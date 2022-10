"No funciona la página de cita previa ni ninguna del TRAM", "entre que la página web no funciona y que hay que pasar por varias páginas para llegar al final, esto resulta imposible", "la página está colapsada, toda la mañana intentando acceder", "la página web no funciona, siempre poniéndolo fácil" o "¿alguien ha podido coger la cita? Llevo toda la mañana intentando pero nada, es imposible" son algunas de las quejas dirigidas a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ante el colapso que ha sufrido la página web del TRAM de Alicante desde primera hora al abrirse el plazo para solicitar la cita previa para la nueva tarjeta gratuita dirigida a jóvenes de hasta 30 años. Fuentes del TRAM confirman el problema y aseguran que trabajan en darle una solución.

Cita previa desde este jueves para el Abono Temporal Joven Gratuito La Generalitat abría este jueves a las 9.00 horas el servicio de cita previa en línea en las webs del TRAM d’Alacant y también de Metrovalencia para conseguir el "Abono Temporal Joven Gratuito", dirigido a jóvenes de hasta 30 años. Este trámite se podrá realizar en línea, una vez se supere el colapso, durante todo el periodo de vigencia de la medida. Esta tarjeta se podrá utilizar desde el próximo 9 de octubre y hasta el 31 de diciembre en los servicios de transporte del TRAM d’Alacant, Metrovalencia, TRAM de Castelló, EMT y Metrobús. Cómo conseguir el abono cuando se supere el colapso Para la obtención de este nuevo título hace falta poseer un documento de identidad en vigor y registrarse en la página web del TRAM 'Alacant (www.tramalacant.es) mediante una dirección de correo electrónico, cuando se normalice el acceso. A continuación, se podrá solicitar cita previa introduciendo el número del DNI. Una dirección de correo solo se puede asociar a un DNI. Al solicitar la cita previa, se deberá elegir el lugar de recogida de la tarjeta entre todas las posibilidades disponibles. Requisitos y paso a paso para solicitar el abono gratuito del transporte público en Alicante, Valencia y Castellón Al usuario se le enviará a través del correo electrónico que ha usado para registrarse una confirmación con el número de cita, que deberá presentar junto con el DNI para la recogida del título. Una misma persona puede recoger varias tarjetas, siempre que acuda con los códigos y los DNI originales. El título se carga en una tarjeta anónima de cartón pero es personal e intransferible, dado que debe ir asociada a un documento de identidad, DNI, NIE o pasaporte. El título y el soporte de cartón son gratuitos. Más descuentos Según Generalitat, se ha escogido este sistema de cita previa debido al volumen de solicitudes previstas. En cambio, los usuarios del TRAM de Castellón podrán recoger su título en una oficina física a partir del día 7 de octubre. En València, el Abono Temporal Joven Gratuito incluye los servicios de metro, tranvía y Metrobús. Todas los ciudadanos menores de hasta 30 años, que quieran beneficiarse de esta iniciativa tienen que solicitar su tarjeta, independientemente de que cuenten con otro tipo de abono personalizado. Horario TRAM Alicante: precios y trayectos Esta medida, según el Consell, "complementa todas las iniciativas de ahorro en el transporte público puestas en marcha por la Generalitat de forma pionera desde que comenzó el año para fomentar la movilidad sostenible, aliviar los gastos de los y las ciudadanas y combatir los efectos de la inflación". A lo largo de este año, la Generalitat ha hecho efectiva desde junio una simplificación del plano zonal del TRAM d’Alacant, que ha permitido reducir los precios hasta un 50%; ha puesto en marcha la tarjeta SUMA en el área metropolitana de València con descuentos de hasta un 55 %; ha facilitado el transporte gratuito los domingos comprendidos entre los meses de mayo a agosto; y aplica un descuento adicional de un 30% desde el pasado 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, que se mantiene en vigor para el resto de personas usuarias.