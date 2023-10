El II Fórum Europeo de IA analiza los retos y desafíos para el avance de la humanidad

En un mundo donde los límites entre lo real y lo virtual se desdibujan, y la innovación avanza a la velocidad de la luz, la Inteligencia Artificial se alza como la protagonista indiscutible de la era del cambio disruptivo. Hoy, el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), da la bienvenida a un evento que promete desvelar los secretos, desafíos e inmensos horizontes de la IA. El II Fórum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante, que este año se centra en los «Impactos, Retos y Desafíos de la IA para el avance de la humanidad», abre sus puertas en una jornada repleta de innovación y conocimiento.

Este encuentro, al que se han unido más de 1.200 asistentes, no solo atrae a expertos y científicos, sino también a visionarios, empresarios y amantes de la tecnología, todos unidos por un mismo propósito: comprender cómo la IA está redefiniendo nuestro mundo. INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Encuentros NOW y ELLIS Alicante son los organizadores de este congreso de alto nivel en el que participan más de una treintena de expertos de talla mundial.

¿Qué podemos esperar de este día? Desde la ética algorítmica hasta la aplicación en la medicina, desde la ciberseguridad hasta la creatividad desenfrenada, desde los ODS y desafíos sostenibles hasta el potencial de la IA en la investigación... Cada uno de estos aspectos, que se van a tratar en esta jornada a través de sesiones y conferencias magistrales, se convierte en una pieza fundamental en el rompecabezas de la IA.

Panel de expertos de talla mundial

Los ponentes de hoy representan la diversidad y el poder de la Inteligencia Artificial en todas sus formas y sectores. El II Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante presenta un panel experto de ponentes, participantes y moderadores, cada uno aportando su experiencia y visión únicas en el amplio mundo de la IA.

Desde Ricardo Baeza-Yates, director de Investigación en el Institute for Experiential AI de la Northeastern University (Silicon Valley), hasta Paloma Velasco Quintana, head of Academic Model and Digital Transformation de la Universidad Europea; pasando por Nuria Oliver, directora científica y cofundadora de la Fundación ELLIS Alicante; Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW; Ariadna Font, creadora del área de ética algorítmica de Twitter y fundadora de Meta; Chema Alonso, CDO de Telefónica, y Manu Cermerón, CEO de Veolia. Así como Tania María Cedeño, directora del Centro Nacional de Epidemiología; Montse Guàrdia, Presidenta del Consejo Social de la UPC; Olga Blanco, vicepresidenta de IBM Consulting; Teresa Alarcos, presidenta de W Startups; Yves Punie, deputy head of Unit Algorithmic Transparency en la Comisión Europea; Javier García, presidente de la Unión Mundial de Química; Sergi Sagás, CIO y miembro del Consejo de Administración de Hyperreal; Javier Ideami, cofundador de The Geniverse; Manuel Palomar, Director de CENID (Centro de Inteligencia Digital de Alicante); Manuel Letouzé, cofundador y director de Data-Pop Alliance; Andrea Bernabeu, directora médica del Instituto Bernabeu y co-fundadora de la primera Unidad Mundial de IA en Medicina Reproductiva; Maite Antón, Presidenta de la Asociación Empresa Familiar Alicante AEFA; Eva Toledo, Presidenta del Círculo Directivos de Alicante; Miguel Camacho, coordinador de Innovación Tecnológica y Ciberseguridad del Consejo de Estado; José Ángel López, director de Ventas en Europa de Cisco Systems; Paco Torreblanca, Mejor Pastelero del Mundo; Esperanza Navarro, directora de RSC y de RRHH de Gioseppo; Tonia Salinas, presidenta de los Parques Científicos de la Comunidad Valenciana y Directora del PCUMH; Aurelio López Tarruela, director de la Cátedra Metaverso UA; Toni Cabot, director del Club Información; Jacob Torreblanca, Mejor Pastelero Artesano de España y CEO de la Escuela Torreblanca; Juan José Cortés, director General de Innovación, de la Comunidad Valenciana; Susi Díaz, chef de referencia mundial y fundadora de La Finca; Nacho Amirola, presidente de INECA; Marcela Fernández, presidenta de AEPA; Lasse Rouhiainen, experto internacional en IA y ChatGPT; Javier Barrachina, R&D Director en Facephi; Raúl Martín, CEO de KMzeroHub y vicepresidente de la Fundación Lab; Patricia Pastor, General Partner Next Tier Ventures; Jesús Ruiz, CEO de Mindden; Pablo Barrachina Pastor, socio de SumamoOs; Antonio Sánchez Zaplana, presidente de AlicanTEC, y Antonio González Barros, presidente del Grupo Intercom.

Cóctel solidario y premiados

Además de las sesiones de mañana y tarde, el congreso cuenta con un cóctel-networking solidario, al que se han inscrito más de 300 personas, que fomenta la colaboración entre asistentes y participantes.

Durante este descanso, los inscritos pueden explorar una exposición de startups de éxito que utilizan la IA en diversos campos, desde la creación de gemelos digitales hasta la robótica y la generación de hologramas. También se van a llevar a cabo actividades de formación, talleres y think tanks moderados por expertos en IA.

Un aspecto destacado de este evento es su compromiso social, ya que el cóctel solidario tiene como objetivo apoyar el crowdfunding de la ONG Rafiki África para la construcción de un internado en Uganda, con el propósito de escolarizar a niñas en países en desarrollo.

Asimismo, el congreso premiará durante la jornada al emprendedor tecnológico internacional Iñaki Berenguer , que recibirá el galardón homenaje del II Forum Europeo de IA, y a Orquest como «Scaleup del Año», una empresa que ha revolucionado la forma en que las tiendas y restaurantes gestionan su personal y mejoran la experiencia del cliente a través de la inteligencia artificial.