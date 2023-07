Adiós al amianto en los colegios. La Conselleria de Educación trabaja ya en la retirada de amianto de los colegios públicos de Alicante Azorín, El Tossal y Emilio Varela, así como en el CEIP San Fernando. Los últimos que quedaban con este material cancerígeno.

Desde esta semana ya se está acometiendo la retirada del amianto, mientras que la pasada empezaron los trabajos previos. El pasado lunes 26 de junio se firmaron las actas de inicio de obras y las dos empresas contratistas comenzaron los trabajos previos con el fin de empezar ya propiamente con el desamiantado a partir del 3 de julio.

Educación cuenta ya con todos los permisos de obras y planes de trabajo (Invassat e Inspección de Trabajo) aprobados y la confirmación por parte del Ayuntamiento de Alicante que los conserjes de los CEIP Azorín, El Tossal y Emilio Varela no residirán en el colegio durante las obras.

El plazo de realización de las obras en cada una de las 4 actuaciones es de dos meses. La obra de la Azorín y del CEIP San Fernando la hace la empresa Proyectos y Subcontratas SL, y la del CEIP El Tosal y del CEIP Emilio Varela la empresa Esclapés e Hijos SL.

Con estas cuatro actuaciones, este verano se elimina definitivamente el fibrocemento de las cubiertas de los centros educativos públicos de la ciudad de Alicante

En junio de 2015 había 11 centros educativos de la ciudad de Alicante con fibrocemento sobre los cuales los gobiernos anteriores no habían planificado ninguna actuación. Este verano se ha retirado el amianto de los cuatro últimos centros pendientes, obras que solo se pueden hacer en verano porque son de gran envergadura.

Las obras para la retirada del fibrocemento del CEIP Azorín, CEIP Emilio Varela y CEIP El Tossal, estaba adjudicada y planificada para el verano de 2021 pero no pudieron comenzar debido a que el Ayuntamiento no dio solución de habitabilidad a los conserjes que viven en los tres centros. Esta circunstancia obligó a posponerlas para el verano de 2022, pero a pocos días del inicio de las mismas la empresa adjudicataria de las tres obras se negó a hacer la actuación si la Conselleria no aprobaba un importante modificado de obras que desde el Consell se consideraba injustificado.

Al negarse la empresa a ejecutar las obras, la Conselleria rescindió el contrato y tuvo que volver a sacarlas a concurso público.

Balance

Desde la Generalitat se destacó que en junio de 2015, la Conselleria se encontró con 73 centros educativos con fibrocemento en las comarcas de Alicante. "A fecha de hoy ya se ha retirado el amianto en 65 de estos centros (en el 89 %). Hay que recordar que en la legislatura 2011-2015, el anterior Consell del PP solo llevó a cabo la retirada de amianto de 2 centros educativos de las comarcas de Alicante", señalaron fuentes de la Conselleria.

De los ocho centros con cubiertas de fibrocemento que quedan, la Conselleria ha planificado retirar este verano el amianto en los 4 de Alicante ciudad. Las otras 4 actuaciones están delegadas por la Conselleria en los ayuntamientos a través del plan Edificant (CEIP Virgen del Rosario de Albatera, CEIP Rosalia Bondia de Pego, CEIP Azorín de Monòver y CEIP Azorín de Santa Pola). Estos cuatro ayuntamientos tienen asignada la inversión por parte de la Conselleria para ejecutar estas obras.