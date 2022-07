Sin apoyo. Así llegará el próximo viernes al pleno del Consell la propuesta de la Conselleria de Sanidad para mejorar las condiciones de los médicos del SAMU y así solucionar la falta de especialistas que sufre el servicio este verano.

Sanidad se ha vuelto a reunir este viernes con los sindicatos, el tercer encuentro en apenas dos semanas, para presentarles una propuesta de acuerdo que no mejora en apenas nada la presentada días atrás y en la que se prevé aumentar un 21,5% el precio de las hora extra para los médicos que quieran subirse en las ambulancias. Todos los sindicatos han votado en contra de la propuesta, al entender que no se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores del servicio y que el incentivo económico no es suficiente para hacerlo atractivo y lograr así que haya más médicos dispuestos a hacer horas extras en los SAMU.

El número de ambulancias que a diario tienen que atender los avisos sin médico no deja de aumentar este verano hasta el punto de que hay días en los que, según denuncian trabajadores y sindicatos, entre un 30% y una 40% de los SAMU de la provincia no tienen facultativo a bordo.

Para paliar este déficit de profesionales, la Conselleria de Sanidad ha propuesto pagar 5,36 euros más por cada hora extra que los médicos hagan en el SAMU. En el borrador de la propuesta se recoge que cada hora extra que hagan los médicos se pagará a 30,19 euros brutos, frente a los 24,83 que se pagan actualmente, lo que supone un incremento del 21,5%. Un desembolso que está lejos de los 40,25 euros que solicitaba el Sindicato Médico y que es la cantidad que se paga a los médicos que en el hospital hacen módulos de refuerzo.

En el borrador de la propuesta que se ha enviado a los sindicatos, Sanidad también abre la puerta a que en las ambulancias del SAMU puedan trabajar médicos de otras categorías siempre y cuando tengan la capacitación para trabajar en Urgencias y en emergencias sanitarias. Sin embargo, no se concreta qué profesionales serán los que podrán hacer horas extras en el servicio, ya que actualmente no está permitido que, por ejemplo, un médico de Atención Primaria trabaje también en los servicios de emergencias.

En la propuesta presentada este viernes a los sindicatos sólo se corrige parte del prámbulo para señalar la intención de la conselleria de seguir profundizando en este problema en un desarrollo normativo que recoja las necesidades del sistema. Sin embargo, sanidad reconoce que dada la situación crítica en la que se encuentra el servicio “se tomen las primeras medidas de carácter retributivo más urgentes para una mejor cobertura en la asistencia a las urgencias y emergencias sanitarias”.

Desde CC OO, María Ángeles Gómez, considera que estos incentivos económicos son “insuficientes, ineficaces y discriminatorios, ya que no se contemplan mejoras para todas las categorías profesionales”. Desde el primer momento, este sindicato se ha opuesto a que las únicas mejoras que de momento se plantean para el servicio de emergencias pasen porque los médicos tengan que trabajar más horas.

UGT también ha votado en contra de la propuesta “ya que además de insuficiente, no resuelve el problema existente”. Para Eva Plana, responsable del sector Sanidad, Sociosanitario y Dependencia, la medida debería abarcar al conjunto de categorías, con la inclusión en las tablas retributivas de un complemento salarial por las condiciones de penosidad y peculiaridades que soporta este colectivo. UGT ha pedido negociar un nuevo proyecto de decreto que recoja entre otras, cuestiones, la mejora de la retribución de la actividad adicional y la posibilidad de ampliación a otras categorías, con una equiparación a los módulos adicionales de refuerzo.

Por último, Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana augura un mes de agosto complicado en el SAMU, “ya que las mejoras económicas son insuficientes y además se plantean metidos ya en agosto, cuando quien tiene la intención de trabajar ya se ha hecho su planificación”. Este sindicato calcula que hasta un tercio de las ambulancias viajarán el próximo mes sin médico.