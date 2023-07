Tras 1.210 días de uso obligatorio, más de tres años por tanto, la obligatoriedad de las mascarillas llega a su fin. Desde que en febrero se suprimiera su uso forzoso en el transporte público, ya solo había que ponérselas para entrar a hospitales, farmacias y centros sociosanitarios pero desde este miércoles es una opción voluntaria.

Primero para ir por la calle y después en espacios cerrados, tuvimos que incluir las mascarillas en la rutina de la noche a la mañana cuando el Gobierno aprobó el estado de alarma e impuso su uso para frenar la oleada de contagios y víctimas a causa de la pandemia de covid-19, que en la provincia se ha cobrado 3.997 fallecidos desde su inicio, según los últimos datos de Sanidad, y 539.948 contagiados.

La mascarilla se quedará solo en los quirófanos, como sucedía antes de la crisis sanitaria, para no contaminar intervenciones quirúrgicas; en zonas de pacientes grandes inmunodeprimidos como trasplantados; en áreas donde se atiende a pacientes de covid; en UCIs y en general en unidades con pacientes vulnerables siguiendo las recomendaciones de control de infección aconsejadas por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales.

En Urgencias

Así como en las Urgencias hospitalarias o de Atención Primaria, incluida la sala de espera, para pacientes y sanitarios que hacen el triaje o el cribado en boxes. En los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, aunque no se recomiende su uso universal, se considera necesario tomar precauciones adicionales si hay síntomas en trabajadores, residentes o visitantes, para evitar brotes.

El cubrebocas pasa por tanto a ser altamente recomendable para proteger a la población vulnerable: los profesionales sanitarios instan a usarla como protección frente a contagios en momentos de enfermedades respiratorias. Coinciden en que se debe aprovechar para mantener las normas de buen uso de protección respiratoria que la ciudadanía lleva a cabo en otros países, no solo en hospitales sino en zonas de aglomeración como el transporte público.

La supresión del uso imperativo de las mascarillas se recibe con alegría por ciudadanos y sanitarios de la provincia porque es posible por el descenso de los contagios de covid y de su gravedad. Además, va unida al fin de la crisis sanitaria decretado ayer por el Consejo de Ministros, que entran en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado este miércoles.

El Gobierno considera pertinente la transición hacia un nuevo manejo de la enfermedad de una manera sostenible a largo plazo, de acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más de tres años después, podemos, sin bajar la guardia, decir adiós a una pandemia que ha marcado nuestras vidas”, dijo el ministro de Sanidad, José Miñones.

Era el momento

Los médicos de Preventiva y Salud Pública consideran que ya era el momento. "Era un clamor que se quitaran porque los hospitales son uno de los sitios más seguros para no contagiarse de covid y más ahora en verano que estamos fuera de temporada de enfermedades respiratorias y epidémicas. Mantener la mascarilla en todos los centros sanitarios en todas las áreas y en todos los ámbitos era ridículo", sostiene el doctor Juan Francisco Navarro, jefe de Sección de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elche y presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública.

"La Sociedad de Medicina Preventiva emitirá una normativa para aprovechar todo lo aprendido y para dejar estructurado que hay que tener un nivel mayor de protección respiratoria que el que hemos tenido hasta ahora". Doctor Juan Francisco Navarro - Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública

Esta entidad emitirá una normativa específica en septiembre con recomendaciones sobre el uso de mascarillas postcovid para "aprovechar todo lo aprendido y para dejar estructurado que hay que tener un nivel mayor de protección respiratoria que el que hemos tenido hasta ahora".

En todo caso, los servicios de Medicina Preventiva consideran que el cambio de uso será progresivo y prevén que durante un tiempo convivan personas que la quieran llevar y otras que no hasta una vuelta total a la normalidad. Navarro recuerda que las mascarillas están hechas con derivados del petróleo, por lo que tienen un gran impacto sobre el medio ambiente y está en el debate cómo las procesamos por lo que entiende que era una medida que tenía que llegar ya. "En otoño e invierno, según la situación, ya veremos si hay que cambiar".

Menos contagios

"Como hemos vivido la evolución de la fase más intensa y más leve del coronavirus, estamos en un momento en que podemos permitirnos dar el siguiente paso, aunque no con todos los pacientes, con lo cual la mascarilla no será 100% fuera. Básicamente no la usaremos pero sí en momentos puntuales y con pacientes de riesgo", señala la enfermera de Alicante Inma Flores. La sanitaria admite que "tenemos en general alegría: se quita porque hay muchos menos contagios y menos virulencia".

"Como hemos vivido la evolución de la fase más intensa y más leve del coronavirus, estamos en un momento en que podemos permitirnos dar el siguiente paso. Tenemos en general alegría, se quita porque hay muchos menos contagios y menos virulencia" Inma Flores - Enfermera en Alicante

"Las mascarillas son casi historia. Lo trascendente es lo positivo que es, porque significa que la pandemia pasa ya página y que en estos momentos la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que el covid-19 es un virus respiratorio más", recalca también el conseller de Sanidad en funciones, Miguel Mínguez.

En este sentido, ha subrayado que el uso de las mascarillas pasa a ser "responsable" y ha apelado a que las utilice "toda persona que tenga una infección vírica respiratoria para disminuir la posibilidad de contagio".

"Las mascarillas son casi historia. Lo trascendente es lo positivo que es, porque significa que la pandemia pasa ya página" Miguel Mínguez - Conseller de Sanidad en funciones

Igualmente, ha apuntado que ahora se recomienda su uso para áreas vulnerables en los centros de salud, en los hospitales y en los servicios públicos de atención de ancianos. "Es una gran noticia y un gran recordatorio de lo que sufrimos durante un tiempo muy prolongado, más de mil días", ha remarcado.

Síndrome de Estocolmo

Los médicos de Atención Primaria tienen sentimientos encontrados. Por un lado son conscientes de que el contexto epidemiológico es favorable para tomar la decisión de quitar las mascarillas pero por otro "han salvado tantas vidas que pensamos que se deben conservar cuando la necesidad lo requiere", señala Mari Ángeles Medina, médico de Familia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

"Si un paciente tiene síntomas de cualquier viriasis, sea covid, gripe, virus del catarro común, cualquiera que sea transmisible por las gotitas, la mascarilla va a ser beneficiosa" Mari Ángeles Medina - Médico de Familia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar

La doctora apela al sentido común. "Si un paciente tiene síntomas de cualquier viriasis, sea covid, gripe, virus del catarro común, cualquiera que sea transmisible por las gotitas, la mascarilla va a ser beneficiosa. Si los pacientes en esas condiciones vinieran al centro de salud con mascarilla sería de agradecer para evitar la transmisión en las salas de espera y a nosotros mismos, los profesionales".

Medina afirma que muchos sanitarios no se la quitarán en su puesto de trabajo. "Tenemos un poco de síndrome de Estocolmo. Es momento de recordar lo mal que lo hemos pasado. Quitar las mascarillas significa que las tuvimos que llevar, y que muchos pacientes de nuestras consultas han fallecido, o han estado muy my graves por culpa del covid. Hemos normalizado entre nosotros tener la mascarilla. Vamos a proteger a nuestros pacientes y a protegernos pidiendo sentido común, solidaridad y que la gente mire por los demás y vaya al centro de salud y al hospital con mascarilla si tiene síntomas porque así protege a los demás".

"Tenemos un poco de síndrome de Estocolmo. Quitar las mascarillas significa que las tuvimos que llevar, y que muchos pacientes de nuestras consultas han fallecido, o han estado muy graves por culpa del covid" Mari Ángeles Medina - Médico de Familia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar

En la misma línea, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, señala que "ha llegado el momento de quitar las mascarillas pero en momentos de enfermedades respiratorias no estaría de más utilizarlas como medida de protección frente a contagios, sobre todo teniendo en cuenta la protección para colectivos vulnerables".

"Ha llegado el momento de quitar las mascarillas pero en momentos de enfermedades respiratorias no estaría de más utilizarlas como medida de protección frente a contagios" Monserrat Angulo - Presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante

Entre los pacientes hay de todo. En el acceso al centro de salud de San Blas (Alicante) se cruzan los pacientes sin cubrebocas con aquellos que la mantienen, bien por desconocimiento de la medida o por precaución. Remedios González la lleva en la mano y decide ponérsela. "Tampoco molesta nada, en estos sitios prefiero ponérmela. Entonces, ¿ya se liquida para siempre?", pregunta.

A la alicantina Cristina Cano le parece bien su eliminación. "Llevo la mascarilla por seguridad para venir al centro de salud pero ya tocaba respirar".