¿Por qué cuando buscamos algo en Google sale antes un resultado que otro? Los expertos en optimización de buscadores (SEO) llevan cerca de dos décadas tratando de resolver esta pregunta para que los sitios web para los que trabajan aparezcan antes que su competencia en Google. Para conseguirlo, analizan cómo funciona el algoritmo del conocido buscador. Un algoritmo que se actualiza de manera constante y que ahora premia la autoridad, la experiencia y la confianza del sitio web, EAT por sus siglas en inglés. Sico de Andrés es especialista al SEO y ha desarrollado junto a la agencia de comunicación alicantina Comunicalicante la herramienta Expertomy, que pretende mejorar la autoridad de medios de comunicación y blogs poniéndoles en contacto con expertos en los temas sobre los que quieren hablar.

¿En qué consiste el EAT de Google?

EAT, por sus siglas en inglés, es la suma de experiencia, autoridad y confianza. Google lleva hablando de EAT desde 2014, pero entonces era más por el problema de las fake news y la información no contrastada. Por ejemplo, hay un porcentaje altísimo de dietas en internet que no están hechas por un nutricionista o que no sabes ni siquiera quién las ha hecho. Están muy bien redactadas y bien optimizadas a nivel SEO pero ahora Google ha decidido meter más el EAT en su valoración porque hoy en día una inteligencia artificial (IA) es capaz de redactar bien y generar buenos contenidos. Si tú le pides a una IA que te haga una dieta de piña te la hace.

¿Cómo hace un algoritmo esa valoración?

La 'E' es la experiencia; la 'A' es la autoridad, cuánta tiene esa persona concreta; y la 'T' es la confianza, quién hay detrás de la web. Google valora estas tres métricas en base a unos parámetros estadísticos, como las entidades. Puede pasar que un periódico tenga confianza para Google pero no autoridad.

¿Cómo sabe Google que un medio tiene autoridad?

Normalmente la autoridad se la da con diferentes autores. Lo habitual es que unos escriban de economía, otros de salud y Google lo va a ver por las temáticas sobre las que escribe cada uno. Un redactor de salud no suele escribir sobre deportes porque no se puede saber de todo. Y si hay una persona que redacta de todo lo que recomiendo encarecidamente es citar fuentes y documentarse porque es una tendencia clarísima de Google. Todas las actualizaciones van encaminadas a que Google quiere que los medios y los blogs contrasten. En especial porque Google se quiere cargar a quien habla de productos que no ha probado.

¿En qué temáticas se centra el EAT?

El EAT de Google se centra en las temáticas que llama 'your money, your life'. Es decir, cualquier cosa que pueda dañar tu salud o economía, como pueden ser los artículos sobre dietas o finanzas. Google insiste en que hay que certificar la fuente que está escribiendo y contrastar, en especial al escribir sobre salud o economía.

¿Es bueno que un redactor escriba siempre de temáticas similares?

Nos insisten en que pongamos foco. Si un redactor está haciendo variedades, Google las va a aceptar siempre que no sean salud o economía. Si el redactor te habla de la situación del covid y luego del estado de las piscinas en Córdoba, el algoritmo lo va a ver mal. El periodista se tiene que apoyar. Un ejemplo es el formato de la radio, en el que siempre entrevistan o se apoyan en gente. Lo contrario son los blogs, que no contrastan nada. Lo que pretendemos con Expertomy es que la gente contraste.

¿Se va a perder el contenido enfocado al SEO?

Los que trabajamos en SEO nos vamos enfocando cada vez más a hacer comunicación. De hecho, los medios también entienden cada vez mejor el SEO. A Google no le vale ya con que un contenido tenga buen SEO para posicionarlo.

¿Cómo ayuda Expertomy a mejorar estas métricas?

Imagina que quieres hacer un reportaje sobre las relaciones sexuales. Nosotros te pondríamos en contacto con una sexóloga para que tú pudieras mencionarla como experta y mejorase la autoridad de tu reportaje. Nuestro negocio está en que nuestros clientes son expertos y nosotros les damos visibilidad en medios. Google trabaja con algo llamado entidades. Además, nos apoyamos en la agencia Comunicalicante, que tiene a Iván Muñoz, y su visión de periodista nos ayuda.

Entonces, ¿Google va a saber que esta entrevista trata sobre SEO porque aparece la entidad Sico de Andrés?

Eso es, Google sabe que la entidad Sico de Andrés tiene relación directa con el SEO porque hay otras menciones en otros sitios web a Sico de Andrés cuando se ha hablado de SEO. Por tanto, Google va a ver la entidad Sico de Andrés en esta publicación y la va a relacionar con el SEO.

¿En qué se beneficia el experto?

En que gana autoridad sin necesidad de recibir un enlace. Cambia la manera de hacer linkbuilding, esa obsesión por conseguir enlaces en los que algunos se llegaban a contratar por 7.000 o 9.000 euros. Es bueno que siga habiendo enlaces, claro, porque sigue habiendo un valor matemático en el algoritmo de Google que es el Page Rank, pero ahora nos vale que haya autoridad sin enlace. Nos vamos a beneficiar los dos: el medio porque Google va a ver que se está apoyando y le va a mejorar el EAT y yo porque voy a ganar autoridad sin necesidad de enlace.

¿Va a penalizar más el tipo de SEO conocido como Black Hat?

Sí, Google va a saber que estás pagando enlaces y eso lo penaliza. Google se ha dado cuenta de que el contenido lo puede hacer cualquiera, incluida la inteligencia artificial, y la única manera de distinguir al autor de un texto es con entidades. En el periódico, si tú como lector ves que hay una dieta de la piña pero te la está contando un nutricionista con reputación te la vas a creer. Eso es lo que ahora hace Google.