luzca en las mejores condiciones".