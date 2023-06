El 15 de junio se pone en marcha el plan de vacaciones y refuerzo de verano de la Conselleria de Sanidad, que afecta a 28 centros de atención sanitaria de la provincia de Alicante en las zonas turísticas de mayor afluencia de población en verano mediante el incremento de personal en centros de salud o consultorios de playa.

Este año el plan se prolongará un mes más, con una inversión de 72,2 millones para contratar a más de 7.000 trabajadores en toda la Comunidad entre médicos, enfermeras, celadores, auxiliares y técnicos. Sanidad empezó en enero a preparar este plan pero la bolsa de médicos está agotada. El Consell, de manera extraordinaria, ha decidido captar a estudiantes de Medicina que se licencian ahora para poder realizar sustituciones de verano en los centros de salud. Es decir, médicos sin el MIR de la especialidad, que dura de media cinco años de formación.

Críticas

Una práctica criticada por sociedades científicas médicas y sindicatos, que creen que si las condiciones laborales fueran mejores, habría suficientes médicos y estos no se irían a otras comunidades o países. La situación se produce en todas las áreas de salud, también en los de la provincia de Alicante, y sobre todo en las que funcionan por concesión como son los departamentos de los hospitales de la Marina Alta y Vinalopó.

También en otros como el departamento de Elche-Hospital General, que desde la secretaría de Atención Primaria ha enviado una nota a la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández para "todos los estudiantes de 6º del Grado de Medicina que vayan a finalizar la carrera en junio de 2023 y estén interesados en trabajar durante este verano en el Servicio". Así como para hacer reconocimientos médicos a partir de junio en Almoradí.

Desde la Conselleria de Sanidad se afirma que, cuando no hay nadie en bolsa, de forma extraordinaria se permite hacer contratos temporales a médicos que tienen la carrera pero no han hecho todavía la especialidad. "Es algo que se hace de forma extraordinaria y temporal", insisten las fuentes.

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ( SoVaMFiC) se opone frontalmente a la contratación de médicos sin el MIR para Medicina de Familia, que es una especialidad, "una práctica generalizada en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana argumentando sus gestores que no hay médicos en bolsa de trabajo para sustituciones".

Peligro

"Habría que preguntarse por qué no hay médicos y plantear soluciones para retener el talento de los que formamos y captar a todos los que se fueron por unos u otros motivos. Es una práctica que pone en peligro la seguridad y la salud de los ciudadanos", afirma la entidad que preside la médico de Familia Ilicitana Mari Ángeles Medina.

"Habría que preguntarse por qué no hay médicos y plantear soluciones para retener el talento de los que formamos y captar a todos los que se fueron por unos u otros motivos. Es una práctica que pone en peligro la seguridad y la salud de los ciudadanos" Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria

Esta organización entiende que este tipo de contrataciones puede suponer un incremento importante de eventos adversos de seguridad del paciente con errores diagnósticos; "y contribuyen a desprestigiar a ojos de los ciudadanos la ya maltrecha Atención Primaria transmitiendo la idea de pauperización de este nivel asistencial, clave para articular el primer contacto que la mayoría de las personas tienen con el Sistema Nacional de Salud, así como para la continuidad asistencial de los pacientes crónicos y de la ciudadanía en general".

Esta sociedad médica recuerda que, por normativa, desde 1995 en España, para trabajar en los centros de salud de la red pública del Sistema Nacional de Salud, sólo se pueden contratar a especialistas vía MIR de Medicina Familiar y Comunitaria.

"En otras comunidades autónomas esta normativa se cumple a rajatabla, como en Madrid, no así en la Comunidad Valenciana, donde ya en 2012 nuestra sociedad científica denunció esta práctica. Si bien por motivos de la pandemia que hemos sufrido en los últimos años se abrió una vía excepcional a la contratación por motivos obvios a otros profesionales sin el título de especialistas, esta vía se debe derogar y no excusarse en ella para contratar fuera del estado de excepción que supuso la pandemia".

"Si bien por motivos de la pandemia que hemos sufrido en los últimos años se abrió una vía excepcional a la contratación por motivos obvios a otros profesionales sin el título de especialistas esta vía se debe derogar" Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria

Mejora de condiciones

En este sentido, la Sociedad de Medicina Familiar considera que a ojos de los futuros especialistas esta medida transmite un enfoque de devaluación del colectivo y contribuye a que sean cada vez menos los estudiantes que deseen cursar esta especialidad; y solicita a la Conselleria de Sanidad que desista de la incorporación de estos profesionales y que, en su lugar, se ofrezcan condiciones laborales y profesionales que aseguren la calidad asistencial y destierren la idea de que existe un nivel asistencial de primera con especialistas, y un nivel asistencial de segunda sin especialistas.

"No es comprensible que se plantee la contratación de médicos sin especialidad para ejercer la Medicina Familiar y Comunitaria, porque es algo que nunca se haría con otras especialidades. La misión de los gestores y las administraciones es, a día de hoy, aportar urgentemente soluciones laborales y profesionales en forma de un nuevo modelo de Atención Primaria para responder a las necesidades de salud de nuestra población".

Talento

La médico de Familia María José Gimeno, secretaria provincial del Sindicato Médico, apunta también que es una práctica habitual en todos los departamentos de salud. "Desde luego no nos parece lo deseable aunque es cierto que a esto se ha llegado por una malísima planificación de recursos humanos y más vale contratar a estos profesionales que no tener a nadie. Hay que intentar retener el talento y mejorar las condiciones laborales para que esto que insisto no es lo deseable no se dé".

"No nos parece lo deseable aunque es cierto que a esto se ha llegado por una malísima planificación de recursos humanos y más vale contratar a estos profesionales que no tener a nadie" María José Gimeno - Secretaria provincial del Sindicato Médico y médico de Familia

No obstante, el sindicato de médicos aconseja a sus afiliados graduados en Medicina que aún no tienen el MIR que se preparen la especialidad para poder ejercer no solo en la privada, también en la pública. La organización, para su sorpresa, ha recibido llamadas de estudiantes, es decir, que no han acabado la carrera de Medicina, para informarse para poder trabajar.