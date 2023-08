El Patronato de Turismo de Alicante ha recibido esta semana dos noticias: una buena y una mala y las dos hacen referencia al nuevo servicio de socorrismo de las playas de la ciudad alicantina. La buena es que Hacienda ha levantado la suspensión en el proceso de contratación y que, por lo tanto, puede volver a poner en marcha el proceso de contratación. La mala es que, a pesar de que la nueva responsable municipal le ha dado prioridad, la cuantía (más de 3,3 millones, marca unos plazos largos.

Así la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha avanzado que el organismo autónomo ya trabaja en la “modificación de los pliegos para adaptarlos a la resolución del Tribunal Administrativo” Central de Recursos Contractuales (TACRC). La edil ha apuntado que la previsión es que este próximo mes de septiembre se haga un nuevo anuncio en el perfil del contratante, una vez rehecho de acuerdo y las empresas presenten las ofertas.

Se inician, pues, unos trámites que llevarán meses porque así lo marca la ley a tenor de la cuantía del contrato. Cabe recordar que el servicio salió a licitación por 3.388.432,17 euros para un periodo de tres años. Además, el documento prevé que se puedan realizar dos prórrogas de un año cada una. Al final, el coste previsto por año es de cerca de 1,2 millones. No obstante, Poquet ha destacado que “el operativo estará previo al plazo de vigencia”, es decir, en Semana Santa de 2024.

Recalcular

Desde el sector se ve con expectación que se haya podido desatascar la propuesta y que se pueda afrontar con garantías la próxima temporada, pues la actual finaliza tras el puente de octubre y con total seguridad, será la actual UTE formada por Ebone Servicios y Erubesur la que preste servicio hasta el 15 de septiembre (temporada alta) y los fines de semana y festivos hasta el 12 de octubre. La diferencia es el número de efectivos que se reduce de 46 a 14 personas.

El principal hándicap municipal reside en el aumento económico que deberá inyectar al contrato, pues el tribunal primero pidió que se ajustaran los sueldos a los salarios mínimos interprofesionales (SMI) y, posteriormente, se le pidió que incorporara los costes de los transportes de entrada y salida de los socorristas desde su base a los puntos de vigilancia. El cálculo aún no está determinado y no se conocerá hasta que salga el nuevo documento.

El presupuesto estará por encima de los 3,38 millones para atender la vigilancia de playas alicantinas y Tabarca durante los próximos tres años

Otras consideraciones que han marcado desde el sector es la inclusión de las dos casetas al estilo Miami. En la actualidad, representan más un puesto turístico para hacer fotos que no un punto de vigilancia que requeriría del equipo humano habitual que se puede observar en las sillas. Por último, una cuestión que preocupa es la adaptación que se haga de los costes “reales” como indica el TACRC, pues es un concepto interpretativo.

Servicio atragantado

Pero todas estas cuestiones no tendrán respuesta hasta que se publique el nuevo pliego. Tanto desde la administración como desde el campo del socorrismo se espera que la tercera sea la buena, pues de manera inusual este contrato se ha visto paralizado dos veces. Este hecho provocó que se forzara una prórroga de urgencia que vino acompañada de polémica. La cronología es algo perversa, porque la actual atención de las playas alicantinas la ha acabado gestionando la empresa que ganó el concurso en 2020 y renunció por no poder asumir la subida que provocaba la implantación del nuevo SMI. En este ínterin, lo asumió otra sociedad que no quiso abordar este plazo extra. En definitiva, un galimatías que parece que va camino de resolverse.

Las adaptaciones del segundo intento, más las que ahora imprima Turismo, permitirán mejoras cualitativas y cuantitativas. Un apunte interesante es que, salvo cambios, el Patronato divide la playa de San Juan en dos. Una parte tendrá socorristas en verano (1 de junio al 15 de septiembre), en Semana Santa (desde el sábado anterior al Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua) y en Santa Faz, mientras que la otra mitad (la más próxima a El Campello) también tendrá vigilancia los fines de semana y días festivos durante el mes de mayo y en el último mes de vigilancia, entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre.

El perfil del contratante recoge el anuncio del levantamiento de la suspensión. Es la segunda paralización que sufre el pliego

Entre las principales novedades destaca un refuerzo en el personal, que en temporada alta pasará de 46 a 50 personas, al incrementarse principalmente los socorristas en la playa de San Juan, pasando de 17 a 22 efectivos. También figuran mejoras en el material del servicio, con una unidad más en el apartado de motos de agua, carros de remolque y varada y otra más relativa a los vehículos de intervención rápida.