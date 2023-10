Silencio. Esta ha sido, por segundo día, la respuesta del alcalde de Alicante, Luis Barcala, después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, avalase este miércoles definitivamente el proyecto de la estación intermodal del TRAM, manteniendo el diseño impulsado por el Botànic y cuya obra estaba a punto de adjudicarse cuando surgieron las dudas entre los populares.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha criticado este jueves, Día de la Hispanidad, el silencio del alcalde en torno a la construcción de la estación intermodal. "El regidor debe de dar explicaciones urgentes tras ser desautorizado por el presidente de la Generalitat, que ha rechazado públicamente introducir cambios en el proyecto que ya está en licitación, como había solicitado Barcala. El alcalde no puede permanecer callado. Por tanto, forzaremos al gobierno del PP de Alicante a debatir sobre un asunto que es crucial para la ciudad y para la provincia, pues supone una inversión de 132 millones de euros para unas obras que deberían de comenzar en el primer trimestre de 2024", ha señalado Barceló después de que Barcala tampoco rompiera su silencio tras el acto público que tenía en la agenda de este 12 de octubre, la conmemoración de la Patrona de la Guardia Civil, que se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento. Las ofertas, ya públicas de las diez licitadoras, se sitúan entre los 81 y los 90 millones de euros.

Este miércoles, aprovechando una visita a Alicante, Mazón intentó cerrar el debate que había abierto el alcalde de Alicante hace apenas dos semanas, con motivo de los cien días del gobierno local. Según el jefe del Consell, el proyecto de la estación intermodal de TRAM seguirá adelante tal y como estaba proyectado desde el anterior gobierno: "El proyecto se va a mantener en su totalidad". Posteriormente, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, dirigida por la popular Salomé Pradas, ratificaron las palabras de Mazón.

Un día después de que Compromís anunciase su propuesta para el pleno de octubre, que se celebrará cinco semanas después de que Barcala reabriese el debate sobre la intermodal del TRAM, el PSOE ha asegurado que también llevará otra iniciativa a la sesión. "No podemos permitir que los vaivenes del alcalde pongan en riesgo esta infraestructura. No podemos perder ni un minuto más por las desavenencias entre Barcala y Mazón. El regidor debe de rectificar su posición y no frenar este importantísimo proyecto, que es crucial para garantizar la conexión con la provincia y conectar con el aeropuerto", ha añadido Barceló, quien ha apuntado que "plantearse a estas alturas un cambio de proyecto supondría retroceder veinte años y rechazar una de las mayores inversiones llevadas a cabo en la ciudad de Alicante, valorada en 132 millones de euros, contando la aportación de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y fondos europeos".

Según la socialista, durante las dos décadas de funcionamiento, de 2003 a 2023, "la red TRAM ha venido creciendo hasta el punto de que la estación de Luceros concentra en la actualidad un tráfico de casi 400 trenes y tranvías cada día". "Esta estación se encuentra ya al límite de su capacidad operativa y no podrá asumir el incremento de tranvías que conllevaran las futuras ampliaciones del TRAM. Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista se considera primordial la ejecución de la intermodal sin más demoras", ha agregado Barceló, quien ha recordado que "admitir las frecuencias actuales de la Red TRAM (L1, L2, L3 y L4) y las futuras ampliaciones del TRAM: al Hospital de Sant Joan y Mutxamel; la Línea 6 hasta San Vicente del Raspeig por San Blas, Los Ángeles, San Agustín y Tómbola; la Línea a Florida y Ciudad de Asís, y la conexión con el aeropuerto".

Los dos principales acuerdos que incluye la declaración institucional impulsada por el PSOE apuesta por "respaldar el proyecto de construcción del tramo avenida de Salamanca-estación intermodal de la red TRAM de Alicante licitado en 2023", instando a su vez "al equipo de gobierno municipal a la firma del convenio pertinente con las administraciones afectadas para iniciar las obras en el primer trimestre de 2024".

Además, en el caso de aprobarse la propuesta, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante instará a la Generalitat "a mantener su compromiso con la ciudad de Alicante, adjudicando, sin más dilaciones, el proyecto de construcción del tramo de acuerdo con el proyecto licitado en 2023, que cuenta con una inversión de 132 millones de euros, y procediendo a la subsiguiente ejecución las obras".