El grupo municipal de Compromís exige al gobierno municipal de PP y Ciudadanos que garantice "servicios de primera" para el barrio de Nou Alacant. El portavoz de la coalición, Natxo Bellido, se ha reunido con representantes de la asociación vecinal para abordar los problemas del barrio.

Tal y como ha declarado el portavoz municipal, en cada barrio visitado "siempre" se encuentran "con las mismas quejas, los mismos problemas". "La falta de limpieza, por muchos informes que pretendan enmascarar la realidad, es un clamor en la mayoría de los barrios, que sienten como Barcala solo gobierna para una parte de la ciudad y abandona al resto. Es el modelo de ciudad del PP que avanza hacia a un peligroso y excluyente aumento de las desigualdades sociales y urbanas sin que la derecha haga nada para evitarlo”, señala Bellido.

En este sentido, las vecinas que hace años luchan y trabajan desde la asociación advierten también, según Compromís, "del aumento de la suciedad en las plazas y las calles del barrio debido a que la frecuencia de la limpieza no es diaria y hay un aumento del incivismo sin que se multe a las personas que no son capaces de respetar las normas de convivencia". “Es el modelo de la ciudad –según Bellido- sin servicios públicos de primera en los barrios, el modelo de la ciudad sin ley donde no se respetan las ordenanzas municipales y las reglas de convivencia, el modelo de ciudad desigual donde los barrios nunca son protagonistas de las inversiones y la atención del gobierno de derechas que estamos padeciendo demasiado tiempo”.

Desde Compromís proponen al alcalde que visite un día el barrio, "ya que no es capaz de conceder una reunión a las representantes vecinales, y entienda la necesidad de aumentar la frecuencia del barrido y baldeo en el barrio, así como de desplegar la policía de barrio para mejorar la convivencia y controlar las actitudes incívicas de una minoría que afectan al estado y mantenimiento del espacio público". “El alcalde debe salir del despacho, pasear por los barrios, y no solo para acudir a sus fiestas, sino para escuchar los problemas de las alicantinas y alicantinos y tomar medidas para generar mayores cotas de igualdad en una ciudad con graves problemas sociales y de prestación de los servicios públicos municipales", ha apuntado Bellido, quien ha añadido: "Le sentimos decir a Barcala que los rankings que publicita no se los cree nadie porque, lamentablemente, no tienen nada que ver con la realidad. Barcala debe hacer menos anuncios, menos postureo y gestionar más la ciudad. Eso es lo que le exigimos desde Compromís porque así nos lo trasladan desde la mayoría de los barrios de la ciudad”, ha concluido Bellido.