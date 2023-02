"No pueden diagnosticar, esa es tarea del médico". Así de tajante se ha mostrado la sociedad médica y científica de la provincia ante la proposición No de Ley aprobada por las Cortes Valencianas hace unos días. En ella se recoge el propósito de la Conselleria de Sanidad de impulsar la figura del óptico-optometrista en la atención primaria, además de dotarles de independencia con respecto a los especialistas en oftalmología.

La proposición que presentó Unides Podem se aprobó por unanimidad de todos los grupos en la comisión de Sanidad de las Cortes. En ella se pide impulsar la figura del óptico dentro de la atención primaria y hospitalaria, en la que ya trabajan 23 profesionales en hospitales de la provincia, ya que, según refleja la PNL, con su integración se podían resolver casos "altamente prevalentes" relacionados con problemas de miopía, astigmatismo o vista cansada que sí es su ámbito de trabajo.

Sin embargo, una de los epígrafes de la ley que más ampollas ha levantado entre los facultativos es la que indica que los ópticos-optometristas "están preparados para derivar con total garantía, precisión y efectividad a aquellos pacientes que presentan patología a los oftalmólogos" y que, con su integración, "facilitan la detección precoz de enfermedades tanto oculares como sistemáticas".

Ante ello, el doctor Hermann Schwarz, Presidente del Colegio Oficial de Médicos Alicante, denuncia que los ópticos no tienen "capacidad legal" para detectar enfermedades y señalan que la nueva ley es un peligro sobre todo en servicios como Pediatría en la que los menores se tienen que someter a dilatación ocular para poder detectar bien las patologías, una labor que indica Schwarz, solo debe realizar el oftalmólogo.

El Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha asegurado que esta propuesta "no tiene sentido lógico" ya que ni serviría para reducir las listas de espera en los especialistas ni mejoraría la atención, ya que podría hacer peligrar la salud de los pacientes. "Para atender y filtrar las patologías y derivar al especialista ya están los médicos de familia y los pediatras, desde el Colegio reivindicamos que dejen de atajar los problemas de falta de facultativos con estos parches y contraten a más médicos".

Una atención multidisciplinar

De mano de la denuncia del Colegio Oficial de Médicos de Alicante han llegado también las de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) y a la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV). José Belda, es vicepresidente de la SOCV y es jefe de servicio Oftalmología en el Hospital de Torrevieja, y asegura que "no nos parece mal que los ópticos estén en el sistema de salud, de hecho en mi equipo cuento con seis optometristas con los que ya trabajamos desde años de forma conjunta".

"Lo que no nos parece bien es que quieran independizarse del servicio de Oftalmología y crear el suyo propio, es un error porque trabajamos mejor en equipo", señala Belda quién además destaca que "trabajar con optometristas mejora el trabajo y la atención al paciente". Para el vicepresidente de SOCV el problema viene "cuando se prepara una iniciativa de espaldas al colectivo de oftalmólogos sin contar con nosotros y diciendo que ellos son los únicos garantes de la salud visual de la población".

José Belda asegura que quieren seguir haciendo el trabajo como hasta ahora y que, en el caso de que se quieran abrir más plazas de óptico en la sanidad pública, ellos estarían de acuerdo siempre y cuando estén integrados en los servicios de oftalmología. Belda añade que, además, "el beneficio para el paciente no es tan elevado como quiere hacerse creer, hay que respetar la ley y no cometer irregularidades que puedan derivar en perjuicio para los alicantinos".

En el mismo sentido ha hablado Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, quién ha asegurado que ellos no están en contra de que los ópticos realicen su labor en equipos multidisciplinares que ayuden a mejorar la atención de los enfermos que ve el oftalmólogo pero que su presencia "en atención primaria sin un oftalmólogo en el centro de salud no tiene valor". "Se sabe que faltan especialistas, no es lo mismo atender a una población que de media tiene 50 años, con menos patologías, que a una que en su mayoría tiene 70 años. Con el envejecimiento de la sociedad alicantina van haciendo falta cada vez más colonoscopias, más operaciones de cataratas y más médicos en atención primaria ya que los pacientes en vez de estar cinco minutos necesitan estar veinte".

Los ópticos se defienden

"La salud no es exclusiva ni monopolio de ninguna profesión", sentencian los ópticos y optometristas de la Comunidad Valenciana. El Presidente del Colegio De Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana, Andrés Gené, asegura que "la salud visual no es exclusiva de los oftalmólogos, hay 12 colegios sanitarios en España, existen los farmacéuticos, podólogos, enfermeros, etc., profesionales que también velan por la salud de los pacientes. Solo el 30% de los facultativos en sanidad son médicos, el resto pertenecen a otras profesionales y lo único que tiene que hacer es respetarnos".

Andrés Gené indica que en torno al 30% de la población no se revisa la visión, "imagínate un miope o a una persona con astigmatismo, si no se les demuestra que pueden mejor no van a poder buscar una solución. Eso es lo que queremos, salir del nivel privado y llegar a las consultas de atención primaria en las que podríamos resolver entono al 80% de las consultas y esos son muchos pacientes que no engrosarían las listas de espera de oftalmología". Por ello, piden que se incorpore a más de 200 ópticos tanto para reforzar las plantillas que ya existen en los hospitales como en atención primaria, donde darían apoyo a médicos de familia y pediatras.

"Como se deriva tanto al especialista se crea una saturación en la que el sistema no logra diferenciar lo que es urgente de lo que no lo es, con la puesta en marcha del nuevo sistema si existe un problema óptico, como un astigmatismo, lo vería un optometrista en atención primaria, si hubiera una patología se derivaría directamente al oftalmólogo", señala el Presidente del Colegio De Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana. "Nosotros ya contamos con más de 3 millones de pacientes en las ópticas privadas, en ellas si llega una persona y en la revisión sospechamos de alguna patología le pedimos que pida cita con el oftalmólogo o el endocrino, de esta nueva forma sería más rápido".

Gené espera que, aunque la PNL llega a final de legislatura, la Conselleria de Sanidad acelere los trámites para que esta nueva figura pueda ser una realidad en los próximos meses porque "funcionaria muy bien". Ahora mismo son 33 los ópticos que ya trabajan en hospitales de la Comunidad Valenciana bajo el paraguas de los oftalmólogos, 23 de ellos en Alicante, y con esta nueva PNL esperan poder llegar a los 200 tanto en primaria como en especializada. En la provincia de Alicante hay 3 ópticos en el Hospital de la Vila Joiosa, 7 en el Hospital de Torrevieja, 3 en el Hospital de Denia, 5 en el Hospital del Vinalopó, 1 en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, 1 en el Hospital Universitario de Elche y 3 en el Doctor Balmis de Alicante

Las demandas de atención primaria

Una de las piezas fundamentales en esta propuesta es llevar a los ópticos y optometristas a los centros de atención primaria y que colaboren de forma estrecha con médicos de familia y pediatras pero desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria tampoco acaban de ver necesaria esta nueva incorporación.

La doctora Mª Ángeles Medina, presidente de la entidad, asegura que ahora mismo tiene necesidades más importantes en los centros de salud, como incorporar más enfermeras con EIR de Enfermería Familiar y Comunitaria, fisioterapeutas, nutricionistas o psicólogos antes que a ópticos. Además, Medina destaca una figura clave para el futuro de la atención primaria, los técnicos sanitarios superiores, cuya incorporación ve "fundamental para la sanidad pública".

"Ya estuvieron trabajando con nosotros durante la pandemia, son los mal llamados "documentalistas", un perfil que se diferencia de los administrativos actuales ya que gracias a sus conocimientos sanitarios pueden tener acceso al historial del paciente, preguntarles que les pasa y ayudar a los médicos a filtrar mejor", señala Medina. La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria señala que es una lástima que se despidieran a todos tras finalizar los "contratos covid" y pide su regreso a los centros de salud "antes que los ópticos que de momento y, aunque son grandes profesionales, no nos hacen tanta falta".