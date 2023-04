Los vecinos de Vistahermosa Norte están hartos de la prostitución en sus calles, en especial en el entorno de la calle Chopo, en la que se ubica también una escuela infantil. Los residentes exigen más vigilancia ante una situación que les genera inseguridad en un entorno residencial. Un ruego que este jueves trasladó Vox en el último pleno ordinario del mandato y al que respondieron tanto el alcalde, Luis Barcala, como el concejal de Seguridad, José Ramón González, asegurando que desde esta semana se ha intensificado la vigilancia en la zona, con el objetivo de cumplir la Ordenanza de Convivencia Cívica.

Precisamente la ordenanza recoge que se prohíben las prácticas y el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública cuando afecten a la convivencia ciudadana, como apuntó en el pleno el portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá. Unos servicios que se ofrecen en la misma vía, la calle Chopo, en la que se encuentra una escuela infantil, que también asegura que su centro educativo se ve afectado por la situación.

"La Ordenanza de Convivencia Cívica fue aprobada también para acabar con las mafias que explotan a las mujeres" Luis Barcala - Alcalde de Alicante

Barcala apuntó en el pleno que hace dos días "se dio la orden de un operativo especial y sostenido para la erradicación [de la prostitución] en esa zona", con un "control exhaustivo de esas furgonetas que son las que trasladan y recogen a las mujeres". El edil de Seguridad, además, señaló que el operativo es "de vigilancia 24 horas" y que "vamos a seguir trabajando" porque la ordenanza "entre otras cuestiones fue aprobada para acabar con las mafias que explotan a las mujeres".

González reconoció en el Salón de Plenos que es en la calle Chopo donde esta situación "es mayoritaria" y que las patrullas van a estar "insistiendo a lo largo de las 24 horas".

Tras acudir este medio a comprobar la presencia policial a primera hora de la tarde este viernes, no ha observado la presencia policial, aunque sí varios de los solares en los que se acumulaban restos de preservativos y ropa interior precintados por el cuerpo de seguridad municipal.

Desde la Asociación de Vecinos de la Zona Norte de Vistahermosa aseguran que sí han notado el aumento de agentes esta semana, pero añaden que es necesario que la presencia perdure durante varios meses, no solo en las semanas previas a las elecciones municipales.

Situación en Vistahermosa

La prostitución no se da solo por la noche. Desde primera hora de la tarde, entre semana y los fines de semana, los vecinos tienen que lidiar con esta situación. Allí acuden también Médicos del Mundo y Cruz Roja, para prestar atención a las mujeres.

El Concejal de Seguridad reconoció en el pleno que la calle Chopo es la que concentra la mayor actividad

Los vecinos lamentan el miedo que sienten, en especial por la noche y con sus hijos: "Mi hija no puede esperar a una amiga en la esquina. Si un día pide comida, no puede salir a esperar a que llegue el repartidor. ¿Cómo va a salir? No puede, no puede. No hay derecho", señala un miembro de la asociación que no prefiere que no se publique su nombre. "Es desagradable, porque si te encuentras un coche parado ya sabes lo que están haciendo", subraya.

Otro residente asegura que ya han entrado dos veces a robar en su vivienda: "Se ponen en la puerta de mi casa, que es el único punto vulnerable. Nosotros trabajamos fuera todo el día, no venimos hasta las 21.00 horas de la noche, y ya han entrado dos veces a robar". Los afectados subrayan que denunciar esto va en contra de sus propios intereses porque "si mañana quiero vender mi casa, esto va a bajar el precio automáticamente", pero consideran que es necesario resolver esta situación que les afecta tanto a ellos como a las mujeres que ejercen la prostitución.