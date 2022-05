El bipartito empeora en 2021 la ejecución de las inversiones del "año covid"

Tras semanas ocultando el dato, el bipartito de Alicante ya ha revelado la ejecución presupuestaria de las inversiones de 2021, el año "poscovid". Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que finalmente no se han aprobado los proyectos a financiar con remanentes de tesorería, con los millonarios ahorros municipales que superan los 80 millones, sin contar el préstamo de 20 millones que está en fase de tramitación. El alcalde, Luis Barcala, anunció este lunes que las inversiones se validarían durante la Junta de Gobierno ordinaria de este martes, tras suspender la extraordinaria convocada para 24 horas antes "por la agenda de los concejales".

El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha señalado este martes que el Ayuntamiento de Alicante ejecutó el 32,05% de las inversiones previstas el pasado año, lo que evidencia que de nuevo, un año más, la cifra se queda lejos de la deseable. Esa cantidad supone la tercera peor en los últimos siete años, contando los gobiernos del tripartito, los solitarios del PSOE y PP y el del actual bipartito. El anterior ejercicio presupuestario, el de 2020, la ejecución llegó al 33,83%, pese a estar marcado casi de principio a fin por la irrupción de la pandemia de covid.

En 2019, un año que empezó con Barcala gobernando en solitario y acabó con el gobierno compartido con Ciudadanos, la ejecución fue la peor de los últimos años, quedándose en 14,8%. Se trató del último año marcado por las elecciones municipales.

En 2018, un ejercicio que empezó con el PSOE a los mandos del gobierno ya sin sus socios del tripartito y finalizó con Barcala gobernando en solitario, la ejecución presupuestaria de las inversiones fue del 39,59%, Un año antes, 2017, un año gobernado por el tripartito en Alicante, la cifra fue de las peores, con un 19,89%. El anterior ejercicio, también con las mismas siglas al frente al ejecutivo local, la ejecución de inversiones fue del 36,74%. Por último, en 2015, un año que empezó con el PP a los mandos del Ayuntamiento y acabó con el tripartito gobernando la ciudad, la cifra fue la mejor de los últimos años, pese a tratarse de un año también marcado por las elecciones, con un 63,29% de las inversiones presupuestadas ejecutadas.

Pese a esas cifras, que son las que siempre se han utilizado para comparar las ejecuciones de unos gobiernos y otros, el bipartito ha optado esta vez por hablar de millones invertidos y no de porcentajes ejecutados, optando por interés por los valores absolutos frente a los habituales relativos. "El Ayuntamiento de Alicante ejecutó en 2021 la mayor inversión de su historia con un total de 20,8 millones de euros, lo que supone un 7,7% de incremento sobre los 19,3 millones del año anterior", han subrayado en un comunicado en el que recogen el espíritu de lo que han intentado transmitir los dos portavoces del gobierno local en la rueda de prensa de este martes.

La ejecución de inversiones del pasado ejercicio, según presumen desde el bipartito, "también supera ampliamente los 8,5 millones de 2019; los 17,1 millones de 2018; 9 millones de 2017; 11,6 millones en 2016; 12,4 millones de 2015; 13,5 millones de 2014; 10,3 millones de 2013 y 6,2 millones de 2012". El bipartito obvia que, hasta que el Ayuntamiento no se quitó en 2018 el "corsé" del Plan de Ajuste provocado por la deuda generada durante el gobierno de Castedo, tenía limitadas las inversiones por el Ministerio de Hacienda.

“Planteamos un objetivo muy audaz y ambicioso de 65 millones de inversiones en 2021 y la ejecución de casi 21 millones es un dato que confirma la voluntad de transformación y modernización urbana que lleva a cabo este equipo de gobierno”, ha añadido el portavoz adjunto, Manuel Villar, quien ha apuntado que "con ese porcentaje de ejecución del 32,05% en el capítulo 6 del presupuesto estamos por encima de otras ciudades como Valencia”. En la capital de la Comunitat Valenciana, donde el actual Presupuesto se aprobó en tiempo y forma este 2022, los últimos datos de ejecución son del 31,98%, que son los peores de los últimos años, mientras que esa misma cifra en Alicante se encuentra en la media.

Villar ha recalcado que "nunca antes se había marcado un objetivo tan ambicioso” en cuanto a inversiones municipales y que ese “empeño transformador” se mantiene en el presupuesto para el presente ejercicio, aprobado el pasado 16 de febrero, que asciende a 313 millones de euros. “Las cuentas de 2022 elevan las inversiones hasta los 37 millones ya consignados, que ahora se verán reforzadas con una segunda modificación de crédito con ahorros municipales y con un préstamo para financiar actuaciones plurianuales en todos los barrios de la ciudad”, ha puntualizado el portavoz adjunto.

Reacciones de la oposición

El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha criticado el dato conocido este martes sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones: "El bipartito vuelve a demostrar que es incapaz de gobernar este ciudad, de ejecutar inversiones. Este año la cifra es aun peor que el año pasado, sin llegar al 33%. Todo son excusas, pero la realidad es que Barcala no es capaz de sacar adelante a esta ciudad, pese a tener 100 millones en los bancos. No será porque no hay reivindicaciones pendientes".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha defendido que "los síntomas de agotamiento del gobierno de Barcala son cada vez más evidentes y la cifra de ejecución así lo prueba". "Los datos de la ejecución son malos, retratan a la perfección la pésima forma de gestionar de quién sólo es capaz de invertir tres de cada diez euros que presupuesta y además, está muy relacionado con la incapacidad política que han demostrado para tener los presupuestos anuales aprobados en tiempo y forma", ha añadido López, quien ha apuntado que "el triunfalismo que exhiben con cifras tan pobres no sorprenden, ya que son expertos en vender humo, proyectos que sobre el papel suponen grandes cifras, pero que no llega ni un tercio a la realidad".

El socialista Miguel Millana ha calificado de "indignante" los datos de ejecución del gobierno municipal de Barcala: "Es impresentable".