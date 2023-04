Habrá televisiones en las terrazas de la ciudad de Alicante, aunque con limitaciones horarias. Tendrán que situarse en el interior de los locales, aunque "miren" hacia el exterior, no podrán tener sonido y deberán apagarse de 1:30 a 7:30 horas. La Comisión de Urbanismo previa al pleno del próximo jueves, que será el último ordinario de mandato, dio el visto bueno a la ordenanza del ruido, oficialmente conocida como Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Vibraciones. El trámite salió adelante con los previsibles votos de los socios del bipartito de Alicante (PP y Ciudadanos) y del PSOE -que no presentó ninguna enmienda-, frente a la abstención de Vox y el "no" de Unidas Podemos y Compromís.

Previamente a votar el documento de fondo, el debate político se instaló en las enmiendas para intentar "salvar" las televisiones en las terrazas, ante los reparos iniciales de los técnicos. Y es que el informe de Urbanismo en respuesta a las enmiendas presentadas por los grupos municipales se dejaba en el aire la enmiendas propuesta por Ciudadanos -grupo que dirige la concejalía- para permitir las televisiones en las terrazas. Desde la formación naranja se proponía cambiar la redacción inicial [no se podrán instalar aparatos reproductores de imagen y/o sonido en terrazas o al aire libre ni en el interior del local con destino al exterior del mismo], además de añadir un nuevo párrafo: "Con carácter general, no se podrán instalar aparatos reproductores de imagen y/o sonido en terrazas o al aire libre. La instalación en el local de estos reproductores en el interior con destino hacia el exterior deberá ser objeto de solicitud acompañada del estudio de impacto sonoro que pudiera producir el público asistente como consecuencia de las reproducciones y, en todo caso no se podrá superar los niveles sonoros establecidos en esta ordenanza ni los que pudieran ser fijados en la declaración de zona acústicamente saturada, zona de protección acústica especial o de situación acústica especial". Los técnicos alegaban que "se ha constatado que, de aprobarse la enmienda en tal sentido, se produce un conflicto regulatorio con la Ordenanza reguladora de actividades temporales con finalidad diversa en la vía pública, en cuyo artículo 12.2 dice que 'queda prohibida con carácter general, la colocación de altavoces o cualquier otro difusor de sonido o video en la zona autorizada para veladores, así como la celebración de actuaciones escénicas o musicales en directo, susceptibles de producir ruidos o molestias al vecindario, aun cuando tales actividades o instalaciones estuvieren autorizadas para su desarrollo o funcionamiento en el interior del establecimiento del cual dependen, en virtud de la correspondiente licencia'”. De igual forma, según los técnicos, "establecerlo únicamente para terrazas en espacios privativos generaría una desigualdad de trato no deseada". En la comisión de Urbanismo se rechazó un conflicto entre ambas ordenanzas municipales, al aclararse que el documento de Vía Publica hace alusión a televisiones colocadas en el exterior y no a aquellas instaladas en el interior de los locales. Superado ese escollo, el debate se centró en ajustar la enmienda de Ciudadanos. Finalmente, se acordó limitar el horario, en respuesta a las peticiones vecinales. El acuerdo se cerró en que el encendido no se produzca antes de las 7:30 horas ni el apagado después de las 01:30 horas. Esa enmienda contó con el visto bueno de todos los grupos, salvo de Vox. Tras el paso por la comisión, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha destacado que "se ha impulsado la norma que regulará la convivencia entre vecinos dentro de la ciudad en todos ámbitos, desde el ocio y comercio hasta la propia convivencia vecinal". Por su parte, el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que "el derecho al descanso de las vecinas y vecinos, sobre todo del centro de Alicante, debe estar por encima de cualquier otra cuestión". "Los tímidos avances que se han conseguido como la limitación de uso de pantallas, estableciendo un horario, han sido gracias a la presión de Unidas Podemos en esta comisión", ha añadido López. En la línea, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha vuelto a "denunciar la política de parches del PP, incapaz de afrontar de forma coordinada la ordenanza del ruido y la de vía pública, ahora imposible dada la dimisión anunciada del señor Jiménez por los chanchullos de los contratos menores, para mejorar la convivencia en determinadas zonas de la ciudad donde sus vecinos no tienen garantizado el derecho al descanso". "Además, nos apena que se hayan rechazado la mayoría de enmiendas que nos habían trasladado los vecinos. Por último, alegrarnos de haber propuesto y aprobado una reducción de horarios de las televisiones de los locales que dan al exterior", ha añadido Bellido. Detalles de la ordenanza La nueva normativa "faculta al Ayuntamiento a la reducción temporal del horario general de cierre de los espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales y establecimientos públicos por molestias a los vecinos y ante el posible incumplimiento de las medias preventivas que contiene el texto refundido". Se trata, según se refleja en la ordenanza, “de conciliar adecuadamente el derecho a la libre actividad de esparcimiento con la necesaria protección vecinal frente a la contaminación acústica que pudieran producir estas actividades, y al derecho al descanso de los vecinos, respetando en todo momento los derechos de cada una de las partes mediante la estricta aplicación de las normas estatales y autonómicas”. Entre las novedades que presenta la nueva ordenanza destaca, según el bipartito, la "exigencia de un estudio o auditoría acústica para aquellas actividades sometidas a evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental, así como las relacionadas con espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales y en establecimientos públicos con el objetivo de minimizar e incluso eliminar mediante medidas preventivas y correctoras los efectos negativos que puedan generar entre los vecinos del municipio”, según explican desde el ejecutivo local. Asimismo, incorpora "otros aspectos destacados para la regulación de la contaminación acústica derivada de actividades vecinales en el interior de edificios y viviendas, que causan innumerables quejas vecinales por las instalaciones inadecuadas de aire acondicionado, ventilación forzada o equipos de refrigeración que producen ruidos y/o vibraciones y que generan denuncias". También "se regulan las molestias ocasionadas por las actividades de carga y descarga de mercancía, así como los producidos por los vehículos y trabajos de limpieza, el mantenimiento de la vía pública y recogida de residuos urbanos y los trabajos en la vía pública y respecto de las obras de edificación", siempre según señalan desde el ejecutivo municipal. Entre los principales instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental que contiene la ordenanza destacan la declaración de protección acústica especial, zonas de situación acústica especial y zonas acústicamente saturadas, “introduciendo medidas provisionales y cautelares, así como correctoras a incluir en la declaración, entre las que se encuentran la competencia del Ayuntamiento para la reducción temporal del horario general de cierre de los locales de ocio”. Según explican desde el bipartito, la nueva ordenanza tiene un "carácter cualitativo y cuantitativo al incluir no sólo los tradicionales controles de ruidos y vibraciones, sino también nuevas definiciones de zonas, planes y mapas acústicos, aislamientos, medidas de control y sistemas de alarma, información y transparencia con carácter actualizado y permanente". Para ello, añaden, "se pondrá al servicio de los ciudadanos una plataforma web de accesibilidad pública con toda la información disponible en un único espacio". La norma, que según el gobierno, "se adapta al concepto más amplio y actual de contaminación acústica, también contempla un procedimiento de control, inspección y sancionador ajustado, en todo caso, a lo establecido por la legislación estatal y autonómica". Habrá pleno extraordinario antes de elecciones El pleno ordinario del mes de abril, del jueves 27, no será el último del mandato en el Ayuntamiento de Alicante como era previsible. La «despedida» oficial se tendrá que alargar unos días más, ya que el bipartito de Alicante tiene previsto convocar una sesión extraordinaria antes de elecciones para realizar una modificación presupuestaria para garantizar la ejecución de las inversiones con fondos europeos. c. p.