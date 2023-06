El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se compromete a ser "generoso" con los grupos de la oposición en el reparto de asesores. En total, el regidor popular tiene hasta 29 sueldos para personal de confianza a distribuir, aunque todavía no ha desvelado cuántos le corresponderán a cada partido. Se trata de una decisión que compete a Alcaldía. "Hemos hecho ya el reparto para Gabinete de Prensa, Protocolo y Alcaldía. Esa es la primera tanda. Ahora vamos a sentarnos porque hay que dar cobertura a otras necesidades y tengo que ver la asignación con otros grupos. Espero que todo el mundo acabe contento, aunque todos querrán más. Me pedirán mucho y daré lo que pueda. Pero hay que actuar con generosidad, es absurdo racanear. Eso sí, eos puestos no están para cubrir otras componendas", ha señalado Barcala, a respuesta de los medios tras un acto en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

El regidor popular, por otro lado, también ha confirmado que propondrá que todos los concejales del Pleno de Alicante tengan sueldo, ya sea con dedicaciones exclusivas (la ley permite un maximo de veinte), con dedicaciones parciales (con un 75% del sueldo) o con retribuciones en calidad por ejemplo de diputados provinciales. "Mi intención es que todos los concejales tengan su retribucion por su trabajo", ha subrayado. La ubicación de los concejales de Vox en el Pleno de Alicante, primer frente entre la izquierda y Barcala Respecto al sueldo que cobrarán los concejales, Barcala ha abierto la puerta a una subida de sueldo, aunque sin ninguna concreción. "No tengo tomada una decisión. Estamos viendo qué hacen otros ayuntamientos. El pleno de organización está para eso. Yo estoy abierto -ha apuntado- a escuchar las alternativas, incluso a quienes planteaban reducciones. El nivel salarial en Alicante dista mucho de lo fijado por el Gobierno para un municipio como Alicante. De hecho, tenemos los sueldos más bajos de las tres capitales [de la Comunidad Valenciana]. Es obligatorio hacerlo y dará los titulares que tenga que dar. Será para los próximos cuatro años", ha explicado el regidor popular, quien tiene previsto convocar a finales de la próxima semana el conocido como pleno de organización, donde se tienen que aprobar los sueldos para los concejales. Barcala, en cambio, se ha mostrado más tajante en la distribución de los grupos políticos en el Pleno de Alicante. "No hay alternativa. Los grupos tienen el número que tienen de concejales, y yo no tengo la culpa de tener los concejales que tenemos. Hay que respetar el orden y el peso específico", ha apuntado, a la vez que ha defendido el reparto que ya se dispuso en el primer pleno del mandato, el de la "bolita": "La parte principal de la bancada de la oposición la ocupa el PSOE, que tiene ocho concejales, pero también tiene que tener presencia el segundo grupo, que tiene cuatro. Y el resto de grupos ya apañarse", ha añadido, con alusión a Vox, que tiene dos puestos en primera fila, frente a los cinco de los socialistas. Barcala ha descartado otras opciones, como las planteadas por la izquierda para evitar situarse junto a Vox: "Yo estuve dos años en una silla y no es cómodo ni digno. Hay cosas que no hacen gracia [respecto a compartir bancada la izquierda y la ultraderecha], pero luego terminas haciéndote amigo de los compañeros de bancada". Más lío en el PSOE: Barceló planta a la Ejecutiva de Franco, que ahora le intenta imponer a los asesores Por último, Barcala ha anunciado que Mari Carmen de España seguirá siendo la portavoz "política" del PP, mientras que Manuel Villar y Ana Poquet ejercerán de portavoces del equipo de gobierno, siendo los encargados de dar cuenta de lo aprobado en las juntas de gobierno de los martes. Por ahora, Villar será el portavoz y Poquet la adjunta, aunque la idea es que intercambien los roles con el paso del tiempo.