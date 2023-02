La noche de Carnaval no solo fueron unas horas de fiesta, de risas, de disfraces, de recuperar la normalidad tras dos años sin Sábado Ramblero de Alicante. También hubo unos vándalos que decidieron que era el momento para acabar con una parte del patrimonio cultural de la ciudad. Este domingo amaneció con una cruz de la que dan forma a las estaciones del Vía Crucis de la Santa Faz tumbada, sobre el suelo, y con daños visibles. Concretamente la ubicada en la plaza de la Santísima Faz de Alicante, a las espaldas del Ayuntamiento, donde habitualmente hay un retén de la Policia Local, a escasos metros del epicentro de al fiesta de Carnaval.

El acto vandálico, con todo, puede que no le salga gratis a sus autores. Según el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Manresa, existen cámaras de seguridad en la zona que se van a revisar para intentar identificar a los causantes de los daños en la cruz de la Santa Faz. "Este acto vandálico ha ocurrido en la madrugada de Carnaval en Alicante. En la plaza hay cámaras y vamos a revisarlas. No van a salir impunes aquellos que no respetan nuestro patrimonio", ha señalado el edil.

Los hecho han sido denunciados por la Asociación de Vecinos de Laderas del Benacantil, que han denunciado públicamente, con un comentario tan corto como implacable: "¿Todo vale en fiestas?".

En el balance oficial de la Policía Local de la noche de Carnaval no figura ninguna actuación respecto al acto vandálico a las puertas del Ayuntamiento. Durante toda la noche, la Policía Local de Alicante confirmó que levantó un total de 104 actas, de las cuales 80 son actas-denuncia por consumo de alcohol en la vía pública de botellones, y logró decomisar 70 litros de alcohol, 12 por incumplir la ordenanza de limpieza, 11 por tenencia de drogas, una por tenencia de armas. La Unidad de Atestados de la Policía Local ha instruido diligencias y levantado cinco atestados imputando por Conducir Bajo la Influencia de las Bebidas Alcohólicas.

Asimismo, la Policía Local realizó, según confirman, en materia de Seguridad Ciudadana 98 identificaciones, con un detenido por reclamación judicial y orden de detención, se lograron recuperan 4 carteras, se realizan 12 auxilios sanitarios en los diferentes lugares de la ciudad con traslados a la carpa hospital, y se trasladan a 6 menores para que vengan sus padres a por ellos.

Doce años desde su recuperación

Esta es una de las catorce cruces rehabilitadas hace algo más de una década dentro de los Planes de Restauración de Monumentos Urbanos de Alicante. Se trata de unos símbolos de piedra que dan forma a las estaciones del Vía Crucis que enlaza la concatedral de San Nicolás con el monasterio de la Santa Faz.

Esta primera cruz, según se explicó en 2011 desde el Ayuntamiento, se tuvo que rehacer por completo, ya que la original estaba desaparecida. Con unas dimensiones de 2,1 metros de altura y 0,8 metros de anchura, se incluyó un azulejo que representa la escena de "Jesús juzgado".

Otra de las cruces del recorrido, la número trece, también se realizó nueva, ya que la original se encontraba en muy mal estado debido a la colisión de un vehículo en un accidente de tráfico. Las doce restantes, según apuntó el gobierno entonces dirigido por Sonia Castedo, fueron restauradas y seis de los azulejos que representan escenas alusivas al Vía Crucis se tuvieron que fabricar para cambiar los anteriores, excesivamente deteriorados.

Las cruces se encuentran desde entonces en el lado izquierdo del recorrido entre el casco urbano de Alicante y Santa Faz, por donde transitan los romeros el día de la Peregrina. Anteriormente a estos trabajos, los símbolos religiosos estaban en el lado derecho de la carretera.