La nueva campaña de Bono Comercio Alicante 2023 ya está en marcha. Los bonos disponibles en la jornada del miércoles para mayores de 65 años, agotaron en menos de 6 horas. Mientras que los Bonos Comercio Alicante reservados para jóvenes, que comenzaron a venderse este jueves 18 de mayo a las 8.30 horas, se han agotado en menos de media hora.
La ayuda, que estará bonificada con más de un millón de euros, tiene tres tipos de bono para abarcar a todos los grupos de edad. Los vales del Bono Comercio Alicante se podrán obtener de manera presencial u online en función del grupo de edad.
La campaña de Bono Comercio Alicante 2023 tendrá dos fases
La principal novedad de este nuevo Bono Comercio de Alicante es que la campaña se desarrollará en dos fases. La primera fase se tendrá lugar durante este mes de mayo -la más cuantiosa con 1,1 millones de euros-, mientras que la segunda se pospone hasta el mes de septiembre, que es la época solicitada por los comerciantes.
Bono Comercio Alicante 2023: dos tipos de bonos diferentes
El programa Bono Comercio de Alicante contará este año con dos tipos de tickets en función de la edad del usuario:
- Bono Comercio Alicante Senior Presencial: este bono será exclusivo para mayores de 65 años y se ofrecerá a través de un servicio presencial de compra de bonos a partir de este miércoles 17 de mayo, en el Mercado de Babel, y el jueves y viernes en el Centro de Recursos de Consumo del Mercado Central – CERCA -, en horario de 8,30 a 14,30 horas.
- Bono Comercio Alicante Joven: este bono está dirigido a los jóvenes menores de 30 años empadronados en el municipio de Alicante. Se pondrán adquirir únicamente de forma online y su venta comenzará el jueves 18 de mayo a las 8.30 horas.
- Bono Comercio Alicante General: El Bono general online saldrá a la venta durante la próxima semana, a partir del lunes 22 de mayo, con horario de mañana desde las 8,30 horas y de tarde a las 16 horas. Se van a vender por paquetes de bonos con importes de hasta 140.000 euros en cada tramo horario con un presupuesto total de 2.200.000 euros, hasta el viernes 26 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales.
Bono Comercio Alicante 2023: cuatro tipos de tickets en función del gasto
Cada alicantino podrá comprar mediante pago online con tarjeta bancaria bonos de 20, 50, 100 o 200 euros, con un máximo de 600 euros, de los cuales el ciudadano solo pagará 300 euros, ya que la mitad restante estará subvencionada.
Al igual que en la pasadas campañas, los nuevos bonos comercio de Alicante volverán a ser nominativos y estarán asociados al DNI/NIE.
¿Cómo gastar el Bono Comercio Alicante 2023?
En el momento de la venta, el establecimiento validará el bono en la aplicación web habilitada y descontará su importe a la compra a la que se aplique, conservando la copia del documento de venta, según ha recordado el Ayuntamiento. Una vez descontados los bonos en las compras, el establecimiento presentará los documentos de venta ante Cámara de Alicante, que, una vez verificados, procederá a abonarle mediante trasferencia el importe de los bonos canjeados correctamente. Los pagos se realizarán semanalmente.
Asimismo, con la aplicación, cada usuario podrá consultar los comercios adheridos, donde aparecerán sus datos comerciales y su ubicación, y la aplicación permitirá marcar la ruta hasta la ubicación del comercio utilizando el sistema GPS del móvil.
Bono Comercio Alicante 2023: ¿En qué establecimientos puedo gastarlo?
El Bono Comercio Alicante 2023 podrá consumirse en los establecimientos y comercios adheridos a la campaña, que puedes consultar en la siguiente lista:
- 024 CHARCUTERIA EL RINCÓN DE ALBERTO: Alimentación | 615060858 | MERCADO CENTRAL ABASTOS DE ALICANTE PUESTO24
- 056 CHARCUTERIA JOSE GOSALBEZ: Alimentación | 654569654 | Avenida Alfonso x el sabio 10. Mercado Central.Puesto 56.Alicante.03004.
- 092 SAMUEL & LAURA: Alimentación | 652240636 | AVENIDA ALFONSO EL SABIO, N°10, PUESTO 92 (MERCADO CENTRAL ALICANTE)
- 1991 By ROMAN Y DORI: Alimentación | 697284023 | AV/ ALFONSO EL SABIO Nº 10 PUESTO 94 (MERCADO CENTRAL)
- 5C DIAMONDS: Joyería | 635724547 | AVENIDA DE LA ESTACIÓN 5
- 61,62 AE DE CARNE’S: Alimentación | 633056937 | MERCADO CENTRAL PUESTO 61
- 80 MUNDOS: Librería, papelería y material de oficina | 965219712 | AVDA. GENERAL MARVÁ, 14
- ABEL FERNANDEZ BAÑON: Alimentación | 633351274 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- AGUCONSERVAS: Alimentación | 619644451 | CALLE GENERAL O'DONNELL, 9, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- AIVLIS PELUQUERIAS: Belleza y bienestar | 653686497 | CALE JOSÉ GARCÍA SELLES 1 LCAL K, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- AKINATURA ALICANTE: Belleza y bienestar | 966083579 | CATEDRATICO SOLER, 38 BAJO (HERBOLARIO)
- ALABAMA: Moda y complementos | 965051811 | AV. HISTORIADOR VICENTE RAMOS 6, LOCAL 6
- ALAIN AFFLELOU OPTICO: Óptica | 966085052 | CALLE GENERAL LACY 7 LOCAL
- ALAIN AFFLELOU OPTICO - GRAN VIA: Óptica | 610751247 | CALE JOSÉ GARCÍA SELLES, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- ALAIN AFFLELOU PLAZA MAR 2: Óptica | 600766435 | AVENIDA DE DENIA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03016, ESPAÑA
- ALCANTARA MUEBLE ACTUAL: Decoración, iluminación y hogar | 610445661 | AVENIDA DEL HISTORIADOR VICENTE RAMOS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- ALEJANDRO: Moda y complementos | 965218019 | C/CALDERON DE LA BARCA, Nº 27
- ALICANTE LEDSE ELADIO: Decoración, iluminación y hogar | 619168495 | AVENIDA DE FEDERICO SOTO, 14, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- Alicia Rodriguez - Hair & Makeup Studio: Belleza y bienestar | 660841249 | CALLE PINTOR LORENZO CASANOVA,5 , ENTRESUELO A
- ALIMENTACIÓN VEGANA - HAPPY VEGETAL - TIENDA DE PRODUCTOS VEGANOS: Alimentación | 627104044 | Plaza Músico Óscar Tordera Iñesta, 2, Alicante, Comunidad Valenciana, 03004, España
- ALMACEN DE TABLEROS ANTOLIN: Ferretería | 661985881 | CALLE FORTUNY, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03011, ESPAÑA
- ALPARGATERIA PILAR: Calzado | 679591489 | C/ SAN FRANCISCO N°54 BAJO
- ANA GOMEZ ESTILISTAS: Belleza y bienestar | 966 14 06 95 | CALLE OLOF PALME, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03010, ESPAÑA
- ANABEL COHEN: Moda y complementos | 609130718 | CALLE SUSANA LLANERAS, 17, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- ANNA MODA: Moda y complementos | 607640267 | CALLE BAZÁN, 25, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- APERITIVOS GISBERT: Alimentación | 636295641 | CALLE POETA QUINTANA, 43 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- ARENAMA PERFUMERIAS Y DROGUERIAS (SAN MATEO): Droguería y perfumería | 697635822 | CALLE SAN MATEO 32, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA
- ARRELS GRANEL: Alimentación | 651637756 | PLAZA MÚSICO ÓSCAR TORDERA IÑESTA 2 LOCAL DRCH
- ARTECUADRO ARTEDECOR ALICANTE: Decoración, iluminación y hogar | 687773580 | C/ PINTOR LORENZO CASANOVA Nº12-LOCAL BAJO
- ASTER ESTUDIO ALICANTE: Decoración, iluminación y hogar | 607390328 | AVENIDA CATEDRÁTICO SOLER 14, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA
- ATENEO COMICS: Librería, papelería y material de oficina | 965923040 | CALLE SERRANO, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- AUTOSERVICIO DEL HOGAR: Decoración, iluminación y hogar | 615457664 | CALLE FARMACÉUTICO AGATÁNGELO SOLER, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03112, ESPAÑA
- AVAPURA: Belleza y bienestar | 643611197 | CALLE NAVAS 31 ENTRESUELO DERECHA
- AZORÍN - Alfonso El Sabio: Droguería y perfumería | 965214053 | ALFONSO EL SABIO, 45
- AZORÍN - Churruca: Droguería y perfumería | 965214053 | C/ CHURRUCA, 30
- AZUL MARINO ÓPTICA: Óptica | 600763570 | AVDA. DE LA ESTACION 20
- AZULEJOS GOMARIZ: Decoración, iluminación y hogar | 657088909 | FOGUERER 15 LOCAL
- BABEL TIEN21 ELECTRODOMESTICOS: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965109179 | EBANISTERIA,14
- BAMBU MODA Y COMPLEMENTOS: Moda y complementos | 609649875 | CALLE PADRE ESPLA 6-BAJO
- BAÑO Y LUZ: Decoración, iluminación y hogar | 615657606 | AVENIDA BENITO PÉREZ GALDÓS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- BARDISA Y CIA: Alimentación | 658905082 | CALLE DEL CAPITÁN SEGARRA, 12, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- BE BEAUTY: Belleza y bienestar | 865 72 12 75 | CALLE GERONA 23 BAJO 2A BE BEAUTY
- BEER SPA: Belleza y bienestar | 966 36 77 77 | PINTOR VELAZQUEZ, 8
- BELLA: Moda y complementos | 606773855 | CALLE ARQUITECTO MORELL 13
- BELLEZZIA CLINICAS ESTÉTICAS: Belleza y bienestar | 606979944 | AVENIDA DE ÓSCAR ESPLÁ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- BELSUN SOLARES: Droguería y perfumería | 965244701 | C. MÉDICO VICENTE REYES, 10, 03015 ALICANTE
- BENALÚA ÓPTICA: Óptica | 965122361 | PLAZA NAVARRO RODRIGO, 2 , BAJO
- BERTOMEU - General Marva: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 678889322 | AVENIDA GENERAL MARVÁ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- BERTOMEU - Padre Espla: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 678889310 | AVENIDA PADRE ESPLÁ Nº4, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA
- BIOLASER CENTRO: Belleza y bienestar | 669657855 | CARRER PINTOR AGRASOT 8, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- BIOTIKA: Alimentación | 965208600 | PLAZA NUEVA, 17
- BISUTERIA MY WAY: Joyería | 637452458 | SAN FRANCISCO, 23
- BLONDA: Moda y complementos | 650874383 | C. SAN VICENTE 65
- BOLADESET: Deporte | 622719951 | AVENIDA ARTISTA REMIGIO SOLER LÓPEZ, LOCAL 9
- BOLSOS REYES: Moda y complementos | 685101198 | AVENIDA DOCTOR GADEA, 9, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- BOTTICELLI: Calzado | 965240858 | AVD. MAISONAVE Nº 9
- CABOPHONE: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 607615033 | AVENIDA MIRIAM BLASCO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- CACHORROS: Mascotas | 665609370 | CALLE DEL TEATRO, 30, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CALZADO R&V: Calzado | 685642200 | AVENIDA DE LA CONDOMINA 44, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- CALZADOS CASANOVA: Calzado | 966140638 | AVENIDA MAESTRO ALONSO 41, ALICANTE
- CALZADOS DOMAR: Calzado | 634022525 | CALLE MONTERO RÍOS,66 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- CALZADOS MINIPREUS: Calzado | 965 17 56 89 | AVENIDA DE NOVELDA, NÚMERO 81
- CALZADOS MIRALLES: Calzado | 600051326 | CALLE PINTOR GISBERT, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- CALZADOS QUINTANA: Calzado | 619660625 | CALLE POETA QUINTANA 3 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CALZADOS ROMERO: Calzado | 673710739 | CALLE PABLO IGLESIAS, 8, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CAMISERIA BENAVENT: Moda y complementos | 965 22 81 36 | AVENIDA DOCTOR GADEA, 25 - BAJO
- CAMPER: Calzado | 965 21 58 04 | CALLE SAN FRANCISCO, 67, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CAPRICHOS DEVI: Moda y complementos | 689470901 | CALLE GERONA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CARAMBA ROPA Y COMPLEMENTOS: Moda y complementos | 965208648 | C. SAN FRANCISCO, 59
- CARDELL WATCH STORE: Joyería | 629824001 | CALLE JORGE JUAN 11
- CARISMA: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965131273 | CALLE ALEMANIA, 23 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CARMEN HEREDIA MODA Y HOGAR: Moda y complementos | 965215306 | C/ SAN FRANCISCO,46
- CARNES CAMPOY: Alimentación | 691619291 | CALLE ASILO S/N MERCADO MUNICIPAL DE BABEL PUESTO 21
- CARNES DEL BIERZO LEON: Alimentación | 966955777 | AVENIDA DE LA ESTACIÓN, 5, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CARNES ESTEVE: Alimentación | 666460821 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CARNES JM ABELLÁN: Alimentación | 676970050 | MERCADO CENTRAL PUESTO 18
- CARNES MOLTÓ: Alimentación | 665955543 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CARNES SELECTAS EL RECOVERO: Alimentación | 965107095 | PEDRO FERRANDIZ NUM 13
- CARNES SELECTAS LUIS GÓMEZ: Alimentación | 699061936 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CARNICERIA CARLOS: Alimentación | 654595648 | Calle Economista Germán Bernácer, Alicante, Comunidad Valenciana, 03112, España
- CARNICERÍA ANDRÉS & AURE: Alimentación | 965209081 | AVD. ALFONSO DECIMO EL SABIO, MERCADO CENTRAL, PUESTO 103
- CARNICERIA CARMEN Y JORGE P-84: Alimentación | 600 70 48 71 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CARNICERÍA CHARCUTERÍA GÓMEZ: Alimentación | 687421784 | AVENIDA PADRE ESPLÁ, 55
- CARNICERIA CHARCUTERIA LA XAIRA: Alimentación | 626787415 | AVENIDA DE LA ESTACIÓN, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CARNICERÍA CHESCO: Alimentación | 685535503 | CALLE SAN PABLO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- CARNICERIA DANI: Alimentación | 965105169 | C/ASILO S/N PUESTO 2,3 Y 4 MERCADO BABEL
- CARNICERIA DANIEL GOSALBEZ: Alimentación | 965242590 | SAN MATEO 23
- CARNICERÍA DANIEL MÉNDEZ: Alimentación | 600414011 | MERCADO CENTRAL PUESTO 75
- CARNICERIA EL CARRASCAL: Alimentación | 677170380 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CARNICERÍA EL PINOSER: Alimentación | 966308130 | C. PINTOR GISBERT 48
- CARNICERÍA ESPINOSA: Alimentación | 670374261 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 10. MCDO CENTRAL PUESTO 65/64
- CARNICERIA HALAL BONA CARNE: Alimentación | 624008803 | Avenida de Novelda 67, Alicante, Comunidad Valenciana, 03009, España
- CARNICERÍA HNOS. FLORES: Alimentación | 965208128 | AVENIDA ALFONSO EL SABIO 10
- CARNICERIA JOSE LUIS: Alimentación | 669955596 | AVENIDA DE NOVELDA,52 MERCADO DE LOS ANGELES PUESTO56
- CARNICERIA LA ALACENA: Alimentación | 674469773 | CALLE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- CARNICERÍA LA ESTANCIA: Alimentación | 965233270 | AV.ALFONSO X EL SABIO N10, MDO CENTRAL PUESTO 1 Y 2
- CARNICERÍA LUJÁN: Alimentación | 633324480 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO 10, MERCADO CENTRAL PUESTO 70
- CARNICERÍA MARIBEL: Alimentación | 677532377 | CALLE SAN PABLO, 42 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- CARNICERÍA MIGUEL ÁNGEL: Alimentación | 678025918 | CALLE ASILO S/N MERCADO DE BABEL PUESTO 17
- CARNICERÍA MIGUEL ÁNGEL DÍAZ: Alimentación | 685955004 | MERCADO MUNICIPAL DE BENALÚA PUESTO 3Y4
- CARNICERÍA MOLTÓ: Alimentación | 644797708 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03202, ESPAÑA
- CARNICERIA PEDRO: Alimentación | 627542230 | CALLE ABOGADO PÉREZ MIRETE, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03112, ESPAÑA
- CARNICERIA REAL PUESTO 17: Alimentación | 605 82 53 47 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CARNICERIA RUBIO (Padre Espla): Alimentación | 965209421 | AVENIDA PADRE ESPLÁ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA
- CARNICERIA RUBIO (Pintor Xavier Soler): Alimentación | 608633734 | AVENIDA PINTOR XAVIER SOLER, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- CARNICERIA SANTAMARÍA HERMANOS: Alimentación | 619981959 | MERCADO CENTRAL, PUESTO 55
- CARNICERIA WILSON Y SILVIA: Alimentación | 663870972 | CALLE ARQUITECTO MORELL, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CARPENA SHOES: Calzado | 722559259 | CALLE CALDERÓN DE LA BARCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- CARTUCHOS E IMPRESORAS 78: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 632037999 | CALLE CALDERÓN DE LA BARCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- CASA ROSELLO: Alimentación | 600469185 | AVENIDA COSTABLANCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- CASANOVA DEPORTES: Deporte | 965242697 | AVENIDA MAESTRO ALONSO 37-39, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03010, ESPAÑA
- CÁSCARAS Y SEMILLAS: Alimentación | 663697327 | AV. ALFONSO X EL SABIO. MERCADO CENTRAL, PUESTO 141
- CENTRO OPTICALIA ESPINOSA: Óptica | 965229849 | CALLE ARQUITECTO MORELL, 1, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CENTRO OPTICO CALDERON: Óptica | 638765448 | CALLE CALDERÓN DE LA BARCA 4, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- CENTRO OPTICO CAROLINAS: Óptica | 636338853 | CALLE CATEDRÁTICO DANIEL JIMÉNEZ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- CENTRO OPTICO ESPAÑA: Óptica | 692636551 | AVENIDA DE ALCOY 11, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- CENTRO ÓPTICO GADEA: Óptica | 965151996 | CALLE DEPORTISTA SERGIO CARDELL, 4
- CENTRO OPTICO ITALIA: Óptica | 722434169 | CALLE PINTOR LORENZO CASANOVA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CENTRO ÓPTICO LA VIÑA: Óptica | 625343931 | CALLE DE ASTURIAS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- CENTRO OPTICO LAS PLAZAS: Óptica | 965910694 | AVENIDA PINTOR BAEZA 8, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03010, ESPAÑA
- CENTRO ÓPTICO MÍRAME: Óptica | 679617094 | CALLE ALCALDE ALFONSO DE ROJAS, 5, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- CENTRO ÓPTICO MORENO: Óptica | 690631407 | CALLE GASSET Y ARTIME, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- CENTRO ÓPTICO NOVA: Óptica | 965217735 | CALLE GERONA, 27, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CENTROS AUDITIVOS Y ORTOPEDIA CAI SALUD: Belleza y bienestar | 966358529 | AVINGUDA DE JIJONA, 16
- CHARCUTERÍA ANTONIO IVORRA: Alimentación | 665026863 | MERCADO CENTRAL PUESTO 106
- CHARCUTERÍA GOURMET EL RINCÓN DE FINI: Alimentación | 628794126 | MERCADO MUNICIPAL CAROLINAS, C/SAN MATEO, 23, PUESTO 21, ALICANTE
- CHARCUTERIA HNOS PALAO: Alimentación | 660518881 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03202, ESPAÑA
- CHARCUTERÍA RAFAEL SERNA: Alimentación | 619421022 | MERCADO DE CAROLINAS,23. PUESTO 27
- CHERIE MAISON: Decoración, iluminación y hogar | 628381002 | CALLE GENERAL O\'DONNELL, 7
- CINEMA PARADISO: Ocio y tiempo libre | 679786704 | CALLE GENERAL O'DONNELL, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CLASSY PRIVEE: Moda y complementos | 965080956 | CALLE DEL TEATRO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CLÍNICA GIULIA | MICROPIGMENTACIÓN & ESTÉTICA: Belleza y bienestar | 601 50 46 93 | CALLE DOCTOR SAPENA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA
- CLINICAS LASER FUSIÓN: Belleza y bienestar | 629149361 | AVENIDA GENERAL MARVÁ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- COCOON INTERIORS: Decoración, iluminación y hogar | 722879685 | AVENIDA MAESTRO JOSÉ GARBERÍ SERRANO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- COELLO ALIMENTACION: Alimentación | 601084624 | CALLE PADRE RECAREDO DE LOS RÍOS, 41 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- COLORES: Moda y complementos | 654103221 | CALLE GÓNGORA,18, ALICANTE
- COMERCIAL RAFAEL MUÑOZ: Alimentación | 648521968 | CALLE CANALEJAS, 5 BAJO DERECHA ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- COMIX CITY: Librería, papelería y material de oficina | 602560566 | CALLE SERRANO, 15, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- COMOTÚ MASCOTAS: Mascotas | 965220122 | AVENIDA DE DENIA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03016, ESPAÑA
- CONDOMINA ÓPTICOS: Óptica | 645453899 | AVENIDA DE LA CONDOMINA, 75
- CONGELADOS JUAN Y MARIBEL: Alimentación | 699551148 | MERCADO CAROLINAS PUESTO 11
- CONGELADOS MARINA: Alimentación | 685160000 | AVDA.ALFONSO X EL SABIO, 10 PUESTO 207 03004 ALICANTE
- CONGELADOS SONIA: Alimentación | 965142027 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, MERCADO CENTRAL PUESTO 161
- COPISTERÍA E IMPRESION MAD: Librería, papelería y material de oficina | 966358220 | CALLE PABLO IGLESIAS, 28
- COQUETA: Moda y complementos | 603286502 | CALLE SUSANA LLANERAS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- CORAL CENTER: Mascotas | 673688444 | CALLE ALDEBARAN, 61 LOCAL D
- CRAZYCOMPUTER: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 966591230 | ALVAREZ SEREIX, 3
- CRISMETICS: Belleza y bienestar | 686086777 | CALLE SAN LORENZO, 21, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- CS DESCANSO: Decoración, iluminación y hogar | 640624866 | CALLE PINTOR LORENZO CASANOVA 1, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- CUCUS BAKERY: Alimentación | 624202895 | CALLE SACERDOTE ISIDRO ALBERT, 20, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- CULTIVOS DADAIMA: Floristería y equipamiento de jardinería | 662 536 873 | AVENIDA DE DENIA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03559, ESPAÑA
- CUPLÉ: Moda y complementos | 655942026 | AVENIDA DE MAISONNAVE, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- D´IVORRA 1928: Alimentación | 639 66 92 17 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- DAVID S PERFUMERIAS: Droguería y perfumería | 603309476 | CALLE ALCALDE SUÁREZ LLANOS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- DELIZIES: Alimentación | 682609874 | SERRANO, 15 - LOCAL DRCHA
- DEPLATA: Joyería | 639814757 | CALLE PINTOR APARICIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- DEPORTES MATCH - M1 PADEL - M1 TENNIS: Deporte | 637449425 | CALLE ISIDORO DE SEVILLA 82
- DESKANSO: Decoración, iluminación y hogar | 965280774 | AVDA.CATEDRATICO SOLER,36 BAJO
- DILMAR: Ferretería | 965132636 | CALLE PORTUGAL, 18
- DISCUSMARDELREY: Mascotas | 625385887 | CALLE SAN MATEO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- DON DINO (Avd. Orihuela 50, frente Mercadona): Juguetería | 600589578 | AVENIDA DE ORIHUELA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- DON DINO (C/Calderón 16, frente plaza las flores): Juguetería | 689766358 | CALLE CALDERÓN DE LA BARCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- DON DINO. (C/Castellar esquina C/Churruca): Juguetería | 676978484 | CALLE CASTELLAR, 3, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- DON VITTO EMPANADOS: Alimentación | 620269756 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- DROGUERIA BABEL: Droguería y perfumería | 653067168 | MERCADO MUNICIPAL DE BABEL
- DROGUERÍA LA PLAZA: Droguería y perfumería | 658380170 | CALLE ALVARADO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- DUCHAMANIA ALICANTE: Decoración, iluminación y hogar | 661572098 | CALLE PINTOR CABRERA, N 4 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- EDEN HERNÁNDEZ: Calzado | 666 76 34 97 | CALLE PORTUGAL 33
- EDÉN SERNA ESTETICA AVANZADA: Belleza y bienestar | 865551157 | AVENIDA SANTANDER ,17. LOCAL 82
- EL BAÚL DE BRIANDA: Moda y complementos | 627977960 | C/ POETA CAMPOS VASALLO, 27, BAJO
- EL CORTE DE SEBAS: Alimentación | 678 70 19 72 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- EL JARDIN DEL LOTO: Joyería | 640246106 | CALLE PINTOR APARICIO Nº 32 (BAJO)
- EL MOLI PAN Y CAFÉ - DEVESA: Alimentación | 965 29 77 77 | CALLE DEVESA 8
- EL MOLI PAN Y CAFE (Rambla Mendez Nuñez): Alimentación | 965 20 31 19 | AV. RAMBLA MENDEZ NUÑEZ 10
- ELADIO ILUMINACION Y ELECTRICIDAD: Decoración, iluminación y hogar | 655576039 | CALLE CALDERÓN DE LA BARCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- ELECTRICIDAD ELADIO: Decoración, iluminación y hogar | 636242702 | CALLE PINTOR ZULOAGA, 7
- ELECTRO BAZAR LEVANTE: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965214989 | PABLO IGLESIAS Nº-29
- ELECTRO MILAR BENALUA: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 623393658 | AVENIDA AGUILERA, 33
- ELECTRO SANTANA: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 620511811 | CALLE POETA QUINTANA, 38, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- ELECTRODOMÉSTICOS ELPROGRESOALICANTE.COM: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 673 517 009 | CALLE LIRA 19 ALICANTE, (JUNTO IGLESIA FLORIDA PORTAZGO), 03006, ESPAÑA
- ELECTRODOMÉSTICOS MILAR ELECTRO GARCÍA: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 966592177 | CALLE SAN MATEO, 47
- ELECTROFRIO E-TRES: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965153213 | AVENIDA MIRIAM BLASCO 2 , ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- EMANUEL ARIEL MINUCCI: Alimentación | 659518251 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- ENANOS: Calzado | 666886120 | AVENIDA ANSALDO 6 CENTRO COMERCIAL TORRE GOLF LOCAL 1
- ENLANET SISTEMAS: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965113090 | CALLE PARDO GIMENO, 29
- ESPIRAL LIBROS: Librería, papelería y material de oficina | 679013733 | CALLE MARQUÉS DE MOLINS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- ESPLIEGO ECOLOGICOS: Alimentación | 625 52 70 11 | AVDA ALFONSO EL SABIO 10, MERCADO CENTRAL DE ALICANTE, PUESTOS 299,300,312,319
- ESTELA MARTÍNEZ ESTILISTA: Belleza y bienestar | 665570816 | CALLE PRESBÍTERO BALTASAR CARRASCO 31, LOCAL 29
- ESTETICA AVANZADA BY HADE: Belleza y bienestar | 694457890 | CALLE CHURRUCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- ESTHER GONZALEZ: Moda y complementos | 635942724 | CALLE GENERAL LACY, 13, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- EVER PC: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 608587073 | AVENIDA BENITO PÉREZ GALDÓS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- EXPENDEDURIA ALICANTE 4: Alimentación | 965208462 | AVENIDA JUAN BAUTISTA LAFORA, 6, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03002, ESPAÑA
- EXPERT ALBERTO: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 626843598 | CALLE ARIES, 6-8
- FARMACIA ANA MARIA CREMADES SIRVENT: Belleza y bienestar | 620649417 | AVENIDA DE FEDERICO SOTO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- FARMACIA BULEVAR DEL PLA: Belleza y bienestar | 602434673 | CALLE HERMANOS DOCTORES SERVER CERDÁ,2 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- FARMACIA CANALES SANZ: Belleza y bienestar | 965209219 | CALLE CALDERON DE LA BARCA, 28
- FARMACIA CONDE LUMIARES: Belleza y bienestar | 679293426 | AVENIDA CONDE DE LUMIARES, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- FARMACIA CRISTINA SMETS: Belleza y bienestar | 619137927 | CALLE PERÚ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- FARMACIA DAVID LLORET PAJARES: Belleza y bienestar | 622212398 | AVENIDA CATEDRï¿½TICO SOLER, 16
- FARMACIA DE MARÍA JOAQUINA BARQUERO ORTIZ: Belleza y bienestar | 630335689 | AVENIDA DE AGUILERA, 46, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03006, ESPAÑA
- FARMACIA DEL TEATRO: Belleza y bienestar | 689555905 | CALLE DEL TEATRO, 9
- FARMACIA FRANCISCO FERNÁNDEZ BELTRÁN: Belleza y bienestar | 682894648 | AVENIDA DOCTOR RICO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- FARMACIA GARBINET: Belleza y bienestar | 679034771 | CALLE MÉDICO VICENTE REYES, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- FARMACIA JAVIER CASARES: Belleza y bienestar | 655677150 | CALLE MAESTRO LUIS TORREGROSA,9
- FARMACIA LAHOZ: Belleza y bienestar | 606282813 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- FARMACIA LORENA SAEZ: Belleza y bienestar | 681931474 | CALLE LOS MONTESINOS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- FARMACIA MALLUGUIZA: Belleza y bienestar | 965201247 | AV. ALFONSO X EL SABIO, Nº 13
- FARMACIA MERCADO CENTRAL: Belleza y bienestar | 965212487 | CALDERÓN DE LA BARCA, 8
- FARMACIA RAIMUNDA LÓPEZ SÁNCHEZ: Belleza y bienestar | 965229768 | CALLE PRESBÍTERO BALTASAR CARRASCO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- FARMACIA SAN MATEO: Belleza y bienestar | 601109350 | CALLE SAN MATEO, 24
- FARMACIA TOMÁS LLORET SÁNCHEZ: Belleza y bienestar | 965214560 | AVDA/ GENERAL MARVÁ 10
- FARMACIA TOMBOLA: Belleza y bienestar | 965170738 | CALLE VIRGEN DE LA SALUD, 7
- FARMAUVA: Belleza y bienestar | 965041879 | PARAFARMACIA FARMAUVA. MERCADO CENTRAL ALICANTE PUESTO 274 (PLANTA BAJA, ZONA VERDURAS)
- FELIKS SCARPE: Calzado | 620060186 | C/ SAN FRANCISCO 59
- FERRERO OPTICOS: Óptica | 965927332 | CALLE PADRE RECAREDO DE LOS RÍOS 39, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- FERRETERIA ALTOZANO: Ferretería | 610363651 | AVDA. NOVELDA, 8
- FERRETERÍA BRICOLLORET: Ferretería | 966058444 | AVDA. HISTORIADOR VICENTE RAMOS, 9 L. A-1
- FERRETERÍA DEL MERCADO: Ferretería | 683111077 | CALLE CALDERON DE LA BARCA, Nº4
- FERRETERIA FLORIDA: Ferretería | 965116621 | AVD. DE ORIHUELA, 92
- FERRETERÍA HOGAR: Ferretería | 672453854 | PLAZA JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ, 3
- FERRETERIA SORIA: Ferretería | 965246936 | C/ SAN PABLO 42
- FILANT CEREMONIA Y MODA HOMBRE: Moda y complementos | 965217991 | BAILÉN 18, BAJO
- FIX-PHONE: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 611569338 | AV. HISTORIADOR VICENTE RAMOS, 9 LOCAL 1
- FORMAS MOBILIARIO: Decoración, iluminación y hogar | 610445661 | calle de Góngora, 9, Alicante, Comunidad Valenciana, 03012, España
- FOTOGRAM: Ocio y tiempo libre | 629926380 | AVDA LA ESTACIÓN,5 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- FOTOPRIX: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 865798240 | CALLE INGENIERO CANALES 7 BAJO
- FRIKING ALICANTE: Moda y complementos | 679472824 | REYES CATÓLICOS, 16 LOCAL 4 - ESQUINA CON CALLE ALEMANIA
- FRUTAS CACHI: Alimentación | 607403691 | ALFONSO EL SABIO, 10, MERCADO CENTRAL PUESTO 246
- FRUTAS CACHI 2: Alimentación | 607403691 | MERCADO CENTRAL, PUESTO 249 (286 DURANTE REFORMA)
- FRUTAS ESTEFANÍA: Alimentación | 647642008 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- FRUTAS Y VERDURAS JOSE: Alimentación | 695182312 | AVD.ALFONSO DÉCIMO EL SABIO, MERCADO CENTRAL, PUESTO 284
- FUTURÓPTICAS: Joyería | 965219590 | C/ SAN MATEO 2, BIS
- GALLEGO: Decoración, iluminación y hogar | 965268162 | AVENIDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 2 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- GALLEGO: Decoración, iluminación y hogar | 965244435 | CALLE JAIME SEGARRA, 57 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (Castellar): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | CALLE CASTELLAR 6, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (Conde Lumiares): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | AVENIDA CONDE DE LUMIARES, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03014, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (General Polavieja): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | CALLE GENERAL POLAVIEJA 25, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (Gran Via): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | CALLE MÉDICO VICENTE REYES 20, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (Miriam Blasco 4): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | AVENIDA MIRIAM BLASCO 4, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (Novelda): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | AVENIDA DE NOVELDA, 95, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03010, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (San Blas): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | CALLE CARDENAL BELLUGA 12, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- GALLEGO CASA (San Mateo): Decoración, iluminación y hogar | 670225222 | CALLE SAN MATEO 29, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- GARCIA JOYEROS: Joyería | 628677904 | CALLE CASTAÑOS 37, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- GEOX: Calzado | 965140735 | PLAZA DE CALVO SOTELO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- GERMAIN CLINIC: Belleza y bienestar | 619064083 | CALLE PORTUGAL, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- GOBLINTRADER: Ocio y tiempo libre | 865600254 | AVENIDA CONDE DE SOTO AMENO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- GOYA OUTLET: Moda y complementos | 686323746 | CALLE CHURRUCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- GRANATE: Moda y complementos | 966376101 | AVDA. PADRE ESPLA 25
- GRISALLA: Librería, papelería y material de oficina | 615878546 | CALLE POETA QUINTANA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- HIJAS DE NEMESIO: Alimentación | 645 07 10 23 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO 10, MERCADO CENTRAL PUESTO 272
- HIPEROFFICE ALICANTE EL PLA: Librería, papelería y material de oficina | 965162095 | CALLE INGENIERO CANALES, Nº 20
- IBÉRICOS JUAN MANUEL: Alimentación | 616476039 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- IBERICOS QUINTANA: Alimentación | 694453343 | CALLE SEGURA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- IBERICOS VICTOR: Alimentación | 965217764 | ALFONSO X EL SABIO, 10. MERCADO CENTRAL DE ALICANTE, P 23
- IDUN ESTÉTICA AVANZADA: Belleza y bienestar | 629631975 | CALLE VICENTE CHÁVARRI 34 BAJO IZQ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- IMAGINA TE & CAKES: Alimentación | 965 211 036 | C/ SEGURA, 14
- INTRAMUROS: Decoración, iluminación y hogar | 699894365 | AVENIDA DOCTOR RAMÓN Y CAJAL 13
- IRIS ILUMINACIÓN: Decoración, iluminación y hogar | 965219719 | AVDA. POETA CARMELO CALVO, 22 BA
- JANN Bags & Travel: Moda y complementos | 965120409 | Avenida de Federico Soto 5, Alicante, Comunidad Valenciana, 03001, España
- JEGAMAR CONGELADOS: Alimentación | 696934098 | CALLE SAN MATEO 30, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- JORGE RAMOS: Alimentación | 680497476 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- JOSE POLO CHARCUTERIA JAMONES Y EMBUTIDOS: Alimentación | 659133372 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- JOYASEI: Joyería | 629278933 | AVENIDA CONDE DE SOTO AMENO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- JOYERIA GOMIS: Joyería | 657349637 | CALLE GENERAL O'DONNELL, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- JOYERIA HUEBRA: Joyería | 638395577 | CALLE FOGLIETTI, 3 BAJO
- JOYERIA HUEBRA COLLECTION: Joyería | 640015609 | CALLE PINTOR VELÁZQUEZ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- JOYERIA MANUEL GOMEZ: Joyería | 672453838 | calle Juan de Juanes,12 Alicante, Comunidad Valenciana, 03009, España
- JOYERIA VENECIA REGALOS: Joyería | 656833547 | CALLE FOGLIETTI, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- JUANJO CERRAJEROS: Ferretería | 965154887 | PINTOR CABRERA, 6
- JUGUETILANDIA C.C. PUERTA ALICANTE: Juguetería | 677614948 | ACCESO CENTRO COMERCIAL, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- KOALA BAY: Moda y complementos | 638 45 57 49 | RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- KOKER: Moda y complementos | 622507611 | C/ CASTAÑOS, 6
- KUROGAMI / FANTASY: Juguetería | 966147399 | CALLE SERRANO, 11
- LA CARNICERÍA DE RAMÓN: Alimentación | 965927490 | CALLE PINTOR GISBERT 15
- LA CUADRA: Moda y complementos | 650381229 | CALLE ALEMANIA 31, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- LA FÁBRICA DEL CARTUCHO: Librería, papelería y material de oficina | 677230944 | AVENIDA LA GOLETA, 19 LOCAL 4
- LA FÁBRICA DEL CARTUCHO: Librería, papelería y material de oficina | 677230944 | CALLE ISAAC ALBÉNIZ, 2
- LA FRUTERÍA DEL RECOVERO: Alimentación | 966363556 | PEDRO FERRANDIZ NUM 13
- LA GALGA NEGRA: Mascotas | 690365883 | PLAZA DE MANILA 2, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- LA GATITA PRESUMIDA SL: Moda y complementos | 616334998 | CALLE SAN MATEO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- LA LOGGIA: Moda y complementos | 661325210 | AVDA. HISTORIADOR VICENTE RAMOS C.C. TORREGOLF L7B
- LA NORIA HIDRAULICA ALICANTE: Servicios profesionales | 965185191 | AVD. JAIME I ,S/N
- LA PEQUEÑA JAMONERIA: Alimentación | 601039933 | CALLE PINTOR CABRERA, 9, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- LA TAGUARA DECORACIÓN: Decoración, iluminación y hogar | 601 13 84 62 | AVENIDA DE ÓSCAR ESPLÁ, ESQUINA REYES CATÓLICOS ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- LA VAQUERÍA DEL CAMP: Alimentación | 600488802 | CARRER SANT JOAN BOSCO, 10, 03005 ALACANT, ALICANTE
- LA YEMA PERFECTA PUESTO 139: Alimentación | 615 55 42 79 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- LACESTA, FRESH FOOD & HEALTHY SHOP: Alimentación | 673383902 | AVENIDA DEL HISTORIADOR VICENTE RAMOS, 6 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- LASERgarden: Belleza y bienestar | 650952243 | Av. Bruselas, 12 Centro Comercial GARDEN local 81, Alicante, Comunidad Valenciana, 03540, España
- LENCANT.COM: Decoración, iluminación y hogar | 618804460 | CALLE CONDE DE CASAS ROJA,1B ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03006, ESPAÑA
- LENCERIA- DROGUERIA RUBI: Droguería y perfumería | 693706140 | CALLE AAIUN, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03014, ESPAÑA
- LIBRERIA CILSA: Librería, papelería y material de oficina | 965122355 | C/ITALIA, 6
- LIBRERIA MAEVA: Librería, papelería y material de oficina | 659303335 | CALLE PINTOR MURILLO 25, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- LIBRERÍA RAÍCES: Librería, papelería y material de oficina | 656273359 | CALLE ÁLVAREZ SEREIX, 8, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- LIBRERIA RIALTO: Librería, papelería y material de oficina | 610999736 | AVENIDA COSTA BLANCA, 21 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- LIBRERIA SAN JORGE ARTICULOS RELIGIOSOS (AURELIANO IBARRA): Librería, papelería y material de oficina | 965250895 | CALLE AURELIANO IBARRA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- LIBRERIA SAN JORGE ARTICULOS RELIGIOSOS (MARVA): Librería, papelería y material de oficina | 965202402 | AVENIDA GENERAL MARVÁ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- LIU JO: Calzado | 965143900 | PLAZA DE CALVO SOTELO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- LO REPARO: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 633 61 00 70 | AVDA. HOLANDA 14 . LOCAL 75 CENTRO COMERCIAL FONTANA
- LUCEL ILUMINACION: Decoración, iluminación y hogar | 966300468 | AVDA ALCALDE RAMON HERNANDEZ Nº1
- LUIS LUNA JOYEROS: Joyería | 677834429 | CALLE SERRANO, 3, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- LUPE TEGAR: Calzado | 610998971 | PLAZA RUPERTO CHAPI, 4, BAJO
- LUZETE: Decoración, iluminación y hogar | 965 18 50 51 | AVENIDA DE NOVELDA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03011, ESPAÑA
- Ma´Cuca: Moda y complementos | 664491581 | AVENIDA DE HOLANDA 14, LOCAL 67, CENTRO COMERCIAL FONTANA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- MADDELTON: Moda y complementos | 654350360 | CALLE PINTOR CABRERA,12, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- MADEROTERAPIA CATTLEYA: Belleza y bienestar | 698903120 | CALLE CIUDAD DE BARI 1, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03014, ESPAÑA
- MAELISHOP SL: Belleza y bienestar | 682415925 | CALLE ALEMANIA, 27, BAJO IZDA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- MAGLIETTA: Moda y complementos | 692911304 | CALLE JUAN DE JUANES 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- MARABIERTO: Moda y complementos | 627648850 | AVENIDA MIRIAM BLASCO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- MAREL MUJER: Moda y complementos | 966591616 | CALLE ALVAREZ SEREIX, 3
- MARIA ABIAN: Moda y complementos | 655444535 | CALLE GARCÍA ANDREU, 18, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- MARIE SHOES: Calzado | 678701974 | CASTAÑOS 1
- MARISCOS CHEF: Alimentación | 658822489 | CALLE PINTOR GISBERT, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- MASCARADA: Moda y complementos | 657250243 | CALLE DE GÓNGORA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- Max Mini: Calzado | 965898557 | AVENIDA SALAMANCA Nº10, ALICANTE (03003)
- MAYTENA: Moda y complementos | 622393344 | CALLE POETA CAMPOS VASALLOS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- MEGAHOGAR: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 966181339 | Calle del Limonero, Alicante, Comunidad Valenciana, 03016, España
- MELA ROSE: Moda y complementos | 691265239 | CALLE CHURRUCA 2 LOCAL 20, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- MERCATERRETA: Alimentación | 669134311 | CALLE GENERAL ALDAVE, 38 BAJO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- MERCERIA MABI: Moda y complementos | 965209317 | CALLE POETA QUINTANA,21
- MI-MOVIL.ES ALICANTE: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 690218279 | C.C. GRAN VÍA LOCAL C5 C/ JOSÉ GARCÍA SELLÉS 2, 03015 ALICANTE
- MIGUEL ALMAGRO TORRECILLAS: Alimentación | 665682526 | AVENIDA PADRE ESPLÁ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA
- MILAR SEVERINO: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 629654880 | AVENIDA CONDE DE LUMIARES, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- MINNIMAL: Moda y complementos | CALLE POETA QUINTANA N12 |
- MIOPTICO ÓPTICA DEL MAR: Óptica | 965220220 | AVENIDA PERIODISTA RODOLFO SALAZAR 58, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA
- MIZAPA - Alfonso El Sabio: Calzado | 865552412 | AVENIDA ALFONSO EL SABIO -16
- MIZAPA - Reyes Catolicos: Calzado | 865525107 | CALLE REYES CATÓLICOS 13
- Mm SHOES - Alemania: Calzado | 965123218 | CALLE ALEMANIA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- Mm SHOES - Salamanca: Calzado | 966836265 | AVENIDA DE SALAMANCA, 6, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- MOMOS TAILORS: Moda y complementos | 662058726 | CALLE BAZÁN, 3
- MON TRÉSOR FASHION: Moda y complementos | 663949799 | CALLE CALDERÓN DE LA BARCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- MONICA DESVIAT PELUQUEROS: Belleza y bienestar | 667553943 | CALLE PADRE MARIANA, 32, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- MOODS BAKERY: Alimentación | 660021527 | CALLE ALEMANIA, COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA
- MUEBLES DE COCINA SOL: Decoración, iluminación y hogar | 965249531 | AVENIDA DE ALCOY, 105 - BAJO
- MUEBLES IBORRA: Decoración, iluminación y hogar | 650056766 | PLAZA DE ESPAÑA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- MUEBLES RIZO: Decoración, iluminación y hogar | 686486674 | PLAZA DE ESPAÑA, 1, BAJO
- MY HOGAR ARTICULOS PARA MI HOGAR: Decoración, iluminación y hogar | 965245415 | CALLE MARTIN LUTHER KING, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- MY LITTLE BEAUTY - General O'Donell: Belleza y bienestar | 666873336 | CL GENERAL O'DONELL 17 Pta. 28, ALICANTE
- MY LITTLE BEAUTY - Miriam Blasco: Belleza y bienestar | 666873336 | AVENIDA MIRIAM BLASCO 14 LOCAL 6, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- NATURA: Moda y complementos | 965 13 05 92 | AVENIDA DE LA ESTACION S/N, LOCAL 3 ( ESTACION RENFE )
- NATURA: Moda y complementos | 675289401 | PLAZA DE CALVO SOTELO ,N 5, BAJO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- NATURAL WORLD: Calzado | 658287265 | C/ SAN FRANCISCO,52 BAJO
- NEOBELLE: Belleza y bienestar | 965164616 | HISTORIADOR VICENTE RAMOS. NUM, 2 BAJO
- NICHI SEIJO: Calzado | 965125690 | AVENIDA DE MAISONNAVE, 33 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- NICHI SEIJO: Calzado | 965143900 | PLAZA DE CALVO SOTELO, 13, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- NINANINÓ: Moda y complementos | 966364238 | C/ PERIODISTA PIRULA ARDERIUS Nº 8 BAJO
- NOEMI SANCHEZ ESTILISTAS: Belleza y bienestar | 626 93 14 12 | AVENIDA PINTOR XAVIER SOLER, 1 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA
- NUESTRA CHARCUTERÍA: Alimentación | 656185169 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- NUEVOS ESPACIOS: Decoración, iluminación y hogar | 627871829 | CALLE PRADILLA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- NUKAK: Moda y complementos | 633635603 | CALLE DE RAFAEL ALTAMIRA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- O’MARA: Moda y complementos | 606685778 | CALLE FOGUERER, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- ODONELL CENTRO OPTICO: Óptica | 965202200 | C/ GENERAL ODONELL 16 (OPTICA )
- OLD GARAGE: Moda y complementos | 667508818 | CALLE ÁLVAREZ SEREIX, 9 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- OLÉ SURF: Moda y complementos | 965986493 | CALLE ALEMANIA, 34 BAJO
- OLGA SOLBES ELABORADOS CASEROS: Alimentación | 659308036 | MERCADO CENTRAL PUESTO 74
- ÓPTICA CIFUENTES: Óptica | 687002996 | CALLE PRINCESA MERCEDES, 11, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03006, ESPAÑA
- OPTICA CONDE: Óptica | 965922531 | AVDA CONDES SOTO AMENO NUM 26
- ÓPTICA CONGOST: Óptica | 653784197 | CALLE CARDENAL BELLUGA 17
- ÓPTICA CORREOS: Óptica | 619727838 | CALLE PABLO IGLESIAS 4
- ÓPTICA FEDERÓPTICOS LLEDÓ: Óptica | 965240514 | CALLE SAN MATEO 39, FEDERÓPTICOS LLEDÓ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- OPTICA INNOVA: Óptica | 966385485 | CONDOMINA, 36 OPTICA INNOVA
- OPTICA MOLINA: Óptica | 965216508 | CALLE POETA QUINTANA 42, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- OPTICA Nº5: Óptica | 965132319 | PINTOR CABRERA 11
- OPTICA NUEVA VISIÓN: Óptica | 965206711 | calle Calderón de la Barca, Alicante, Comunidad Valenciana, 03004, España
- OPTICA OPTIMA: Óptica | 649551148 | CALLE PINTOR CABRERA, 9, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- OPTICA PINOSO 9: Óptica | 675514519 | CALLE PINOSO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- ÓPTICA SAN BLAS: Óptica | 624805880 | CALLE PINTOR GISBERT 30, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- ÓPTICA SAN GABRIEL: Óptica | 966046035 | C/ PORVENIR DEL OBRERO Nº 57
- OPTICA SAN MATEO: Óptica | 965209155 | CALLE SAN MATEO, 24
- ÓPTICA SÁNCHEZ: Óptica | 697204104 | CALLE GARBINET, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- ÓPTICA TECNOVISIÓN: Óptica | 649084484 | CALLE BONO GUARNER 44, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- OPTICA TORREGROSA: Óptica | 665312465 | CALLE SAN FRANCISCO, 34, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- OPTICAS CONDE LUMIARES: Óptica | 685989674 | AVD.CONDE LUMIARES 35
- OPTICAS CONDE LUMIARES - CC Venecia: Óptica | 601204939 | AVDA.COSTA BLANCA 21 (CENTRO COMERCIAL VENECIA)
- OPTICAS CONDE LUMIARES - San Juan Bosco: Óptica | 965131538 | CALLE SAN JUAN BOSCO 10
- OPTIQ: Óptica | 965141813 | CALLE POETA QUINTANA, 7, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- OPTIVISION ALICANTE: Óptica | 9651226930 | C/ PINTOR CABRERA Nº 22, LOCAL A
- ORQUIDEA HAUS: Floristería y equipamiento de jardinería | 677494796 | ITALIA, 6
- OSIRIS WINE BOUTIQUE: Alimentación | 623177721 | CALLE PABLO IGLESIAS, 19
- OTOMAN: Decoración, iluminación y hogar | 692618656 | CALLE SAN MATEO 12, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- OXIGENATE BELLEZA Y BIENESTAR: Belleza y bienestar | 601305445 | AVENIDA DE LA CONDOMINA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- PACO PERFUMERÍAS - Alfonso el Sabio: Droguería y perfumería | 965 08 27 07 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- PACO PERFUMERÍAS - Pintor Aparicio: Droguería y perfumería | 647 830 982 | CALLE PINTOR APARICIO, 37 ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- PACO PERFUMERÍAS - Portugal: Droguería y perfumería | 965 12 64 61 | CALLE PORTUGAL, 38, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- PADEL NUESTRO: Deporte | 666933262 | CALLE SERRANO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- PALMAS PELUQUEROS: Belleza y bienestar | 678604722 | AVENIDA DE LA ESTACIÓN, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- PANADERIA MARI CARMEN FENOLL: Alimentación | 648 62 97 46 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- PAPELERIA CARLIN: Librería, papelería y material de oficina | 966377075 | C/PINTOR LORENZO CASANOVA, Nï¿½ 10
- PAPELERIA INGLADA: Librería, papelería y material de oficina | 609657272 | CALLE SAN MATEO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- PARAFARMACIA MEDITERRANEA: Belleza y bienestar | 655184040 | AVDA. PADRE ESPLA, 39 BAJO IZQ
- PASPARTÚ: Decoración, iluminación y hogar | 636444296 | CALLE PINTOR CABRERA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- PASTELERÍA VIOLET: Alimentación | 601063710 | CALLE ALBEROLA Nº59 BAJO
- PATAGONIA ALICANTE: Alimentación | 623415524 | AV. ALFONSO EL SABIO Nº10, PUESTO 76, (MERCADO CENTRAL ALICANTE)
- PATTY: Moda y complementos | 965218878 | CALLE DEL TEATRO 6, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- PC BOX: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965257332 | AV NOVELDA 33
- PC BOX: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965125026 | CALLE ISABEL LA CATOLICA,19 BAJO
- PC BOX: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965141706 | C/ ALVAREZ SEREIX, 1
- PELUQUERIA ARIES STUDIO Y SALON: Belleza y bienestar | 602652819 | CALLE POETA QUINTANA 1, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- PELUQUERÍA EXPERIENCE BEAUTY SALON: Belleza y bienestar | 722749571 | PLAZA PAPA JUAN PABLO II, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- PELUQUERIA JOHANNA: Belleza y bienestar | 965214084 | C POETA CAMPOS VASALLOS 54
- PELUQUERÍA RIANSARES ROMO: Belleza y bienestar | 965286052 | C/ASILO LOCAL N 4
- PELUQUERIA WONDER SAN BLAS: Belleza y bienestar | 691426170 | AV CONDES DE SOTO AMENO Nº 59 - 3005 ALACANT/ALICANTE (ALICANTE)
- PELUQUERÍA Y ESTÉTICA NELA: Belleza y bienestar | 640602246 | PLAZA NAVARRO RODRIGO, 10 ESQ. FOGLIETTI
- PEPA MIRALLES ESTILISMO Y PELUQUERIA: Belleza y bienestar | 638069069 | AVENIDA DE LA ESTACION NUMERO 5 LOCAL 17
- PERFUMERIA PRIETO: Droguería y perfumería | 627249954 | AVENIDA DOCTOR GADEA, 18, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- PERFUMERÍA AZUL: Droguería y perfumería | 696936020 | CALLE SAN MATEO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- PERFUMERIA YAINOE: Droguería y perfumería | 628554473 | CALLE PINTOR GISBERT, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- PESCADERÍA NEUS: Alimentación | 691 67 43 61 | CALLE SAN PABLO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- PESCADERIAS BEGOÑA: Alimentación | 662042887 | CALLE SAN PABLO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- PESCADOS CASAS: Alimentación | 655861747 | MERCADO MUNICIPAL DE BENALÚA PUESTO 3Y4
- PESCADOS CORONA: Alimentación | 671673602 | MERCADO CENTRAL ALICANTE PUESTO 189
- PESCADOS MIGUEL Y SUSANA: Alimentación | 965141168 | AVD. ALFONSO DÉCIMO EL SABIO 10, MERCADO CENTRAL, PUESTO 187_188_177
- PESCADOS PACO Y REME: Alimentación | 647 57 31 15 | CALLE SAN PABLO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- PESCADOS RISUEÑO: Alimentación | 655967136 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- PESCADOS Y MARISCOS ALEX: Alimentación | 635271535 | ALFONSO Dï¿½CIMO EL SABIO, N10, MERCADO CENTRAL, PUESTO232
- PESCADOS Y MARISCOS BAEZA mercado Benalua: Alimentación | 676979126 | CALLE PÉREZ MEDINA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03006, ESPAÑA
- PESCADOS Y MARISCOS FELETE: Alimentación | 636206113 | MERCADO CENTRAL PUESTO 182
- PESCADOS Y MARISCOS PABLO: Alimentación | 655607074 | CALLE SAN MATEO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- PIKOLINOS: Calzado | 965087622 | AVENIDA DE FEDERICO SOTO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- PLAYMYCENTER: Juguetería | 966933011 | CARRETERA DE OCAÑA, 12, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03006, ESPAÑA
- POLLERIA MANELL: Alimentación | 652403172 | CALLE DEL ASILO, 5, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- POLLO Y JAMON: Alimentación | 628176438 | PLAZA AMÉRICA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- POR LOS PELOS: Belleza y bienestar | 677112199 | AVENIDA DEL HISTORIADOR VICENTE RAMOS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- PRIMICHI (CC PLAZA MAR 2): Calzado | 676432318 | (CC PLAZAMAR2) AV DENIA S/N LOCAL B61
- PRIMICHI (PINTOR APARICIO): Calzado | 676432318 | CALLE PINTOR APARICIO 38
- PRINK IRIPARO: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 610546263 | AVENIDA DE AGUILERA, 51, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- PRODUCTOS DEL MAR BERMEJO: Alimentación | 965215774 | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO 10
- PROMOSOFA: Decoración, iluminación y hogar | 673508513 | AVENIDA DE NOVELDA 215, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- PUNTOREPAIR: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 633145925 | AVENIDA BENITO PÉREZ GALDÓS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- PUROEGO: Moda y complementos | 865522184 | CALLE GENERAL LACY NUMERO 3
- Pynchon & Co: Librería, papelería y material de oficina | 635957283 | CALLE SEGURA, 22, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- RELOJERÍA OYAG: Joyería | 965267055 | AVDA. HOLANDA 12 . LOCAL 61 CENTRO COMERCIAL FONTANA
- REME ANTON: Moda y complementos | 966085369 | CALLE ADRIÁN PASTOR, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA
- RINCÓN DE VIÑA: Alimentación | 607971369 | MERCADO CENTRAL DE ALICANTE PUESTO 116
- ROCIO MARTÍNEZ CENTRO DE ESTÉTICA: Belleza y bienestar | 652336540 | CALLE SANTA FELICITAS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- S.G ZAPATERIA: Calzado | 966351109 | POETA BLAS DE LOMAS 1
- SACHA PIEL: Calzado | 966004439 | PADRE ESPLA 24
- SALAZONES MAR MENOR: Alimentación | 965140222 | CALLE CÁPITAN SEGARRA, 9
- SALVADOR VIDAL: Moda y complementos | 654886891 | AVDA. HOLANDA, 16 C.C. FONTANA LOCAL 74
- SANTIVERI.ALICANTE: Belleza y bienestar | 666498466 | CALLE POETA QUINTANA 9 BAJO (TIENDA SANTIVERI)
- SAXO: Calzado | 648259485 | CALLE SERRANO, 4, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- SAXO: Calzado | 687787421 | AVENIDA DE DENIA, 32, CENTRO COMERCIAL PLAZA MAR, LOCAL A6, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03016, ESPAÑA
- SELFA ESTÉTICA: Belleza y bienestar | 605784350 | CALLE SAN CARLOS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- SLIDEINLINE: Deporte | 965140992 | CALLE EBANISTERÍA 36 Nave 3 Alicante 03008
- SOKO BEAUTY EXPERIENCE: Belleza y bienestar | 677464017 | JUAN SANCHIS CANDELA 23A PUERTA 4
- SOPHIA: Moda y complementos | 653409010 | CALLE DATO IRADIER, 29, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- SOSPORTÁTILES: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 966591224 | CALLE INGENIERO CANALES, 2, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA
- SOTKATT: Deporte | 687922020 | CALLE PINTOR LORENZO CASANOVA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- SPORT TONO: Deporte | 695589725 | C/ CONCEJAL LORENZO LLANERAS, 7
- SPORT TONO: Deporte | 695700694 | C/ PINTOR APARICIO, 35
- STILOSOFA: Decoración, iluminación y hogar | 687508033 | CALLE SAN VICENTE, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- STUDIO HC.: Decoración, iluminación y hogar | 627769897 | CALLE PARDO GIMENO, 11 C
- SUBIZA IMAGEN: Belleza y bienestar | 678959880 | AVENIDA DE ANSALDO, 31, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
- SUEÑOS: Moda y complementos | 966300289 | CALLE GERONA, 19
- SUMYPEL: Belleza y bienestar | 600810410 | CALLE ITALIA, 14 BAJO
- SUPERMERCADO COMESTIBLES, ULTRAMARINOS Y CHARCUTERÍA LOLI: Alimentación | 699078026 | PLAZA DE ARGEL, GALERÍAS COMERCIALES, PRIMERA PLANTA, Nº 37
- SUPERMERCADO HNOS PARRA LEVANTE: Alimentación | 627078276 | CALLE FRANCISCO MONTERO PÉREZ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03009, ESPAÑA
- T-CUIDA SAN MATEO: Belleza y bienestar | 695883416 | CALLE DOCTOR NIETO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- TECNOFIX INFORMATICA (REPARACION MOVILES): Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 966350462 | CALLE PADRE MARIANA, 40, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- TELEINFO: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 966149080 | CALLE GASSET Y ARTIME, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- TEN SENSACIONES: Alimentación | 677309031 | AVDA HISTORIADOR VICENTE RAMOS, 9
- TERRAVIVA - CENTRAL: Mascotas | 965115152 | C/ COMERCIO
- TERRAVIVA - CENTRO VENTA VIDA: Mascotas | 965179797 | C/ ISISDORO DE SEVILLA 69
- TERRAVIVA - FRAJOMI: Mascotas | 965158558 | AVD GOLETA 7
- TESCOMA: Decoración, iluminación y hogar | 671672073 | C/PINTOR LORENZO CASANOVA, 3
- THE BARBER SHOP FERNANDO GILABERT: Moda y complementos | 966149072 | AVENIDA PERIODISTA RODOLFO SALAZAR Nº31
- THE CANNABIS SHOP: | 607 749 952 | CALLE RAFAEL ALTAMIRA 13
- TIENDA MOA: Moda y complementos | 608228897 | CALLE PABLO IGLESIAS, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- TIENDA MONUMENTAL: Decoración, iluminación y hogar | 695426153 | CALLE DEL CAPITÁN SEGARRA 1, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03004, ESPAÑA
- TODO POR EL MANGA: Ocio y tiempo libre | 965927966 | CALLE GENERAL O'DONNELL, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- TONO SPORT: Deporte | 695700223 | AVENIDA SANTANDER ,17. LOCAL 28 29
- TRENDSPLANT: Moda y complementos | 865798743 | CALLE PINTOR CABRERA 14, LOCAL 18
- TRISMAR: Moda y complementos | 727784182 | C/ REYES CATÓLICOS Nº24-LOCAL BAJO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- TURRONES CANDELA ESPI: Alimentación | 966297865 | AVD CONSTITUCION 3 LOCAL DERECHA
- TURRONES MONERRIS SIRVENT 1885: Alimentación | 650474793 | AVDA. ALFONSO EL SABIO. FRENTE FACHADA MERCADOCENTRAL
- TUS ARREGLOS: Moda y complementos | 627318599 | Calle Pintor Lorenzo Casanova 5, Alicante, Comunidad Valenciana, 03003, España
- TUSOFA: Decoración, iluminación y hogar | 687508033 | CALLE JAIME SEGARRA 69, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- TUTU KIDS SHOES ZAPATERÍA INFANTIL: Calzado | 966119976 | CALLE SAN FRANCISCO 33
- UNDISCAL COMFORT: Calzado | 691431871 | CALLE GERONA 33
- UNISA: Calzado | 637085465 | AVENIDA DOCTOR GADEA 23, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA
- URBAN HAIRCUT: Belleza y bienestar | 679682804 | CALLE BONO GUARNER 6, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03005, ESPAÑA
- VALENTIN SANCHEZ: Decoración, iluminación y hogar | 664320344 | CALLE GENERAL O´DONELL, 13
- VAZQUEZ JOYEROS: Joyería | 965218053 | CALLE DATO IRADIER, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA
- VERUM NATURA: Belleza y bienestar | 609443189 | C. ALVAREZ SEREIX, 12. BAJO IZQDA
- VISION ALICANTE: Óptica | 646815659 | CALLE PARDO GIMENO, 25 BAJO ( OPTICA )
- VITTORIO CATALDO: Moda y complementos | 619267368 | CALLE SAN FRANCISCO, 61, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA
- WANAKAY: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965675952 | PLAZA DE LA VIÑA 3 BAJO
- WANAKAY: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965675952 | SAN MATEO 4 BAJO
- WANAKAY: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965675952 | FEDERICO SOTO 6 BAJO
- WANAKAY: Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | 965675952 | PLAZA NAVARRO RODRIGO 11 BAJO
- WILLIOT: Moda y complementos | 966839269 | FEDERICO SOTO, 10
- WINEHASS: Alimentación | 680923980 | AVENIDA GOLETA 3, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA
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