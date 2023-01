El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado este lunes, 30 de enero, el proceso de traslado de las melias de la avenida de la Constitución al parque de Sergio Melgares, en la Playa de San Juan. La Concejalía de Medio Ambiente es la encargada de supervisar los trabajos que implican el cambio de ubicación de una veintena de árboles, comenzando por los más cercanos a la plaza Ruperto Chapí. Este mismo lunes se han concentrado representantes de los tres partidos de la izquierda —PSOE, Compromís y Unidas Podemos—, para solicitar al bipartito que pare el traslado y mantenga los árboles en su actual emplazamiento.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, explicó este jueves durante el pleno municipal que los ejemplares se trasladarán a la parte del parque más próxima a la salida hacia la avenida Costablanca. Un anuncio que llegó tras la declaración institucional propuesta por Unidas Podemos de defender la continuidad de los cerca de veinte ejemplares en el Centro tradicional de Alicante. Previo al debate político, un grupo de vecinos entregó 6.000 firmas recogidas en los últimos meses para evitar el traslado. La iniciativa fue rechazada por la corporación, con los bloques de la derecha y la izquierda divididos.

Este lunes han sido los tres partidos de la izquierda junto a cerca de una veintena de manifestantes los que han acudido al eje de la avenida de la Constitución a las 11.00 horas de la mañana para protestar contra el traslado de los ejemplares. PSOE, Compromís y Unidas Podemos han realizado un comunicado conjunto para exigir que se pare el traslado, junto a las firmas —ya 7.000— presentadas por los vecinos.

Reacciones de la oposición

El concejal socialista Raúl Ruiz ha señalado que no tienen los informes que acreditan que el Ayuntamiento de Alicante tiene motivos para quitar las melias de la avenida de la Constitución: "Venimos solicitando los informes que acreditan los motivos pero no los tenemos". Ruiz ha apuntado, además, que los tres partidos del bloque de la izquierda han solicitado un informe alternativo a la Universidad de Alicante sobre el estado de los ejemplares: "Queremos saber no solo el estado de las melias sino la consecuencia que va a tener su traslado a otro lugar. Entendemos que el traslado no está justificado y exigimos que se reconsidere con los informes que vamos a pedir".

También Rafa Mas, concejal y alcaldable de Compromís, ha señalado su descontento: "No entendemos que Urbanismo afirme que en su borrador contemplaba las melias ni el capricho de Barcala de arrancarlas y talarlas. Hablo de capricho porque esta decisión ha supuesto que 7.000 personas se hayan movilizado, el despliegue de policía antidisturbios para frenar a la gente que quiere que se conserven estas melias. Es un coste social y un coste económico, con un sobrecoste de la obra de un 15%. La sociedad alicantina dice que basta ya de jugar con la salud y con nuestra vida, porque los árboles garantizan la vida y son principales para ello".

Por su parte, Vanessa Romero, concejala de Unidas Podemos, ha criticado la falta de transparencia: "Barcala se está comportando como un alcalde antisocial que da la espalda a la ciudadanía. Son más de 7.000 firmas las que vienen recogiendo los vecinos, la plataforma Salvem les melies. Queremos saber cómo están las melias, cómo les ha afectado la obra y, sobre todo, qué va a suponer el traslado, que se supone que es a Sergio Melgares pero no lo sabemos porque como comentaban no tenemos los informes técnicos solicitados".

En el documento aprobado, se defendía la sustitución del arbolado: las melias, que, según el bipartito, se reubicarán en un "entorno seguro, con mayor espacio y tierra de mejor calidad para el desarrollo del sistema radicular que el alcorque en acera: tipo parque, monte o zona verde no transitable", darán paso a plataneras.

Ese cambio en el proyecto ha obligado a una actuación del Plan de Seguridad y Salud, que se aprobó este jueves en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno. El documento de siete páginas, también contempla el proceso de una posible tala, aunque desde el Ayuntamiento aseguran que se ha recogido por ir a máximos, pero que no se contempla para las melias de Constitución.