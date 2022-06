"Nuestro artista no nos ha plantado la hoguera. Dos años de espera, de ilusión, que se han visto truncados. No hay palabras que puedan definir esta situación". Es el lamento de la comisión de San Agustín, desolada por no haber visto culminado su monumento "Sueño de una noche de verano", en categoría Sexta A, que firma el constructor Federico Molinero, que afirma que se le rompió el remate en la plantà y que acudirá en las próximas horas al distrito a pedir disculpas a los foguerers.