Los hoteles ya dan por hecho que los conflictos por la adjudicación del programa de vacaciones del Imserso van a impedir que antes de enero de 2024 puedan empezar a comercializarse los viajes, cuando tenían que haber salido a la venta antes de este fin de semana. La directiva de Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm, ha llevado a su próxima junta la situación generada por el retraso y plantear medidas. Entre ellas, si los establecimientos que dependen del programa cierren en la temporada baja o continúan sin contar con los ingresos del Imserso. La junta está convocada para el próximo 25 de septiembre.

Tras haber cerrado uno de los mejores veranos de su historia, el sector hotelero se enfrenta ahora a un invierno de incertidumbres por la paralización de la adjudicación del programa de vacaciones para la tercera edad del Imserso. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales confirmó el lunes que la puesta a la venta de los viajes del Imserso por la adjudicataria del programa, Avoris, quedaba paralizada hasta que no se resolvieran los recursos contra el concurso. El presidente de Hosbec, Fede Fuster, señaló a este diario que habían tenido contactos con representantes de Avoris, que les habían trasladado que no hay motivos para que la resolución de los recursos se alargue demasiado. Sin embargo, desde Hosbec se estima que todo apunta a que la resolución a este conflicto no se va a solucionar por lo menos hasta dentro de tres meses, lo que implica que los viajes del Imserso no se van a empezar a comercializar por lo menos hasta enero. «Las empresas tienen que hacer sus previsiones y planificar su actividad durante los meses de la temporada baja», explicó Fuster. Sobre la mesa está el cerrar cuando la afluencia de clientes empiece a bajar y reabrir en marzo, momento en que el sector vuelve a reactivarse.

Fuentes del sector hotelero confirmaron que durante las últimas semanas se han estado planteando la posibilidad de ERTES o de ERES en el sector. En la actualidad, medio centenar de hoteles de la Comunidad Valenciana, 27 de ellos de Benidorm, están adscritos al programa de vacaciones del Imserso. La llegada de estos turistas durante los meses del invierno garantiza que muchos de estos establecimientos puedan continuar su actividad en la temporada baja, al romper la estacionalidad. Según los datos de Hosbec, el gasto de los turistas del Imserso en la Comunidad Valenciana durante el año 2022 ascendió a 77 millones de euros y el mantenimiento de 3.000 puestos de empleos directos y otros 10.000 indirectos. En esta línea, desde la conselleria de Turismo ya se han anunciado una línea de ayudas dotada con hasta tres millones de euros que permitan a las empresas mantener los niveles de empleo durante el tiempo que se retrase la tramitación del contrato.

El presidente de Hosbec Fede Fuster señaló que uno de los problemas que se plantearía para los hoteles en el caso de cerrar en los meses de la temporada baja es la pérdida de personal cualificado. "Lo normal es que esas personas intenten buscarse otro empleo y quizá cuando el hotel volviera a abrir sus puertas este personal ya no estaría disponible para volver a sus antiguos empleos", dijo.

Batería de preguntas del PP

Por su parte desde el PP, el senador Agustín Almodóbar ha presentado una batería de preguntas al Gobierno por los retrasos en la adjudicación del programa. «La incompetencia del Gobierno está provocando una gran incertidumbre en este sector siempre ha estado a la altura y ha sido el gran aliado del Estado para la salida de la crisis y su contribución a la creación de empleo». «Los responsables del ministerio deben asumir responsabilidades por un proceso de adjudicación que podría haberse desarrollado con infinidad de irregularidades», apunta el senador.

Antecentes de la polémica

Hasta la llegada de la pandemia, el programa del Imserso era una fuente de ingresos para los hoteles de la Costa Blanca durante los meses del invierno. En los últimos dos años, hasta un ochenta por ciento de los establecimientos acabaron abandonando el programa en la Costa Blanca alegando que no podían seguir soportando los costes. Al retomarse el programa tras los meses de restricciones por la pandemia, el Gobierno optó por una prórroga del contrato con un precio de 22 euros por pensionista y plaza.

El sector sostenía que la inflación había subido los costes al menos hasta 30 y 33 euros, lo que implicaba el tener que trabajar a pérdidas. Por este motivo tanto el Botànic, cuando el socialista Ximo Puig era presidente de la Generalitat, como la Diputación, con Carlos Mazón como presidente, lanzaron sus propias líneas de ayudas a los hoteles para cubrir estas pérdidas. Por este motivo, desde el sector turístico se reclamaba al Gobierno Central que dejara de prorrogarse el contrato con tarifas que ya estaban desfasadas y convocara un nuevo concurso para adaptarse a esta nueva realidad.

El concurso no se resolvió hasta el mes de julio, en el que el grupo Avoris Corporación Empresarial, formado por la agencias de los grupos Halcón Viajes y Barceló, se ha hecho con la contratación de los tres lotes: el costa peninsular, el de costa insular y el de escapadas y procedencia europea.

Recursos al concurso

La contratación estuvo rodeada por la polémica, ya que las otras tres competidoras por hacerse con el programa vacacional presentaron recurso han recurrido la adjudicación. Mundiplan y Seniorplan 2.0 no están de acuerdo en los criterios por los que sus ofertas fueron desestimadas; mientras que Soltour sostiene que su oferta era la más económica, sin que ellos suponga perjuicio para los hoteles. El tribunal tenía hasta el viernes de la semana pasada para responder estos recursos, pero todos los calendarios se han visto alterados después de que Avoris presentara un contrarrecurso defendiendo su oferta y contestando a las alegaciones de sus competidores. El tribunal de momento ha paralizado la comercialización de los viajes hasta que se hayan contestado los recursos, alegando que se podrían causar daños irreparables a las competidores en el caso de que fueran admitidas.

Desde el sector hotelero se recuerda si el Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra hubiera sacado antes a concurso el programa, todos estos retrasos por los recursos se podrían haber evitado. Avoris se hizo con el concurso a julio, a dos meses de que tuviera que comenzar la venta de las vacaciones en las agencias.

El senador del PP Agustín Almodóbar ha pedido un pronunciamiento al Gobierno sobre si «puede garantizar el Gobierno de España que el programa podrá dar comienzo en los plazos establecidos» . Igualmente, recuerda que se pueden poner en riesgo miles de empleos si se produce un retraso en las fechas de inicio del programa y muchas empresas turísticas podrían verse abocadas al cierre de producirse esta circunstancia.

También señala que la duración del contrato en esta convocatoria es de un año con posibilidad de dos prórrogas anuales. «Esto crea mucha incertidumbre en todos los operadores sin ninguna necesidad», aseguró. En este sentido recuerda que en las prórrogas no puede cambiarse el precio del contrato mientras que, si la duración fuese de dos años como era antes de la pandemia, «evitaríamos los retrasos que acompañan a cada licitación, y podría preverse ya un aumento de precios en la segunda temporada de contrato, al tiempo que se da cierta seguridad a los operadores».

Las últimas polémicas obligan a una revisión de este programa de vacaciones.