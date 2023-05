Rocío Torreblanca Cegarra es la belleza de la hoguera Barrio Obrero. Rocío es, también, la artista del monumento adulto de la hoguera Barrio Obrero. Una circunstancia que se da por primera vez en la historia, según el Gremio de Artistas de las Hogueras de Alicante. Tras meses de trabajo en el taller, ella misma será la encargada de iniciar la cremà el próximo 24 de junio de su propia obra.

La artista y belleza asegura que está siendo un año doblemente especial: "A todo el mundo le digo que no sólo estoy cumpliendo un sueño, estoy cumpliendo dos: ser constructora de mi propia foguera y salir belleza de la hoguera que me ha visto nacer".

El único precedente similar se dio en 2018, cuando una de las bellezas de hogueras participó en la construcción de uno de los monumentos. Sin embargo, nunca ninguna belleza había firmado una obra como artista principal, así como tampoco había coincidido que fuera la artista de su propio monumento: "Es la primera hoguera que firmo yo y también es mi examen del Gremio de Artistas. Es también un poco más de presión", explica sin parecer en absoluto abrumada por la situación.

Una doble tarea que no está exenta de dificultades. En el taller está durante casi todo el día, y además tiene que atender sus compromisos como belleza: "Para mí es un orgullo. El mundo está hecho para valientes, así que adelante", explica satisfecha de su trabajo.

Desde niña

Rocío asegura que desde niña ya quería ser belleza de su hoguera, Barrio Obrero: "El sueño de toda niña, desde pequeña, en el mundo de 'Fogueres' es ser belleza adulta". Tanto es así que fue bautizada vestida de alicantina, y con su madre rompió otro récord: el de ser las primeras madre e hija en coincidir como bellezas adulta e infantil de la misma hoguera. Ahora, comparte su sueño con el de ser la constructora.

En la ESO, Rocío ya decidió tomar la carrera profesional de artista fogueril: "Desde niña me han gustado mucho los monumentos. Desde 3º o 4º de la ESO ya tenía claro que quería hacer el ciclo y pude disfrutar de dos años maravillosos". Un grado superior de Artista Fallero y Escenografía que se imparte en institutos como el IES Las Lomas, en Alicante, donde lo cursó ella.

Tras acabar el ciclo en 2020 comenzó a trabajar con varios artistas de renombre: "Hice prácticas con Algarra y estuve trabajando con Pere Baenas. Me dije: '¿por qué no hacer la hoguera en el año de belleza?' Y lo voy a poder hacer gracias a mi comisión y a mi presidente que confían en mí".

La obra

Con los bocetos presentados hace un mes, Rocío trabaja en el taller que comparte con los artistas J de Juanes para tener ambos monumentos, el infantil y el adulto, listos: "Están relacionados. La hoguera infantil se llama 'Futuro de un...' y la adulta, 'Nuevo amanecer'. En la hoguera, trato de mostrar un mundo nuevo en el que lo importante es cuidar los elementos. El cuerpo de un dragón rodea la hoguera adulta y la cola termina en la infantil, que tiene debajo unos pequeños dragones en los que cada uno representa uno de los elementos. Los niños son el futuro pero también el presente de la Fiesta", explica.

De momento, está centrada en terminar el ninot de exposición, al que solo le queda "gotelé, lijar y pintar". Todo lo demás, asegura, "está a falta de pequeños detalles como el remate".

Su trabajo no ha pasado desapercibido entre sus compañeras de año: "Alguna lo sabía porque hemos coincidido en el colegio o en el instituto y sabían a qué me quería dedicar. Les da mucha curiosidad. Al fin y al cabo, saben lo que es una hoguera, pero no siempre saben el trabajo que lleva".

Entre sus grandes apoyos, destaca a su familia —en especial a su madre, Gloria—, a su propia comisión, pero también a dos personas reconocidas del mundo de la Fiesta: Joaquín Rubio, el presidente del Gremio de Artistas, y Manuel Jiménez, el que ha sido hasta hace unas semanas concejal de Fiestas: "El presidente me ha dicho que es un mundo de valientes, que tengo que atreverme y más siendo joven", explica. Además, apunta: "Soy la segunda mujer que hay en el Gremio", aunque "hay varias mujeres trabajando en talleres".