De regreso a la casilla de salida. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha tumbado el pliego de condiciones aprobado por el Patronato de Turismo para el contrato del servicio de socorrismo y salvamento de las playas de Alicante, al admitir parcialmente un recurso presentado a mediados de febrero de este 2023. "Una vez requerido el expediente y enviado por este organismo, el Tacrc acordó la suspensión del procedimiento, como medida cautelar. El pasado 28 de marzo, se acordó la estimación parcial del recurso interpuesto y se ordenó la retroacción del procedimiento al momento anterior a la aprobación del citado pliego", señala un documento del patronato, en el que también se informa del levantamiento de la suspensión.

Esta decisión del Tacrc obliga al órgano dirigido por la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, a rehacer los pliegos. "En el recurso contra la solvencia nos han dado la razón y respecto a los criterios de valoración nos han cambiado dos. La formula para la oferta económica no es exacta y nos piden ajustarnos a la recogida en una sentencia. Además, nos obligan a quitar los certificados de calidad que pedíamos, porque dicen que no se justifica que mejoren la gestión del contrato, que no son acorde", explicaban este viernes desde el patronato, donde tienen previsto ajustar los pliegos a las exigencias del órgano dependiente de Hacienda, lo que se va a aprovechar para ajustar el coste de la plantilla al incluir el nuevo SMI. Así que el nuevo contrato saldrá por un presupuesto más elevado, aún sin concretar.

La tramitación del anterior contrato se prolongó dos meses desde su licitación hasta su adjudicación, por lo que todo apunta a que el nuevo contrato no estará listo para el 1 de junio, cuando el servicio está al máximo de su capacidad, al entrar en marcha la temporada alta.

Para esta Semana Santa, a modo de solución de urgencia, la Junta Rectora del Patronato de Turismo aprobó hace una semana un acuerdo de continuidad del servicio de salvamento y socorrismo en las playas con la anterior adjudicataria hasta que pueda entrar en funcionamiento el nuevo contrato, cuya licitación se tendrá que reiniciar tras la resolución del Tacrc. El acuerdo de emergencia salió adelante con los votos a favor de PP, Cs, Vox y los representantes del sector turístico y la abstención del PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

La licitación del nuevo concurso se publicó el pasado 26 de enero, tras ser aprobada por la Junta del Patronato de Turismo, apenas dos meses antes de que los socorristas tengan que volver a vigilar las playas de Alicante. Según el pliego de condiciones, tras la etapa hibernal, el servicio regresará este 1 de abril, el "sábado anterior al Jueves Santo, hasta el Lunes de Pascua, ambos incluidos".

Son las mismas fechas que recogía el anterior pliego, que es el que seguirá en vigor mientras no se adjudique el nuevo contrato. También debe haber servicio el día de Santa Faz. En este año 2023, esas fechas suponen que el servicio estará en marcha desde el sábado 1 de abril hasta el 10 de abril, además del 20 de abril, por Santa Faz. El servicio estará desplegado en las principales playas de Alicante: Postiguet, San Juan, Urbanova, Albufereta y Almadraba. El horario estos días será de 11 a 19 horas.

El nuevo contrato de salvamento y socorrismo, cuando entre en vigor, seguirá dividiendo la playa de San Juan en dos. Una parte tendrá socorristas en verano (1 de junio al 15 de septiembre), en Semana Santa (desde el sábado anterior al Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua) y en Santa Faz, mientras que la otra mitad (la más próxima a El Campello) también tendrá vigilancia los fines de semana y días festivos durante el mes de mayo y en el último mes de vigilancia, entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre.

El pliego de condiciones del contrato de asistencia y salvamento en las playas, que ahora se deberá ajustar, suponía darle continuidad al servicio vigente (que está prorrogado desde finales de 2021), ya que no se varían ni las playas de vigilancia, ni los meses ni tampoco los horarios. Entre las principales novedades destaca un refuerzo en el personal, que en temporada alta pasará de 46 a 50 personas, al incrementarse principalmente los socorristas en la playa de San Juan, pasando de 17 a 22 efectivos. También figuran mejoras en el material del servicio, con una unidad más en el apartado de motos de agua, carros de remolque y varada y otras mas relativa a los vehículos de intervención rápida.

El importe anual del servicio, que ahora se verá incrementado por el nuevo SMI, se quedaba en 1,14 millones de euros anuales, en torno a un 30% más que el que figuraba en el anterior pliego de condiciones, de 888.000 euros. El principal aumento se vincula a la compra de material y vehículos (de 30.000 a 120.000 euros) y a los gastos de personal (que pasará de 619.000 a 718.000 euros).