Once barcos se reúnen ya esta semana en Alicante en la preparación final para la salida de The Ocean Race 2022-23 y la actividad en tierra también aumenta progresivamente, con la inauguración del Ocean Live Park, el Village de entrada gratuita este sábado 7 de enero. Esta es la 14ª edición de la regata oceánica de la vuelta al mundo con tripulación completa será la primera en presentar los barcos IMOCA de última tecnología, con foils y casi voladores. La flota VO65, que ya ha competido anteriormente en dos eventos alrededor del mundo, asume ahora un desafío más corto, compitiendo por la primera The Ocean Race VO65 Sprint Cup de, que tiene tres tramos de competición que coinciden con las etapas 1, 6 y 7 de la vuelta al mundo.

Para las cinco tripulaciones de IMOCA que están dando los retoques finales antes del inicio de la regata, esta es una semana clave, que conduce a la regata In-Port (costera) del 8 de enero, antes de la gran salida de la etapa uno de The Ocean Race (desde Alicante a Cabo Verde) el 15 de enero. En la línea de salida estarán cinco potentes equipos de la clase IMOCA: 11th Hour Racing Team (USA) cuyo patrón Charlie Enright, Team Malizia (GER); patrón Boris Herrmann, Team Holcim-PRB (SUI) cuyo patrón Kevin Escoffier, eñ GUYOT environnement-Team Europe (FRA/GER) patroneado por Benjamin Dutreux y el Biotherm Racing (FRA) que capitanea Paul Meilhat. Es un momento especialmente intenso para los cuatro IMOCAs que compitieron en la Ruta del Ron de noviembre. Tras culminar la travesía al Mediterráneo en diciembre, todos estos barcos han pasado por un proceso de refit y actualización para prepararse para las regatas con tripulación completa, y luego deben someterse a un proceso de medición. “Nuestro equipo ha tenido una elevada carga de trabajo”, afirma el patrón del Team Holcim-PRB, Kevin Escoffier. “Afortunadamente, contamos con personas con experiencia en The Ocean Race, lo que facilita la organización en el aspecto deportivo y técnico. Estoy muy orgulloso de dónde estamos en tan poco tiempo”. Así es el programa completo de actividades de la salida de la Ocean Race desde Alicante “Estamos deseando volver a meternos en el agua y salir a navegar de nuevo. Estos barcos son increíbles y tengo muchas ganas de saber hasta dónde podemos apretar los barcos con tripulación completa. Hay cinco grandes equipos, cinco grandes barcos y muchos grandes regatistas en la flota, por lo que sabemos que será importante empezar bien, y la curva de aprendizaje será muy importante para obtener un buen resultado cuando lleguemos a la meta en Génova”, subraya Escoffier. Para el 11th Hour Racing Team, la preparación final para la salida se planeó con mucha antelación. El equipo llegó a Alicante justo a tiempo para recibir el año nuevo y ahora está ultimando los detalles finales de los preparativos. “Nuestro equipo ya ha pasado por el intenso proceso de medición, por lo que esta última etapa es una formalidad”, comenta el regatista Jack Bouttell tras llegar a Alicante. “El barco está preparado, el equipo está listo y no podríamos haber hecho nada más para estar a punto para la salida. En todos los proyectos en los que he trabajado, la magnitud del trabajo no te golpea hasta que estás en el puerto de salida. Ese es siempre el punto cuando te das cuenta de la increíble oportunidad que te espera. Creo que estoy en esta fase de transición en este momento en la que estoy emocionado y algo nervioso, aunque el estrés de la salida aún no se ha apoderado de mí”. Cuatro de los IMOCAs ahora tienen su base en la marina del Ocean Live Park en Alicante, y se espera que el GUYOT environnement-Team Europe llegue el viernes, después de haber recibido el permiso de la Dirección de Regata para continuar con los preparativos de su barco en Barcelona hasta final de semana. Por otro lado, la flota de VO65 que compite en The Ocean Race VO65 Sprint suma seis integrantes, con la incorporación de última hora de un equipo austriaco/italiano: Mirpuri Foundation Racing Team (POR), con António Fontes de patrón, WindWhisper Racing Team (POL) con Pablo Arrarte, Team JAJO (NED) cuyo patrón es Jelmer van Beek, Ambersail 2 (LIT) con Rokas Milevičius, Viva México (MEX) al mando de Erik Brockmann y Austrian Ocean Racing - Team Genova (AUT/ITA), de Gerwin Jansen. La fragata Victoria y el patrullero Infanta Cristina participarán en la salida de la Ocean Race desde Alicante Cinco de los VO65 están ya amarrados en Alicante. El equipo de Austria/Génova llegará hoy martes tras realizar su travesía desde Génova, y el Viva México llegó al puerto ayer a última hora. El Mirpuri Foundation Racing Team fue el primero en llegar la semana pasada, seguido por el WindWhisper, el Team JAJO y el Ambersail 2 ayer por la mañana. Hay varios regatistas españoles que van a formar parte de varias de las tripulaciones participantes. Entre los nombres ya anunciados oficialmente están los de Támara Echegoyen (GUYOT environnement-Team Europe), Pablo Arrarte y Antonio Cuervas-Mons (WindWhisper Racing Team) o Chuny y Carlos Bermúdez de Castro y Jaime Arbones (Viva México) además de Simbad Quiroga (Team JAJO). “Es bueno estar de vuelta y llegar aquí a Alicante para ver el evento florecer con un gran número de inscritos en la regata”, subraya Rokas Milevičius, patrón de Ambersail 2. “Este es el momento más emocionante para nosotros. Nos hemos esforzado mucho en los últimos meses para que la bandera lituana esté finalmente en la línea de salida. Estamos observando a otros barcos en los pantalanes, tratando de ver quién tiene la sartén por el mango. Nosotros contamos con un equipo joven y entusiasta. Esto es la vela, puede pasar cualquier cosa y tengo muchas ganas de empezar”. Mil efectivos diarios formarán el dispositivo de seguridad de la Ocean Race en Alicante El Ocean Live Park de Alicante abrirá el sábado 7 de enero antes de la regata In-Port, prevista para ambas flotas el domingo 8 de enero. La VO65 In Port Race será la primera a las 1400 CET seguida de la IMOCA In Port Race a las 1600 CET. Todas las regatas de Alicante se podrán ver en directo en las plataformas de Warner Bros. Discovery, incluida Eurosport, así como a través de www.theoceanrace.com. Los detalles completos de "Cómo seguir la regata" con las opciones de visualización en todo el mundo se publicarán a lo largo de esta semana. Desde 1973, The Ocean Race ha sido la prueba más dura para un equipo y una aventura humana sin igual. Durante casi 50 años, ha tenido una influencia casi mítica sobre algunos de los mejores navegantes y ha sido el campo de pruebas para las leyendas de nuestro deporte. La 14ª edición de The Ocean Race zarpará desde Alicante (España) el 15 de enero y finalizará en Génova (Italia) a principios del verano de 2023. La regata visitará nueve emblemáticas ciudades alrededor del mundo durante un período de seis meses (Alicante, Cabo Verde, Ciudad del Cabo, Sudáfrica - Itajaí, Brasil - Newport, RI, USA - Aarhus, Dinamarca - Fly-By Kiel, Alemania - La Haya, Países Bajos - Génova, Italia) y contará con la etapa más larga en los 50 años de historia del evento: 12.750 millas, un maratón de un mes desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) hasta Itajaí (Brasil). La flota de tripulaciones mixtas pasará por los tres grandes cabos del sur: Cabo de Buena Esperanza, Cabo Leeuwin y Cabo de Hornos, sin hacer escala, por primera vez en la historia. Además de los cinco equipos de IMOCA con foils que darán la vuelta al mundo, hasta cinco monotipos VO65 participarán en tres etapas, con la opción de competir por un nuevo trofeo dentro de The Ocean Race llamado The Ocean Race VO65 Sprint Cup. Huella de carbono Por otro lado, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa tecnológica Creast, especializada en la consultoría medioambiental en el sector del entretenimiento, para llevar a cabo el cálculo de emisiones generadas por el evento de Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela de The Ocean Race. Este acuerdo contempla la medición del impacto que supone la instalación y desarrollo de todos los espacios deportivos y de actividades diversas, como conciertos, talleres y espectáculos, organizados desde el 7 al 15 de enero en el Muelle 10, 12 y 14 del Puerto de Alicante, con motivo de la salida de la mítica regata. Esta iniciativa se encuentra alineada con el compromiso de la Generalitat Valenciana y The Ocean Race con el medio ambiente y la sostenibilidad. En este sentido, cabe recordar que tras 48 años desde la primera competición de The Ocean Race, la salud de los océanos se ha convertido en una de las preocupaciones principales de toda la organización náutica. Es por ello, que esta edición –la quinta que acoge Alicante-- llega con el firme propósito de convertirse en la más sostenible hasta la fecha. Así, Creast realizará una medición rigurosa y basada en evidencias teniendo en cuenta todas las áreas de emisiones de CO2eq, que se dividen en 7 categorías: alojamientos, movilidad, energía, materiales, residuos, catering y agua. Tras el registro de todos los parámetros, se podrá conocer con precisión el impacto medioambiental del evento y los puntos de mejora de cara a futuras ediciones. Gracias a este acuerdo, Alicante Puerto de Salida y The Ocean Race liderarán el cambio e inspirarán en el camino de la sostenibilidad al sector del deporte --un ámbito cuya actividad supone un gran impacto en el planeta--. La medición de huella de carbono realizada por Creast sigue el protocolo de medición GHG - CO2eq., para los alcances de emisiones 1, 2 y 3, utilizando los factores de emisión oficiales de MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y de la UNFCCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que conserva la trazabilidad de los datos y las evidencias conforme a la Norma Europea ISO 14067:2018.