Exhibición de fuerza del Partido Popular en Alicante. La Jornada de Convivencia de Interventores y Apoderados de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo ha contado este domingo en Alicante con la presencia del candidato a la presidencia de la Generalitat y presidente regional del partido, Carlos Mazón, y el alcaldable de Alicante, Luis Barcala, así como del coordinador nacional y número tres del partido, Elías Bendodo.

El acto lo ha abierto Toni Pérez, presidente provincial, que ha dado las gracias a todos por acudir y ha recalcado la "alicantinidad" de Carlos Mazón. En seguida ha dado paso al alcalde de la ciudad, que ha agradecido "a todos los interventores y apoderados del partido que están al pie del cañón en todas las urnas, luchando con los apoderados de los otros partidos y velando por que las papeletas estén en su sitio y vayan bajando como tienen que bajar".

Además, ha reconocido que es un "acto exclusivo" para ellos y ha suscitado la ovación a Ángel Riquelme, interventor de 91 años que se encontraba sentado a pleno sol en primera fila.

Barcala ha comenzado dando importancia a la labor de Mazón, no solo por "la gran campaña que está haciendo, y lo diría aunque no fuese de Alicante", sino porque "su principal función es desenmascarar el engaño que es el Botànic". A su vez, ha asegurado, ya barriendo para casa, que "no hay nada decidido de cara a las próximas elecciones municipales" y ha instado a los asistentes al acto "a luchar, porque sin vuestro trabajo no ganaremos". Además, ha admitido sentir admiración por unos apoderados "que no piden nada a cambio salvo el orgullo de ser del Partido Popular.

También ha tenido tiempo para arremeter contra sus rivales en el ámbito de la derecha asegurando que "cualquier otro voto que no vaya dirigido a nuestro partido es un voto inútil y un regalo para la izquierda que solo se junta por el poder".

Seguidamente, ha subido al púlpito Elías Bendodo, quien ha catalogado estas elecciones como "cruciales para el conjunto del país". Antes de hablar del partido a nivel nacional, ha tenido la oportunidad de arremeter contra la gestión del Ximo Puig en la Generalitat, asegurando que "el daño que ha hecho Puig a la Comunidad Valenciana ha sido mucho en muy poco tiempo". También ha catalogado a Compromís como "socialismo low-cost".

Ya a nivel nacional, Bendodo ha sacado fuerza contra el gobierno nacional de Pedro Sánchez y ha hecho alusión a lo que él considera "una tarifa plana de corrupción socialista en todo el país". Además, también ha dudado de la fiabilidad de un gobierno "que ha sacado a 103 violadores de la cárcel y que ha rebajado sus condenas como si nada" y ha comentado que "nunca un gobierno hizo tanto daño a las mujeres de este país".

La última aparición ha sido la del candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, que se ha mostrado alegre "por estar a 200 metros del hospital en el que nací" y ha anunciado "que la campaña empieza aquí, en Vistahermosa, en mi ciudad y en mi barrio".

En relación con su principal rival en las elecciones autonómicas, Ximo Puig, ha enumerado una serie de gestiones "de las que no voy a hablar, porque esto es una celebración". En esta retahíla de cosas sobre las que no iba a hablar, Mazón ha mencionado "la necesidad de una bajada de impuestos por parte de la Comunidad Valenciana", el recuerdo "a las 2.500 familias que el PSOE ha dejado sin agua para regar sus campos” y la predisposición del PPCV por "la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la libertad de elección de los padres". También ha sido tajante con su intención "de poner en marcha las infraestructuras sociales, sanitarias y educativas que no han sido prioridad para los gobiernos de Sánchez y Puig”.

Referenciando la visita de Pedro Sánchez a Valéncia este mismo domingo, Carlos Mazón ha afirmado que “no queremos ser el felpudo de quien maltrata a esta tierra" y que no va a permitir "que seamos el último refugio del sanchismo, porque la Comunidad quiere ser fuerte y poder competir en las grandes ligas”. A su vez, ha catalogado a Puig como "alfombrero de Sánchez" en el acto que han realizado en la capital autonómica.

Ha finalizado su participación sacando fuerza de ser alicantino, afirmando que "mi provincia va conmigo allá donde voy y estoy orgulloso de ser el primero que concurre a este puesto por la provincia de Alicante y de ser el futuro primer presidente de la Generalitat herculano" delante de una multitud en la que se encontraban personas del partido como Toni Gallego, CEO del Intercity que se incorpora como independiente de cara a los próximos comicios; Manolo Jiménez, que ha estado en el punto de mira por los contratos dados a dedo a amigos de su hoguera; y la diputada Macarena Montesinos, portavoz adjunta del PP.