Vuelta a los racós y barracas, reuniones y fiesta. Vuelven las Hogueras y todos los signos del zodiaco estaban esperándolas (o casi todos) lo que hará que la vida de más de un alicantino o alicantina se convierta en el terremoto de la mejor mascletà... así será, la temporada del "intenso" Cáncer hará que los sentimientos estén a flor de piel y esta semana será más bonita, dramática o rara que otras muchas (prepárate). Y es que al cambio que ya de por sí supone la noche mágica del 23 de junio se suma un ambiente de gran interacción social y transformación después de dos años de parón por la pandemia en el horóscopo semanal. Consulta aquí el horóscopo del 20 al 26 de junio para cada signo del zodiaco y disfruta de la fiesta con toda la precaución posible. Recuerda guardar cartuchos para la Cremà.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estimado Aries... ya está bien. Tómate esta semana para hacer, por una vez, lo que de verdad quieres. Deja de guardar tus sentimientos y de preocuparte por qué pensarán los demás (¿no es, acaso, el mes del Orgullo?). La cosa está clara: quien no entienda que tienes derecho a expresar lo que sientes, a preocuparte o, hasta incluso, a meter la pata... no merece estar a tu lado. Ponte en el centro, el "qué dirán" esta semana te debe dar igual, olvídate de tus prejuicios y cuéntate la verdad porque eres una persona muy bonita, Aries. Di que sí a ese WhatsApp; di que sí a esa invitación, a bailar hasta que amanezca y a disfrutar al máximo. No te cierres puertas.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

A veces eres muy cuadriculado y hasta incluso este cambio de ver a tanta gente en la calle y un retorno a la fiesta tan "radical" te puede dar un poco de miedo, Tauro. De algún modo, cualquier cosa que se salga de la rutina te hace sentir que te va a afectar directamente y a desestabilizar y no tiene por qué ser así: relájate, disfruta. Repítetelo tres veces frente al espejo si hace falta "puedo disfrutar un rato". Es momento de respirar, de dejarse cuidar por los que te quieren y, sobre todo, de sentir que puedes ceder el control y soltar aquello que te hace sentir inseguro (hay cosas que no merece la pena querer tener controladas, Tauro). Piensa en todos los momentos que vivirás estas Hogueras si cedes a la "disfrutación". Además... ¿recuerdas a tu crush? Él/ella sí sale de fiesta.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Llevas una temporada luchando por ese momento para romper la rutina y desconectar: estas Hogueras son el momento perfecto para hacerlo. Podrás dar el portazo y quemar aquello que no quieres en tu vida, Géminis. Ya es hora de decirle a esas personas que por ahí no pasas y a tener más tiempo para emplear en aquellas que siempre están a tu lado. Si algo no te apetece, di que no... si algo nos ha enseñado este parón en las fiestas es, precisamente, que no se sabe cuándo vamos a poder estar celebrando la vida. Sonríe al máximo y quítate las cargas que realmente no son necesarias para ti. Venus entra en tu signo el jueves, justo el día 23, noche mágica de San Juan... y ya sabes, Venus es el planeta del amor. Déjate llevar: escucha tus sentimientos, pero sobre todo haz caso a tu intuición... sabes perfectamente quién sí y quien no.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Se acercan aniversarios, recuerdos y también está cerca, si no cae ya, tu cumpleaños. Estos días estarán cargados de recuerdos y tú estás en un modo intenso bastante notable. ¿Qué decirte, Cáncer? Sabes perfectamente lo que tienes que hacer en cada momento, otra cosa es que finalmente lo hagas porque tiendes a paralizarte. A veces los demás se merecen que muevas las patas, cangrejo, y no precisamente para ir hacia atrás. Puedes ser tú y solo tú quien lleve el ritmo de tu vida y para ello debes enfrentarte a tus miedos. Todo esto te llevará a lugares maravillosos que no te esperarías. ¡Salta la hoguera y felices fiestas!

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo, a pesar de que tienes todo el fuego y te gusta mantenerlo prendido estás un poco más de "bajón" de lo normal. Estás demostrando siempre tu mejor cara y no has empezado la semana con buen pie. Puede ser que sea cansancio después de las semanas de no parar que llevas... no te castigues a ti mism@ por eso. Confía en esta semana de Hogueras para poner el contador a cero: deja a un lado lo que te produce más inseguridades que seguridades y dedica tu tiempo solo a aquello que te transmite tranquilidad y paz, sin culpas. Si te cansa estar siempre al 100 en el amor y recibir un 50 recuerda que siempre habrá quien sí esté dispuesto a entregarse del todo por alguien como tú.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo, te esperan cosas increíbles. Tú, tan responsable y meticuloso siempre, vas a salirte de tu línea habitual para descubrir y vivir cosas nuevas. Estos últimos meses y sobre todo, después de la pandemia, has recibido golpes muy duros que han hecho que cambies de dirección tus prioridades (lo que también incluye a algunas personas). Sientes que, por tu sentido de la prudencia y también por las circunstancias de los últimos años, has perdido muchísimo tiempo... y no estás dispuest@ a que eso siga pasando (y menos, cuando en la calle no deja sonar la música y la fiesta de los racós y barracas...). Vas a darlo todo, te lo vas a pasar bien y, sobre todo, vas a descubrir que si te dejas fluir el mundo no se desmorona.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Llevas un tiempo dándole vueltas a lo mismo, Libra, un poco agobiado y sin encontrar la solución. Esto te está causando bastante preocupación hasta el punto que no te permite descansar o disfrutar como a ti te gusta (mucho y muy intensamente...). No te guardes para ti tus preocupaciones ni tus deberes: si sientes que no puedes con todo, díselo a tus seres queridos y, sobre todo, déjate ayudar porque te librarás de una carga muy grande que te permitirá avanzar mejor. Aprovecha estas fiestas y la complicidad que propicia las reuniones familiares y amigos para comunicarte de verdad con ellos. No te arrepentirás. Siéntate, respira, y di que sí a la palometa.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Que si trabajo, que si familia, los niños, la persiana sin arreglar desde hace dos siglos... permítete parar un poco y no tratar de llegar tú sol@ a todo. Gírate, mira a quien tienes al lado y recuérdale que, si es entre dos, la cosa va al 50%. No puedes cargar más a tus espaldas porque, como explotes, sabes que la mascletà la vas a liar tú (y cuando lo haces, Escorpio, nunca suele acabar bien). Busca tiempo para ti y tus amigos estas fiestas, haz una lista de las cosas que no quieres seguir cargando y quémalas en la hoguera.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Las últimas semanas no han sido fáciles para ti, Sagitario. De un modo un otro, has tenido que enfrentarte a cambios familiares o de pareja muy fuertes que no esperabas tener que encajar ahora. Sí, imaginabas las Hogueras muy diferentes y, aunque tu personalidad sea mantenerte firme y aparentemente indiferente, en el fondo estás dolid@. No te guardes nada para ti y recuerda centrarte en tu vida sin prestar atención a lo que haga esa persona (si tienes que eliminarle de las redes sociales o pasar tú de ellas, adelante). Adéntrate en el mundo analógico estas fiestas, en el "aquí y ahora" y disfruta de verdad con las personas que te quieren. Hay personas que no merecen que pierdas un segundo de "disfrutoneo" en pensar en ellas, y lo sabes.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Siempre dices que no eres un ser emocional y que esas cosas no van contigo, Capricornio, pero sabes que no puedes engañarte ni engañar a quien más te conoce. Has cerrado círculos muy importantes de tu vida y crees que lo mejor ahora es estar en tu espacio, que cualquier "sarao" puede quitarte esa tranquilidad, pero no siempre es así. Aprovecha estas Hogueras para hablar de lo que te pasa por la cabeza con tus más allegados y dejarte llevar, porque cuando cierras círculos otros nuevos se abren y te esperan cosas muy buenas. Te has cansado de la superficialidad y de las cosas que no te aportan, esta semana buscarás conexiones reales y las cosas claras. ¡Adelante, que tú puedes!

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Has decidido no dejarte el corazón en la primera persona que te prometa nada, Acuario. Estás en un plan súper selectivo y eso es muy bueno, porque quieres estar para quien demuestre mucho y no hable tanto. Por primera vez en mucho tiempo has abierto las puertas del amor y la amistad y estás preparado para vivir lo que sea, pero vivirlo de verdad y con quien no te juzgue ni te critique por tu forma de ser y de expresarte. Ve con precaución con esas decisiones que tomas de manera impulsiva y haz caso a tu intuición en todo momento, sabes que a veces metes la pata por ser demasiado inocente y tu intuición te guiará para saber con quién te puedes lanzar y con quién no merece la pena. Tu estabilidad es lo primero, Acuario.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estos días te empezarás a dar cuenta de muchas cosas, pececillo. Estás un poco agobiad@ por el tema económico, aunque no es tu máxima prioridad en este momento. El martes empieza la temporada de Cáncer, y el hecho de que sea un signo de agua, como tú, también te influye: estás con los sentidos a tope y dándote cuenta de muchas cosas y decisiones que has tomado en tu vida. Estas Hogueras van a salir a la luz emociones y pensamientos que no esperabas y esto te puede provocar mucha inseguridad, pero, como dice la canción "solo se vive una vez" y tú tienes que apuntártelo. Te conoces y sabes que no es bueno guardarse las emociones muy fuertes porque acaban arrastrándote. Esta noche de San Juan será un buen momento para sacar a la luz lo que piensas, lo que sientes... aprovecha tus dotes artísticas para hacerlo y comunícate como solo tú sabes hacer.