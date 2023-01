El sector turístico ha despedido unas fiestas de Navidad casi idénticas a las de la prepandemia pero afronta lo que queda del mes enero y febrero marcados por la incertidumbre, y tampoco está muy claro el resto del año porque la subida de los precios no se frena, circunstancia que va a condicionar el año. Con todo, los resultados de este 2023 y en concreto el último mes han sido espectaculares en relación a 2020 y 2021. La última noche del año 2022 no defraudó. La tasa de ocupación hotelera alcanzó en la provincia de Alicante el 85,4%, una cifra superior incluso a las previsiones que anticipaban un dato del 83,1%. Se trata de un registro muy positivo que devuelve la ocupación a cifras casi iguales a las de 2019 (apenas 2,7 puntos por debajo), cuando se logró una cifra del 88,1%.

En todos los casos se han dejado atrás las tristes cifras de los dos años anteriores en plena pandemia. En 2020 el toque de queda en Nochevieja fue a medianoche y frustró casi por completo las reservas, mientras que en 2021 el dato provincial se conformó con un modesto 57,9%, según los datos de la patronal de alojamientos turísticos. Por municipios y zonas durante el fin de año la ciudad de Alicante llegó al 85,5% y la Playa de San Juan al 98,6%. Datos muy destacados se alcanzaron también en Xàbia (97,1%) o Santa Pola (92,0%). Buenos registros también son los de Sant Joan d’Alacant y Mutxamel (82,3%) o Guardamar del Segura (73,1%). Los establecimientos de interior llegaron al 57,5%. Benidorm llenó los hoteles abiertos.

Donde la recuperación es un hecho es en el aeropuerto de Alicante-Elche, que cierra el año, a falta del dato oficial, en torno a los 13,5 millones de pasajeros, un 90% de los 15 millones de 2019, el mejor año de la historia de la terminal.

Según los último datos de Turisme, el mercado extranjero se reactiva y la cifra de gasto que realiza ya supera la de antes de la pandemia al alcanzar los 8.901 millones, un 5% más que la registrada en 2019, obviamente marcada por la inflación. La Comunidad Valenciana recibió 7,5 millones de turistas extranjeros hasta octubre, cifra que representa el 89% de los registrados en el mismo periodo de 2019, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

“Se trata de unos datos muy positivos que evidencian que la Comunidad sigue siendo un destino atractivo y que la demanda se está reactivando. Detrás de todo eso, en parte, está el esfuerzo de todo el sector y del Consell por ofrecer un producto y unos servicios de calidad, por mejorar las infraestructuras, por diversificar la oferta y por promover el territorio como destino”, señala el director general de Turismo, Herick Campos.

Optimismo institucional que matizan Fede Fuster y Nuria Montes, presidente y secretaria general de Hosbec. "La recuperación de la actividad hotelera es todavía un asignatura pendiente, y tenemos muchas dudas que pueda conseguirse en 2023 aunque trabajaremos duramente para ello". Para Nuria Montes, “2023 va a ser un año muy complicado por la inflación y los costes energéticos. Vamos a tener menos dinero para viajar en vacaciones”.

Benidorm ha sido el municipio con el mejor dato de ocupación media anual con el 76,3% pero también es el destino que más terreno se dejó respecto a los datos de 2019, último año de normalidad: casi ocho puntos de ocupación media menos que se concentran en los periodos de la temporada baja.

El primer trimestre de 2022 estuvo marcado por la ola de variante omicrón del covid, con una gran cantidad de hoteles cerrados y diciembre, a excepción de la Navidad, fue duro en cuanto a ocupación con importantes caídas derivadas de la situación económica y geoestratégico.

La Costa Blanca, sin contar Benidorm, mantiene sin embargo una tendencia más estable. La media del año 2022 ha sido del 69%, dato que es prácticamente igual que el registrado en 2019. La Costa Blanca ha compensado las caídas del primer trimestre con ocupaciones hoteleras muy intensas en los meses de la temporada alta.

En este sentido, Fede Fuster, presidente de Hosbec, subraya que “La inflación, la subida de los tipos de interés y la crisis energética no ayudan por lo que tenemos muchas dudas de cómo se va a comportar la actividad en el próximo año" . Sin embargo, el sector sigue confiando en su fortaleza como prioridad de consumo tanto de españoles como de europeos para trabajar en 2023 en este camino de la recuperación. "No va a ser nada fácil, hay cuestiones que no nos ayudarán como la tasa turística, pero vamos a luchar por conseguir este objetivo intentando que todas las administraciones sean conscientes de la importancia estratégica del turismo para la economía y sociedad tanto valenciana como española".